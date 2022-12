Einkaufen Viele Kunden an den Sonntagsverkäufen sowie am Weihnachtsmarkt und zufriedene Gewerbler: So verlief der Weihnachtsverkauf in St.Gallen Der erste Advent fiel in den November, die Vorweihnachtszeit war dieses Jahr besonders lang: Gewerbetreibende in der Innenstadt und in der Shopping-Arena sind mit dem Ergebnis zufrieden. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Am zweiten Sonntagsverkauf im Advent war in der St.Galler Innenstadt weniger los als am ersten. Bild: Benjamin Manser (18. Dezember 2022)

Der Endspurt hat begonnen: Wer es bis jetzt nicht geschafft hat, kann am Samstag noch letzte Geschenke besorgen. Rico Baettig, Präsident der Multergass-Gesellschaft, ist «sehr zufrieden» mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft. Der Umsatz von 2018, 2019 werde wohl wieder erreicht: «Dazu brauchen wir diese letzten Tage aber noch.» Baettig, Mitinhaber der gleichnamigen Parfumerie-Intercoiffure, spricht dabei auch für andere kleinere Gewerbetreibende an der Multergasse.

Früher sei der 24. Dezember ja ein «Männertag» gewesen, erzählt Baettig: Die Frau bereitete das Weihnachtsmenu vor und schmückte den Christbaum. Der Mann ging mit Freunden oder den Kindern in die Stadt. Das habe sich geändert, sagt Baettig. Heute bummeln am 24. Männer wie Frauen durch die Geschäfte, manche würden das richtiggehend zelebrieren, hätten es sich zur Tradition gemacht, an Heiligabend mit ihren Liebsten zu «lädelen».

Auffallend viele Leute am ersten Sonntagsverkauf, weniger am zweiten

Üblicherweise ist der zweite Sonntagsverkauf vom Umsatz her stärker als der erste. Dieses Jahres waren die Frequenzen aber laut Baettig am zweiten Sonntag tiefer. Er führt das auf den WM-Final zurück, ab 16 Uhr sei es ruhig geworden. Ausserdem hatten an diesem Sonntag in vielen Gemeinden die Läden offen. «Wer in Rorschach wohnt und nicht etwas aus St.Gallen benötigt, geht eher dort an den Sonntagsverkauf, weil er dort Bekannte und Freunde trifft.»

Der erste Sonntagsverkauf sei aussergewöhnlich gewesen. Am Nachmittag strömten Passantinnen und Passanten in Massen durch die Gassen. Im Dreieck von Multer-, Markt- und Neugasse war beinahe mehr los als an einem guten Samstag. Baettig spricht von einer schönen Stimmung.

Wem das Gedränge zu viel wurde, musste nicht weit: Bereits in der Spisergasse war es ruhiger, sowohl am ersten wie am zweiten Sonntagsverkauf. Andreas Egger, Präsident der Spisergass-Gesellschaft, bestätigt den Eindruck. In seinem Geschäft, Egger ist Inhaber von Baumann Mode, seien die Sonntagsverkäufe ruhiger gelaufen. Egger sagt das mit einem Lachen, denn: «Insgesamt war der Dezember überdurchschnittlich gut. Wir hatten starke Samstage.»

30'000 Personen innert fünf Stunden

In der Shopping-Arena ist der Dezember bisher erfreulich verlaufen. Die Rückmeldungen der Geschäfte seien gut, sagt Centerleiter Marc Schäfer. Am ersten Sonntagsverkauf besuchten innert fünf Stunden rund 30'000 Personen die Shopping-Arena, am zweiten waren es 25'000 Personen. Der erste Sonntagsverkauf laufe jeweils besser, weil dann noch weniger Einkaufszentren offen haben, sagt Schäfer.

Am ersten Sonntagsverkauf besuchten rund 30'000 Kundinnen und Kunden die Shopping-Arena, am zweiten waren es rund 25'000 Personen. Bild: Michel Canonica (11. Dezember 2022)

Dieses Jahr fallen ganze fünf Samstage in den Dezember, vergangenes Jahr war wegen der Festtage nur an drei Samstagen geöffnet. Der Unterschied sei spürbar, sagt Schäfer: «Der Samstag ist immer noch der Haupteinkaufstag.» Ob der Dezember der Shopping-Arena einen Besucherrekord bescheren wird, lässt sich aber noch nicht abschätzen. Schäfer sagt, viele Faktoren müssten mitspielen.

Auch das Wetter sei ein Faktor. Kälte und Schnee erinnerten die Leute daran, dass sie Wintersachen und Weihnachtsgeschenke besorgen sollten. Am Freitagabend steht nun noch ein Night-Shopping an, die Läden haben bis 23 Uhr geöffnet. Und nach Weihnachten ist vor dem Ausverkauf. Schäfer sagt: «Wir sind gespannt. Jetzt kommt der Endspurt bis Ende Jahr.»

Kinderhort am Weihnachtsmarkt war weniger gefragt als gedacht

Für den Weihnachtsmarkt endet am Samstag die Saison nach 31 Tagen. 40 Häuschen stehen noch bis 24. Dezember entlang der Neu- und Marktgasse, auf dem Bohl und im Waaghaus. Die Standbetreiberinnen und -betreiber seien zufrieden, sagt Marktchef Bernhard Steffen. Das kalte Wetter und der Schnee haben geholfen, wegen der weihnachtlichen Stimmung besuchten mehr Leute den Markt. Die WM sei etwas spürbar gewesen, besonders als die Schweiz noch im Spiel war, seien leicht weniger Leute an den Weihnachtsmarkt gekommen. «Aber das hat einen kleinen Teil ausgemacht.» Steffen betreibt selbst das Chlausbeizli an der Neugasse. Er sagt, die Nachfrage sei nicht so gross gewesen wie vor Corona.

Neu dieses Jahr war der Kinderhort im Waaghaus. Er war jeweils am Mittwoch- und Samstagnachmittag geöffnet und wurde eingerichtet, weil einige Händlerinnen und Händler fehlten. «Die Nachfrage nach dem Hort war nicht so gross, wie wir erwartet hatten», sagt Steffen. 2023 wird es das Angebot wohl eher nicht mehr geben. Ziel sei es aber auch, das Waaghaus wieder mit Ständen zu füllen. Für das künftige OK werde das eine grosse Herausforderung. Steffen selbst wird das nicht mehr kümmern: Er wird das Amt des Weihnachtsmarktleiters nach 15 Jahren abgeben.

