Stadtrat St.Gallen möchte verkehrsberuhigte Altstadt

Einkaufsstadt «Das neue Verkehrsregime wäre wie ein Todesstoss»: Das sagen Gewerbler zur fast autofreien St.Galler Altstadt Der St.Galler Stadtrat möchte die Altstadt nachmittags und an den Wochenenden autofrei machen. Gewerbetreibende beurteilen diesen Plan aber kritisch. Sie fürchten um die Umsätze – aber nicht nur. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Heute ist der Güterumschlag in der mittleren Altstadt, hier die Marktgasse, bis 13 Uhr erlaubt, künftig soll er noch bis 11.30 erlaubt sein. Bild: Tobias Garcia

Unnötig, nicht praktikabel, ein Todesstoss fürs Gewerbe: Die Pläne des Stadtrats für ein neues Verkehrsregime in der St.Galler Altstadt stossen beim Gewerbe auf wenig Freude. Auch Quartiervereine zeigen sich kritisch. Denn künftig soll der Güterumschlag nur noch werktags von 6 bis 11.30 erlaubt sein. Ausserhalb dieser Zeit darf man nur mit Ausnahmebewilligung in die Altstadt.

Donat Wick, Co-Präsident der Klosterviertel-Gesellschaft und Betriebsleiter des Hotels Vadian, macht ein Beispiel: «Der Wäschedienst hat eine Tour, auf der wir so ziemlich am Schluss stehen. Soll er jetzt seine ganze Tour umplanen?» Die Idee von Zonen rund um die Altstadt, wo die Waren auf Palettenroller verladen werden, um sie so in die Gassen zu karren, hält Wick für unpraktikabel.

Der Wäschedienst muss in seinem Fall in die Gallusstrasse sowie die Bankgasse und Schmiedgasse. Heute macht er das mit dem Lieferwagen, in 15 bis 20 Minuten hat er alle drei Stationen abgeklappert. Zu Fuss mit dem Rolli müsste er die Strecke zwischen Hotels und Lieferwagen dreimal zurücklegen. Er wäre etwa 60 Minuten unterwegs. «Das ist mit Mehrkosten für mich und Lärm wegen der Pflastersteine für alle verbunden.»

Grundsätzlich findet die Klosterviertel-Gesellschaft, man könne das Klosterquartier nicht gleich behandeln wie die Multer-, Neu- oder Spisergasse. «Das Klosterviertel hat zum Teil eine ganz andere Struktur», sagt Donat Wick.

Dies zum einen aufgrund von Klosterkirche und Laurenzenkirche. Zu den Samstagabend- und Sonntagsgottesdiensten würden viele ältere Kirchgängerinnen und -gänger mit dem Auto gebracht, sagt Wick. «Erhalten dann alle eine Ausnahmebewilligung? Und was ist, wenn ich am Samstagabend beschliesse, meine Mutter zu fahren? Erreiche ich dann noch jemanden bei der Polizei?»

Von Seiten der Stadtpolizei St.Gallen heisst es dazu: Einmalige Ausnahmebewilligungen, etwa für Notfälle oder Unvorhersehbares, können rund um die Uhr telefonisch beantragt werden. Wiederkehrende Ausnahmebewilligungen sind während der Bürozeiten zu beantragen. Auch Markthändlerinnen und Markthändler erhalten eine Ausnahmebewilligung für den Abtransport nach 11.30 Uhr. Jedoch müssen sie diese beantragen.

Donat Wick, Co-Präsident der Klosterviertel-Gesellschaft St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Das Klosterviertel unterscheidet sich zudem von der mittleren Altstadt durch Weinhandlungen, zwei Druckereien, zwei Hotels und etwa das Blumengeschäft Blüten und Blatt, dessen Kunden auch mal schwere Blumenschalen oder sperrige Gestecke transportieren müssen.

«Wir wären froh über weniger Durchgangsverkehr, aber einige Betriebe hier sind wirklich darauf angewiesen, dass Kundinnen und Kunden vorfahren können.»

So hat laut Wick eine ältere Kundin von Blüten und Blatt bereits angekündigt, nicht mehr zu kommen, wenn sie nicht mehr mit dem Auto bis vors Geschäft könne. «Einige Mitglieder haben mir zurückgemeldet, wenn das neue Verkehrsregime kommt, sei das für sie wie ein Todesstoss.»

Für Donat Wick stellt sich da die Grundsatzfrage: «Will man uns Geschäfte in der südlichen Altstadt noch, oder will man, dass wir schliessen?» Viele private Geschäftsbetreiberinnen und Geschäftsbetreiber hätten aufgegeben, weil sie nicht mehr mit den vielen Einschränkungen und der teuren Miete geschäften wollten oder konnten. Im Klosterviertel gibt es keine Filialen internationaler Ketten, wie etwa in der Multer- oder Marktgasse. Das Klosterviertel sei auf die kleinen, privaten Geschäfte angewiesen, sagt Wick.

«Wenn diese schliessen müssten, ist die Stadt nicht mehr attraktiv. Auch für Touristen nicht.»

Für Uwe Albers, Präsident der Gassengesellschaft Altstadt Nord-West und Inhaber des Albers Hörinstituts, ist klar: «Die Kundenfrequenzen werden sinken und damit auch die Umsätze.» Viele Kundinnen und Kunden seines Geschäfts in der Metzgergasse sind nicht mehr gut zu Fuss. Dazu kommen Eltern, die mit ihrem Baby oder Kleinkind nicht die halbe Innenstadt durchqueren mögen. Albers plant, Anfang 2023 in Mörschwil eine neue Filiale zu eröffnen – mit Parkplätzen direkt vor der Tür. «Drei Schritte und Sie sind im Geschäft.»

