40 Jahre Stadtladen St.Gallen: Zwei Mitarbeiter blicken zurück

EINKAUFEN Zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten Mango aus Italien: Der Stadtladen feiert Geburtstag und freut sich über gute Jahre 40 Jahre Stadtladen St.Gallen: Wie sich das erste Biogeschäft der Stadt und die Branche verändert haben. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 15.09.2022, 12.00 Uhr

Mehr als ein Job, eine Überzeugung: Stefan Wyler (l.) und Roger Käppeli im 40 Jahre alten Stadtladen. Bild: Arthur Gamsa

Stefan Wyler arbeitet seit 27 Jahren hier, Roger Käppeli seit 24 Monaten. Der Alpikoner aber, ein Käse in Eichenrinde, ist seit Anfang an dabei. Seit 40 Jahren. So lange besteht der Stadtladen. Am Samstag, 17. September, 10 bis 17 Uhr, feiern ihn alle, die ihn lieben, mit Tofuspezialitäten aus Amriswil und Musik. Das Team des Stadtladens gehört definitiv dazu.

Soeben stehen Wyler und Käppeli mitten im Laden, dem ersten Biogeschäft der Stadt, und erklären, was seinen Zauber ausmacht. Lebensmittel, Kosmetika, Waschmittel und Hundefutter, biologisch hergestellt, fair gehandelt. «Gut für mich, gut für die Umwelt», sagt Wyler. Er nimmt eine Packung Nüsse in die Hand. Sie sind gekeimt und getrocknet. «Extrem knusprig und mit viel Suchtpotenzial», sagt Wyler und lacht. Der gelernte Hochbauzeichner, der einst im St.Galler Beizenkollektiv Volkshaus serviert und Konzerte organisiert hat, mischt sie ins Müesli oder knabbert sie abends statt Pommes Chips. «Die mag ich nämlich nur, wenn sie aus Gemüse sind.» 99 Prozent der Ware, die er im Alltag verwendet, stammt von seinem Arbeitsort.

«Ich bin Teil dieses Ladens. Er ist mein Leben, er verkörpert meine Einstellung zum Konsum.»

Wenn die Wassermelone in Niederuzwil gedeiht

Hier riecht es nach Tomaten und Gewürzen wie auf dem Markt. Hier ist Hafermilch «ein Renner» und auch italienisches Balsamico Bianco geht häufig über den Tresen. Hier kennen die acht Verkäuferinnen und Verkäufer die meisten Kunden beim Namen, wie in einem Tante-Emma-Laden. Veraltet scheint dennoch nichts, abgesehen vielleicht von der Kasse. Ein bisschen retro wirkt sie.

Die Mango stammt nicht aus Südamerika, sondern aus Italien. «Zum ersten Mal in dieser Saison. Vorher kam sie noch von den Kanarischen Inseln», sagt Wyler. Die Wassermelone, aus Niederuzwil. «Sie schmeckt ausgezeichnet. Die Klimaerwärmung macht das plötzlich möglich», sagt der 62-Jährige. Nur die Bananen lässt sich der Stadtladen noch aus der Dominikanischen Republik liefern, per Schiff, nicht per Flugzeug. «Das bessert die Ökobilanz der Frucht auf», sagt der 43-jährige Roger Käppeli. Der Stadtladen hält sich beim Sortiment, das unterdessen rund 2000 Produkte umfasst, an folgende Regeln: regionales, saisonales Gemüse. Die Früchte sollten aus Europa sein. Käppeli freut sich auf den Herbst. Wegen des Alpkäses, der nun allmählich eintrifft. Und wegen der Äpfel vom Bauernhof Germann in Amriswil. «Gerade ist die Vielfalt besonders gross. Wir bieten vier bis fünf Sorten an», sagt er, während er die Auslage wieder auffüllt. Wyler betont, dass das Team die Betriebe vieler Lieferanten schon mehrmals besucht habe. «Sie sind wie wir: Sie unterstützen Bio aus Überzeugung und nicht wegen allfälliger Subventionen oder eines Hypes.»

