St.Galler Wiborada-Aktion soll 2022 weitergeführt werden

Einsiedler-Experiment Zehn Personen haben sich einschliessen lassen, um an die vergessene St.Galler Heilige Wiborada zu erinnern: Wie geht es jetzt weiter? Zehn Freiwillige haben sich für je eine Woche einschliessen lassen, um Leben und Wirken der St.Galler Heiligen Wiborada nachzuspüren. Die Aktion löste Sympathie aus, aber auch Ablehnung. Initiantin Hildegard Aepli zieht Bilanz – und wünscht sich eine Weiterführung des Projekts. Julia Nehmiz 08.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Initiantin Hildegard Aepli (links) und Teilnehmerin Agatha Maria Scheuber in der jetzt leeren Wiborada-Klause an der St.-Mangen-Kirche: «Das fühlt sich an wie Heimkommen.» Bild: Andri Vöhringer (St.Gallen, 5.Juli 2021)

Die Klause ist leer. Matratze, Bilder, Kerzen, Geschirr, Waschschüssel, alles rausgeräumt. Der bodenlange Vorhang und die Möbel – Bettgestell, Tisch, Stühle, Kommode – sind noch da. Ein paar Putzlappen und zwei Bücher mit Gesängen aus Taizé liegen draussen vor der Tür. Blaue Chemiespuren auf dem Boden vor den Toitoi-WCs.

Letzte Woche waren die Hütte und der Platz davor noch voller Leben. Acht Frauen und zwei Männer haben sich hier jeweils für sieben Tage einschliessen lassen. Die sogenannten Inklusinnen und Inklusen wollten wie die Heilige Wiborada leben. Eingeschlossen und doch in Freiheit, zurückgezogen in der Klause und doch mitten in der Stadt und öffentlich. Hildegard Aepli geht noch einmal durch die zwölf Quadratmeter grosse Holzhütte, die sich an die Nordseite der Kirche St.Mangen schmiegt.

Die nachgebaute Wiborada-Zelle schmiegt sich an die Kirche St.Mangen. Ein Fenster nach aussen für Gespräche mit Passantinnen und Passanten, ein Fenster nach innen in die Kirche. Bild: Ralph Ribi

Hell, einladend, freundlich wirkt die kleine Klause. In diesem Raum zu sein, das fühle sich an wie Heimkommen, sagt Aepli.

«Die Erinnerungen werden wach.»

Eindrücklich sei es gewesen. Und ja, auch anstrengend. Sie selber liess sich als Erste einschliessen. In den folgenden Wochen hat sie acht der neun Wiboradas seelsorgerisch betreut. Hat sie jeden Tag mit einem einstündigen Gespräch begleitet, ihnen Wasser und Brot gebracht. Vergangenen Samstag wurde die letzte Inklusin mit einem Ritual aus der Hütte entlassen. Und jetzt? Was bleibt vom Projekt? Was haben die Wiboradas auf Zeit mitgenommen?

Angst vor dem Einzug, ob sie das aushält

Sie würde sofort wieder mitmachen, sie könnte sich auch 14 Tage in der Zelle vorstellen, sagt Agatha Maria Scheuber. Die 87-jährige Wittenbacherin war die älteste Teilnehmerin des Projekts Wiborada 2021. Auch sie beschreibt ihre Woche mit dem Wort: eindrücklich.

Agatha Maria Scheuber, 87, war die älteste Teilnehmerin des Wiborada-Projekts 2021. Bild: Andri Vöhringer

Bevor sie in die Klause einzog, habe sie Angst gehabt, ob sie das aushält, ob ihr nicht langweilig wird. «Es war dann komplett anders», sagt Scheuber. Ihre Tage seien mit Programmpunkten ausgefüllt gewesen. Sie hat es nicht einmal geschafft, alle Gebetszeiten aus dem Büchlein mit den Stundengebeten, das sie mitgenommen hatte, durchzuführen.

Eindrücklich auch die Gespräche am Fenster, jeden Tag zwei Stunden. Einige Begegnungen sind ihr nahe gegangen, sie denke heute noch daran. Eine Frau, die ihr von einer schlimmen Diagnose erzählte, der sie Hoffnung schenken konnte. Einfach, indem sie da war. Ein älterer Mann, der ihr bescheiden, scheu und mit kindlicher Neugier Fragen stellte. Scheuber hat die Anliegen der Besucherinnen und Besucher am Fenster im Gebet weitergegeben. Ob die Woche sie jetzt weitergebracht hat? «Das muss ich erst noch schauen», sagt Scheuber in ihrer trockenen, direkten Art. Hildegard Aepli lacht schallend.

Eine Erkenntnis ist Theologin Hildegard Aepli eingefahren

Doch Scheuber hat recht. Aepli sagt, der Nachklang brauche Zeit, das Wichtigste sei nach so einer Woche nicht sofort da. Denn:

«Die Zeit in der Zelle hat etwas aufgesprengt.»

