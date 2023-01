Aus für Traditionsjuwelier: Wie schlecht steht es um die Branche?

Einkaufen «Wir sollten St.Gallen nicht kleinreden»: Wie andere Juweliere und Goldschmiede an die Stadt und die Branche glauben Der alteingesessene Juwelier Frischknecht schliesst im Frühling. Zu schwierig seien die wirtschaftlichen Bedingungen. Andere Uhren- und Schmuckgeschäfte sind hingegen optimistisch. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 12.01.2023, 19.00 Uhr

Auslage des Juweliergeschäfts Frischknecht, das Ende April für immer schliesst. Bild: Arthur Gamsa

Die Kaufkraft in St.Gallen sinke, der Internethandel konkurrenziere das Geschäft der Juweliere und Schmuckläden vor Ort. Hinzu komme Zürich mit seinen Megaboutiquen und seiner attraktiven Auswahl. Und wegen der steigenden Anzahl an Monostores würden immer mehr Marken im Sortiment der Läden hier fehlen. Aus diesen Gründen schliesst das Traditionsunternehmen Frischknecht im Frühling nach fast 130 Jahren am Marktplatz, wie die Verantwortlichen Anfang Woche mitteilten.

Hört sich düster an. Nachfrage deshalb bei anderen Vertretern der Branche. Steht es wirklich so schlecht um sie? Gar nicht, meint Romano Prader, Inhaber von Labhart Chronometrie & Goldschmiede. Vor drei Jahren verlegte er sein Geschäft an die Neugasse. «Wir wollten wachsen. Sind wir auch. Und damit der Umsatz», sagt Prader.

500 Quadratmeter mit einer Schaufensterfront von 30 Laufmeter beanspruche sein Unternehmen nun. Uhren- und Schmuckgeschäfte würden heute «mehr Luft» benötigen. «Um den Kunden Wohlfühlatmosphäre bieten zu können», sagt der gelernte Uhrmacher.

Für den Service fährt man nicht nach Zürich

Wer will schon Schulter an Schulter mit Fremden sitzen, wenn er eine Kostbarkeit fürs Handgelenk ersteht, deren Preis im vierstelligen Bereich liegt? «Viele Marken wertschätzen solche räumlichen Bemühungen. Wir müssen nicht mehr nur anfragen, sondern werden auch angefragt», sagt Prader. Von Chopard zum Beispiel. Schon bald biete sein Unternehmen St.Gallen eine breite Auswahl des Genfer Herstellers. Schmuck, Uhren, Accessoires, die ganze Palette, erzählt er mit Freude.

Die St.Galler Kaufkraft nimmt ab? Prader will nicht in das laute Klagen einstimmen. «Die Kaufkraft hängt von der Verkaufskraft ab. Und die von einem kostbaren Sortiment.» Es sei Aufgabe des Geschäftsinhabers, zu überlegen, wie das Angebot spannend bleibe und was sich verbessern lasse.

Romano Prader in seinem Geschäft Labhart Chronometrie & Goldschmiede. Bild: Tobias Garcia

Natürlich sei St.Gallen nicht mit «der Weltstadt» Zürich vergleichbar, auch nicht mit Luzern, das Scharen von «schmuckaffinen Chinesinnen und Chinesen» anziehe. «Für eine kostbare Uhr fährt man vielleicht viele Kilometer nach Zürich. Aber auch, um sie in Stand stellen zu lassen?», gibt Prader zu bedenken. Man dürfe die Auswahl in der Gallusstadt nicht unterschätzen. «Die wichtigen Marken sind alle vertreten.»

«Auswahl wirkt attraktiv»

Goldschmied Bolli ist wie Juwelier Frischknecht ein Unternehmen, das seit vielen Jahrzehnten zu St.Gallen gehört. Seit 1933. 2018 haben die Goldschmiede David Rust und David Neuweiler es übernommen, sind in der Multergasse ein paar Häuser weiter gezügelt, in ein grösseres Lokal. Die beiden kennen sich seit der Ausbildung.

Er sei schockiert gewesen, als er vernommen habe, dass Juwelier Frischknecht bald schliesse, sagt Rust. «Ein guter Name, eine gute Firma.» Je mehr solche Geschäfte in St.Gallen verschwinden würden, desto schlechter wirke sich das auf die Stadt aus. «Auswahl wirkt attraktiv», sagt Rust. Er erachtet die Dichte an Schmuck- und Uhrenläden in St.Gallen aber nach wie vor als hoch.