Diese Kunden fehlen dann aber in der Stadt St.Gallen. Sie bummeln nicht mehr durch die Gassen, kehren auch nicht in den Cafés oder Restaurants ein.

«Sinkt dann der Umsatz unter eine gewisse Schwelle, geht es nicht mehr mit der Miete. Dann muss man gehen.»

Uwe Albers, Präsident der Gassengesellschaft Altstadt Nord-West, St.Gallen. Bild: PD

Albers hat auch Kundinnen und Kunden aus St.Gallen, die angekündigt haben, ebenfalls in die neue Filiale auszuweichen. «Einfach, weil es komfortabler ist.» Aber einen Parkplatz suchen, die Gebühren zahlen, dann den Weg bis zum Geschäft zurücklegen und immer auf die Uhr achten: All das ist vielen Kundinnen und Kunden zu mühsam.

Rico Baettig, Präsident der Multergass-Gesellschaft, sagt: «Wir können die Altstadt auch zu Tode beruhigen, sie zu einer Wohnstadt machen.» Für die mittlere Altstadt würde das neue Verkehrsregime vor allem eine Verkürzung der Zeit für den Güterumschlag bedeuten. Heute ist dieser bis 13 Uhr möglich.

«Eine Verkürzung wird schwierig.» Heute kämen die Waren nicht mehr aus Zürich, sondern aus Belgien, Deutschland, Polen. «Der Chauffeur aus Polen kommt, wann er kommt.» Den grossen Kleiderketten wird die Ware morgens geliefert. Aber Kuriere wie DPD oder DHL fahren vor, wie es von der Route her passt – heute schon, obwohl sie nach 13 Uhr nicht mehr in die mittlere Altstadt dürfen. Grundsätzlich findet Baettig weniger Autos in den Gassen gut, sagt aber:

«Das neue Verkehrsregime ist nicht praktikabel. Und es bringt auch nichts.»

Rico Baettig, Präsident der Multergass-Gesellschaft. Bild: Urs Bucher

Überhaupt wären Verbote seiner Meinung nach gar nicht nötig, der Verkehr werde durch die Passantenfrequenzen von selbst geregelt. «Wenn man am Samstagnachmittag die Marktgasse rauf fährt, wird einem zehnmal der Vogel gezeigt. Das macht man nicht freiwillig.»

Ginge es nach Baettig, sollte sich die Stadt daher um ein «echtes Problem» kümmern: die Erreichbarkeit. Mit der Sanierung der Stadtautobahn befürchtet er einen Kollaps, sobald auf der Rosenbergstrasse ein Unfall passiert. «Wenn ich länger in die Innenstadt habe als nach Zürich, komme ich auch nicht mehr.»

Weniger Durchgangsverkehr, der Güterumschlag gebündelt am Vormittag, man könnte meinen, wenigstens die Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt würden sich freuen. Doch auch hier herrschen eher gemischte Gefühle vor. So sagt Jürg Diggelmann, Präsident des Quartiervereins St.Mangen: «Gegen zusätzliche Massnahmen und eine Beschränkung auf den Güterverkehr haben wir nichts.» Aber:

«Dass der Güterumschlag nur noch bis 11.30 Uhr erlaubt sein soll, das geht uns viel zu weit.»

Jürg Diggelmann, Präsident des Quartiervereins St.Mangen. Bild: PD

Der Lieferant mit dem neuen Geschirrspüler oder der Handwerker für die neuen Fensterstoren: Sie alle dürfen nur noch vormittags kommen, jedoch sind diese Unternehmen nicht immer flexibel. Auch dass Beizerinnen und Beizer ihre Lieferungen nur noch am Vormittag erhalten dürfen, sieht Diggelmann nicht ein. «Wir haben keine Nachteile bei der jetzigen Regel und sehen keinen Bedarf, etwas zu ändern.»

Diggelmann widerspricht dem Argument der Stadt, durch die einheitliche Regelung würden die Gewerbetreibenden in der gesamten Altstadt einander gleichgestellt. Heute gelten in der mittleren Altstadt, also im Bereich von Marktgasse und Multergasse, die strengsten Zufahrtsregeln. Hier ist einzig Güterumschlag erlaubt und dies nur zu bestimmten Zeiten. «Allen sollte klar sein, dass die Bedingungen in der mittleren Altstadt anders sind, mit den grösseren Läden und dem vermehrten Fussverkehr.»

Auch Barbara Deuber, Co-Präsidentin des Quartiervereins Gallusplatz, beurteilt das neue Verkehrsregime nicht nur positiv. Natürlich würde sie eine Abnahme des Durchgangsverkehrs über den Gallusplatz begrüssen. Die Durchfahrt ist heute schon verboten, trotzdem wird die Strecke fleissig als Abkürzung genutzt.

Barbara Deuber, Co-Präsident des Quartiervereins Gallusplatz. Bild: PD

Deuber fragt sich aber, wie das Verkehrsregime mit den Ausnahmebewilligungen in der Praxis umgesetzt werden soll. «Wir brauchen eine Lösung, die den Anwohnern und dem Gewerbe eine einfache Zufahrt gewährleistet, ohne dass jedes Mal ein Gesuch gestellt oder die Polizei informiert werden muss.» Deuber denkt an Dauerbewilligungen oder einen automatischen Boller, der etwa über eine App mittels Code bedient werden kann.

«Wenn alles zu kompliziert wird, schliessen noch mehr Geschäfte und die Bewohnerinnen und Bewohner ziehen weg.»

