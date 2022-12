Ohne Swisspass kein Badespass im St.Galler Hallenbad Blumenwies

Einschränkung Ohne Swisspass kein Badespass: Neue Regelung stösst Besucherin des Hallenbads Blumenwies vor den Kopf Eine Saunabesucherin ist irritiert: Wer in ein St.Galler Hallenbad will, muss «zwingend» einen Swisspass vorweisen. So steht es an der Tür. Das sei weder erforderlich noch verhältnismässig, sagt ein Jurist. Melissa Müller Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Wer ins Hallenbad Blumenwies will, braucht einen Swisspass. Bild: Ralph Ribi

«Ich glaube, ich spinne», denkt eine St.Gallerin, als sie kürzlich die Sauna Blumenwies besuchen will. An der Aussentür hängt ein Zettel. «Bitte halten Sie Ihren Swisspass bereit!», steht da in fetten roten Buchstaben. Darunter die Information, dass man zwingend einen Swisspass vorweisen müsse. «Zwingend» - so wird es auch auf der Website der Stadt formuliert.

Das sei jetzt halt so, erklärt die Dame an der Kasse. Das Hallenbad speichere aber keine persönlichen Daten der Badegäste ab. «Geht's noch? Das ist datenschutzmässig sicher nicht in Ordnung», empört sich die Besucherin.

Konsumentenschutz kritisiert Swisspass Der Swisspass geriet bereits vor seiner Einführung im Sommer 2015 im Hinblick auf den Datenschutz in die Kritik. Es hiess, die Sammlung der Daten ermögliche es, ein Bewegungsprofil von Bahnkunden zu erstellen. Die SBB gelobten, das Datenschutzgesetz einzuhalten.



Die Stiftung für Konsumentenschutz war alarmiert, als Ende 2021 ein Swisspass mit neuen Funktionen wie kontaktloses Bezahlen und Türöffnen auf den Markt kam. Die Stiftung warnte vor der «Einführung einer E-ID durch die Hintertür». Dabei hatte sich das Stimmvolk im März 2021 gegen eine solche elektronische Identität ausgesprochen. (mem)

Grund für die Neuerung: Die Hallenbäder in der Region sind veraltet. 100 Millionen Franken kostet es, sie in den nächsten Jahren zu sanieren. Um das zu finanzieren, haben sich Gemeinden zu einem Verbund zusammengeschlossen. Einwohnerinnen und Einwohner aus Gemeinden, die nicht beim Verbund mitmachen, müssen neu einen gesalzenen Eintrittspreis bezahlen. Ein Rorschacher muss beispielsweise 13 statt 8.50 Franken zahlen, wenn er schwimmen gehen will.

Regionaler Hallenbadverbund Diese Gemeinden sind im Hallenbadverbund: Andwil, Arbon, Berg (SG), Eggersriet, Egnach, Gossau, Häggenschwil, Hefenhofen, Herisau, Mörschwil, Muolen, Niederbüren, Oberbüren/Ortsteil Niederwil, Roggwil, Romanshorn, Salmsach, Steinach, St.Gallen, Tübach, Untereggen, Wittenbach.

Von der neuen Preispolitik betroffen sind sechs Bäder im Verbund: Blumenwies und Volksbad in St.Gallen, das Sportzentrum Herisau, Rosenau in Gossau, Sonnenrain in Wittenbach und Winterwasser in Romanshorn. Sie haben im Herbst neue Kassensysteme installiert und Verträge mit den SBB abgeschlossen. Diese stellen mit Swisspass die technische Lösung zur Verfügung, um Besucherinnen und Besucher zu kontrollieren.

Die Saunabesucherin im Blumenwies ist verunsichert: «Was passiert mit meinen Daten?» Sie bangt um ihre Privatsphäre. Auf dem Swisspass sind Foto, Name, Geburtsdatum und Geschlecht vermerkt.

Wer ins Hallenbad will, wird seit Oktober 2022 gebeten, einen Swisspass vorzuweisen. Bild: Manuela Jans-Koch

Ohne Swisspass im Nachteil

Die Stiftung für Konsumentenschutz in Bern teilt diese Kritik. «Man muss Bedenken bezüglich des Datenschutzes ernst nehmen», sagt Projektleiterin Josianne Walpen. Auch müsste ein anderer Nachweis des Wohnortes möglich sein, da nicht alle einen Swisspass besitzen. Sie könnten folglich nicht ins Hallenbad oder müssten einen höheren Tarif bezahlen.

Josianne Walpen, Projektleiterin Stiftung Konsumentenschutz. Bild: PD

Josianne Walpen erachtet das Finanzierungsmodell des Hallenbadverbunds als wenig kundenfreundlich: «Wenn die Wohngemeinde sich dem Verbund nicht anschliessen will, müssen das die Besucherinnen und Besucher ausbaden, die sich kaum zur Wehr setzen können.»

Auch die Digitale Gesellschaft, ein Verein für Bürgerschutz im digitalen Zeitalter, lehnt den «Swisspass-Zwang» in Hallenbädern ab. «Auch bei einer datensparsamen Umsetzung drohen immer Datenlecks und Softwarefehler», begründet Martin Steiger, Sprecher des Vereins und Anwalt für Recht im digitalen Raum. Nur Daten, die erhoben werden, könnten überhaupt erst missbraucht werden.

Digital-Experte Martin Steiger von der Digitalen Gesellschaft. Bild: PD

«Ein Zwang ist weder erforderlich noch verhältnismässig», sagt der Jurist. Seiner Ansicht nach ist es möglich, den Wohnort auch mit anderen Mitteln festzustellen. «Wer Wert auf seine Privatsphäre legt, muss nun auf das Baden verzichten oder einen höheren Eintrittspreis bezahlen.»

Das Hallenbad Blumenwies im Neudorf ist für manche Gäste teurer geworden. Das ärgert alle, die nicht im Geld schwimmen. Bild: Ralph Ribi

Die Digitale Gesellschaft setzt sich dafür ein, dass immer auch zusätzlich eine nicht digitale Alternative angeboten wird. Jede und jeder soll selbst entscheiden können, ob er oder sie sich digital oder traditionell ausweisen will. Steiger sagt: «Wenn die Variante mit dem Swisspass überzeugend wäre, müsste kein Zwang eingesetzt werden.»

Der städtische Bäderchef Roland Hofer konnte noch keine Stellungnahme dazu abgeben – «aufgrund verschiedener Abwesenheiten», wie er einen Tag nach der Anfrage antwortete. Dies, obschon eine seiner Mitarbeiterinnen tags zuvor versichert hatte, dass die Verantwortlichen des Hallenbadverbunds «mit Hochdruck» dran seien, die Fragen zu beantworten.