Von der «Gnossi» zum Stadtladen

Auch dank solcher Lieferanten entstand vor 40 Jahren der Stadtladen, in einer Zeit, in der Bio noch alles andere als den Massenmarkt bediente. «Die Produzenten, aber auch Kundinnen und Kunden wünschten sich einen Laden, der biologisch hergestellte Produkte verkauft», erzählt Wyler. Ein elfköpfiges Team realisierte ihn 1982 an der Metzgergasse und gründete die Genossenschaft, der heute 400 bis 500 Personen angehören. Man habe selbstverwaltet arbeiten wollen, es habe nie einen Chef gegeben, sondern «total flache Hierarchien», so Wyler. Gleicher Lohn für alle und alle erledigen alles, lauteten weitere Grundsätze. «Es waren Pioniere. Ausser ein paar Hofläden und ein paar Produkten in den Reformhäusern gab es Bio damals nirgendwo.» Irgendwann wird der Raum an der Metzgergasse knapp. Die Liegenschaftsbesitzer hätten keinen Ausbau erlaubt, heisst es. Der Genossenschaftsladen St.Gallen, liebevoll «Gnossi» genannt, zügelt 1997 an den heutigen Standort an der Katharinengasse und wechselt den Namen.

Auch Unverpacktes kann man hier einkaufen. Bild: Arthur Gamsa

Dann folgen die schwierigsten Jahre in der Geschichte des Geschäfts. Die Miete ist höher, folglich muss der Umsatz steigen. «Wir mussten zuerst herausfinden, wie wir effiziente Strukturen gestalten», sagt Wyler. Hinzu kommt Konkurrenz. Zuerst der Biosupermarkt Yardo, dann Vitalpunkt, nun Alnatura. Wyler:

«Ein Einschnitt für uns, aber wir haben ihn überlebt.»

Und Käppeli, der vorher im Genossenschaftslokal Schwarzer Engel bedient hat, fügt hinzu: «Das Persönliche ist unser grosser Vorteil.» Sagt es und klopft einem hochgewachsenen Mann mit blondem Dutt freundschaftlich auf die Schulter.

Generation Greta im Laden

Nun befindet sich der Stadtladen St.Gallen im Hoch. Wyler:

«Corona war eine goldene Zeit für uns.»

Die Restaurants, geschlossen, der Bauernmarkt zu. Einkaufen im nachhaltigen Geschäft – überschaubar, aufgeräumt und sauber – war beliebt. Schon zuvor habe man einen Zuwachs verspürt. «Der Greta-Thunberg-Effekt», glaubt Wyler. Fast zeitgleich mit dem Klimastreik hätten junge Menschen ab zwanzig den versteckten Laden entdeckt. Mehr Schichten mit gleichviel Personal hätten sie deshalb geleistet. «Nun pendelt sich alles wieder auf dem guten Niveau von vorher ein.» Noch immer kaufen hier viele ältere Menschen ein. Nur kommen sie nicht mehr mit einem Gefäss, um frische Milch aus der Kanne zu schöpfen. Getreide und Waschmittel lässt sich aber noch immer unverpackt beziehen. Viele Kunden seien unterdessen ins Altersheim gezogen, viele neue seien dazugekommen, sagt Wyler. Ein kleiner Bub streichelt mit der Hand über die Tomaten. «Auch Familien kaufen hier ein», betont Käppeli, selber Vater. Und Wyler ergänzt: «Einige Kunden von heute kamen schon als Kind mit ihren Eltern hierher. Es gibt immer Nachschub.»

Essig für die Haare

Bio ist unterdessen hip. So hip, dass gelabelte Produkte wegen hoher Nachfrage teils aus Monokulturen und Grossställen stammen. Widerspricht sich das nicht? Wyler sagt: «Unsere Branche ist komplex und eine halbe Wissenschaft. Bio ist nicht gleich Bio. Die Richtlinien der einzelnen Labels unterscheiden sich erheblich. Knospe Schweiz und Demeter Schweiz sind super. EU-Bio ist besser als gar nichts.» Befürchtet er nicht, dass wegen der aktuellen Inflation beim Essen gespart wird und manche Menschen vielleicht auf die teureren Bioprodukte verzichten? Wyler und Käppeli vertrauen auf ihre Kundschaft, auf ihren guten Willen gegenüber der Umwelt. Ausserdem komme ein Einkauf im Grossverteiler nicht günstiger, wenn man den Wagen voll beige und ein paar Tage später daheim dafür Ware wegwerfen müsse. Man könnte nun darüber diskutieren, Wyler zeigt lieber Kosmetika. Aus St.Gallen. «Ein Naturconditioner», steht auf der Flasche. Heilkräuter-Haaressig steckt drin. Nina Shereida stellt ihn am Rande der Stadt her. Dort liegen ihre Waldresidenz, ihr Wildnis-Yogastudio ihre Werkstatt. Und die Kräuterküche.