Alle Inklusinnen und Inklusen hätten das so erfahren. Es sei eine Woche voller paradoxer Erfahrungen, sagt Aepli: Stille und Stadtleben, eingeschlossen und Freiheit, zurückgezogen und öffentlich. Schweigen und reden, fügt Scheuber an. Ausgeliefert sein und trotzdem geborgen sein, sagt Aepli. «Die Erfahrung, was das Leben in einer Zelle bedeutet, hat alle in eine andere Nähe zu Wiborada gebracht.» Und: Erst durch dieses Projekt sei ihr bewusst geworden:

«Es ist unsagbar und so kostbar, was Wiborada für die Stadt gelebt hat.»

Sie sei einfach da gewesen, zehn Jahre, ohne Unterbruch, für die ganze Bevölkerung. Wiborada habe den ersten Namen von Gott gelebt: «Ich bin der ‹Ich bin da›». Aepli sagt: «Das ist mir in der Woche eingefahren.»

Ein Mahnmal für vergessene Frauengeschichte



In einem Haus an der Gasse unterhalb der Kirche geht ein Fenster auf. «Ist das Häuschen leer?», ruft ein Mann Hildegard Aepli zu. «Ja, leergeräumt», antwortet Aepli. «Es ist super, was ihr da macht», ruft er zurück.

Dieser Nachbar sei täglich mit seinem Labrador an der Klause vorbeispaziert, sagt Aepli. Er habe gefunden, das Projekt werte das Quartier auf. Und was er sagte, findet Aepli die passendste Beschreibung dieses Projekts: «Wir müssen alle nachdenken.» Der Nachbar wusste nichts von der Geschichte der Wiborada.

Sie macht ihm keinen Vorwurf, sie selber habe erst vor zehn Jahren von Wiborada erfahren. Denn: Die Geschichtsschreibung stützt sich auf Gallus, Otmar, Vadian. «Die Frauengeschichte, die wir auch in unserer DNA haben, damit wissen wir nichts anzufangen. Das hat in mir ‹Skandal-Energie› geweckt», sagt Aepli. Das Projekt sei für sie ein Mahnmal für vergessene Frauengeschichte. Die Stadt St.Gallen habe da eine Menge aufzuarbeiten.

Wird aus der Klause ein Null-Stern-Hotel?

Das Projekt Wiborada 2021 hat die vergessene Heilige wieder in die Stadt gebracht. Zugleich erfuhr es auch totale Ablehnung, sagt Aepli. «Manche finden es abstossend, sie wollen nicht, dass wir Wiborada hier hervorzerren.»

Als wäre es im Projekt: Hildegard Aepli und Agatha Maria Scheuber im Gespräch in der Wiborada-Klause. Seelsorgerin Aepli hat acht der neun Inklusinnen und Inklusen täglich in der Klause besucht. Bild: Andri Vöhringer

Wie soll es mit Wiborada weitergehen? Was passiert mit der Klause? Wird sie jetzt, da die letzte Inklusin ausgezogen ist, abgerissen? Nein, sagt Aepli. Sie wollen die Baubewilligung um ein Jahr verlängern. Und nächstes Jahr im Mai einen Wiborada-Monat durchführen, wo fünf Freiwillige für eine Woche in die Klause einziehen. Was bis dahin mit der Klause geschieht? St.Gallen-Bodensee-Tourismus habe vorgeschlagen, die Klause als Null-Stern-Hotel zu vermarkten. Aepli ist skeptisch: «Ist es das? Wird das Wiborada gerecht?»

Das leere Grab der Wiborada als Chance für die Stadt

Aepli stellt sich anderes vor: «Ich wünsche mir von Kirche und Politik, von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie alle sagen: Wir haben einen besonderen Ort.» Hier könne man historisch, theologisch, politisch und spirituell ein Zeichen setzen für Frauen.

Die Wiboradas auf Zeit führten in der Klause Tagebuch. Die Tagebücher werden in die Stiftsbibliothek aufgenommen. Teilnehmer Gabriel Krucker zeichnete dieses Bild zum Abschluss seiner Inklusen-Woche. Bild: PD

Agatha Maria Scheuber hat bald einen Termin beim Gemeindepräsidenten von Wittenbach. Sie möchte sich einsetzen, dass Wittenbach eine Wiborada-Strasse bekommt. Hildegard Aepli hat dem Bistum geschrieben, warum man nicht das Seminar in St.Georgen in Seminar St.Wiborada umbenennt. Schliesslich stand dort früher das Kloster St.Wiborada. Auch den Initiantinnen aus dem Stadtparlament, die sich für mehr Frauen in Strassennamen einsetzen, hat sie geschrieben. St.Gallen stünde auch eine Wiborada-Strasse gut an.

Klar, Gallus und Otmar seien quasi die Gründer von St.Gallen. Aber Wiborada war die Retterin, die Bewahrerin der Stadt. Aepli sagt: «Wenn wir das weiterhin auslassen, dann werden wir uns selber nicht gerecht.»