David Rust (l.) und David Neuweiler haben Goldschmied Bolli 2018 übernommen. Bild: pd

Nicht alle würden in der grossen Limmatstadt einkaufen, so Rust weiter. Er muss es wissen. Rust arbeitete zwei Jahre für die Beyer Chronometrie AG an der Zürcher Bahnhofstrasse, ein renommiertes Uhren- und Schmuckfachgeschäft. Seine Lebenspartnerin acht Jahre. Er habe dort teuren, hochwertigen Schmuck anfertigen dürfen.

«In St.Gallen sind wir nicht weit davon entfernt. Wir sollten unsere Stadt nicht immer kleinreden. Sie hat viel Potenzial.»

Attraktive Schaufenster, attraktive Stadt

Goldschmied Bolli ist auf Unikate mit Farbsteinen spezialisiert. Der Betrieb leide deshalb weniger unter dem Wettbewerb, als Juweliere und Bijouterien mit Handelsware. In den fünf Jahren seit der Übernahme und dem Umzug habe Goldschmied Bolli den Durchschnittsverkauf verdoppelt.

Bezüglich Schaufenster hätten sie grössere Freiheit als andere Uhren- und Schmuckbetriebe in der Stadt, so Rust weiter. Gerade ist eine Winterlandschaft mit Hasen und anderen Tieren in der Auslage zu sehen. Der Schmuck hält sich dezent im Hintergrund. «Wir müssen keine grossen Klunker ausstellen, nur weil eine bekannte Marke das verlangt und sich eine Ecke im Schaufenster reserviert hat.»

Müsse auch er nicht, betont Romano Prader von Labhart Chronometrie & Goldschmiede. Es bestünden durchaus freundschaftliche Beziehungen zu Produzenten. «Man muss sich einfach die Richtigen aussuchen. Dann hat man ein schönes Leben.» Rust und Prader sind sich einig, das liebevoll gestaltete Schaufenster Leben in die Stadt bringen.

Onlineshop ja, nur nicht für Schmuck

Der Internethandel als Konkurrent? Ja, den gebe es, man müsse sich ihm stellen, sagt Prader. Er setzt einzig auf stationären Handel, nutzt das Internet aber, um zum Beispiel Neuheiten auszuschreiben und so einen zusätzlichen Kundenkreis zu erreichen. Auch Goldschmied Bolli verzichtet aufs Onlinegeschäft. Ohne merkliche Einbusse, wie Rust meint: «Handelsware lässt sich besser vergleichen in Onlinestores. Unsere Unikate nicht.»

Das Uhren- und Schmuckgeschäft Studer & Hänni hat seinen Ursprung in den 1930-Jahren. Cornel Hänni leitet es seit 1998. Und hat «schon vor vielen Jahren» einen Onlineshop gegründet, wie er sagt. Er unterstütze regionales Einkaufen und schätze den Kontakt zu den Kunden. «Doch das Kaufverhalten der Jungen hat sich verändert. Man darf sich als Unternehmer nicht sträuben dagegen, man muss mitmachen», ist er überzeugt.

Sein Onlineshop beschränke sich auf Uhren. «Schmuck im Internet einkaufen – schwierig», sagt Hänni. Ringgrösse 54 oder 56, Kettchenlänge 45 oder 50? Zur Anprobe brauche es den Laden.

Neuer Marktplatz könnte helfen

Hätten sich Uhrenmarken zu Beginn noch gegen den Internethandel gewehrt, würden sie nun mit eigenen Onlineshops nachziehen. «Sie konkurrenzieren uns. Etwa in dem sie einige Modelle nur in limitierter Auflage produzieren und nur auf ihrer Website verkaufen», sagt Hänni. Die Kaufstimmung sei momentan nicht euphorisch. «Gleichbleibend bis leicht ins Minus», meint er. Trotzdem scheint Hänni optimistisch. Er sei mit drei Filialen – neben St.Gallen im Rheintal und in Appenzell – gut aufgestellt.

St.Gallen mit Zürich zu vergleichen, davon hält er nichts. «Messen wir uns mit ähnlich grossen Städten, sieht man die gleichen Probleme.» Er glaube nach wir vor an die Gallusstadt. «St.Gallen ist attraktiv.» Nun hofft er, dass die Projekte Marktplatz und Markthalle vorankommen. «Je schneller sie realisiert sind, desto besser für das Gewerbe.»

