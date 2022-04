Globus: In St.Gallen entsteht ein grosses Warenhaus

Einkaufen Tresor raus, Rolltreppen rein: Im Bankpalast am Multertor in St.Gallen entsteht ein Kaufhaus mit sechs Etagen Nach langer Suche ist jetzt klar, wer am Multertor auf die UBS folgt: Globus zieht hier seine drei Standorte zusammen. Das löst mehrere Rochaden aus. Die Butikk von Mode Weber hat bereits einen neuen Standort in Aussicht. Christina Weder und Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 04.04.2022, 19.00 Uhr

Der künftige und der bisherige Globus-Standort: Das Warenhaus plant, seine drei Filialen in der ehemaligen Stickereibörse zusammenzuziehen. Bild: Ralph Ribi

Auf die UBS folgt das Warenhaus Globus: Am vergangenen Freitag hat sich eine Nachfolge an prominenter Lage geklärt. Bis jetzt ist Globus in der Stadt St.Gallen an drei verschiedenen Standorten präsent. Diese werden aufgegeben und «im gleichen Umfang» am neuen Standort im repräsentativen, ehemaligen Bankpalast am Multertor zusammengeführt. Das teilte das Unternehmen Ende Woche mit. Die Liegenschaft befindet sich seit acht Jahren im Besitz der Wildegg Immobilien AG, die den Brüdern Albert und Peter Kriemler von Modeunternehmen Akris gehört.

Akris-CEO Peter Kriemler. Bild: PD

Akris-CEO Peter Kriemler zeigt sich auf Anfrage sehr zufrieden mit der Lösung. «Wir mussten hart daran arbeiten.» Seit die UBS die Räumlichkeiten gekündigt hat, sind rund zwei Jahre vergangen. So lange zog sich die Suche nach einem Nachmieter hin. Sie sei zusätzlich durch die Coronapandemie erschwert worden, sagt Kriemler. «Da sind wir zwischenzeitlich schon nervös geworden.» Entsprechend freut er sich, mit Globus einen langfristigen Partner gefunden zu haben.

Neuer Eingang, Rolltreppen und 4500 Quadratmeter Verkaufsfläche

Das Warenhaus Globus wird sich künftig auf insgesamt 4500 Quadratmetern und sieben Stockwerken im ehemaligen Bankpalast ausbreiten – eines davon fürs Lager. Gemäss Medienmitteilung wird im Untergeschoss eine Delikatessenabteilung eingerichtet. Im Erdgeschoss und zum Vorplatz hin wird es ein Restaurant geben. Die Eröffnung ist für Herbst 2023 vorgesehen.

Laut Peter Kriemler ist die lange Vorlaufzeit nötig, um das ehemalige Bankgebäude in ein Warenhaus umzuwandeln. Der Umbau sieht mehrere grössere Eingriffe vor. Unter anderem wird das Gebäude mit einem zusätzlichen Eingang von der Neugasse her erschlossen. Im Erdgeschoss werden die unterschiedlichen Niveaus angeglichen, die es in der Bank gab. Zudem werden durchgehende Rolltreppenanlagen eingebaut. Von denkmalpflegerischer Seite seien keine Einwände zu erwarten, sagt Kriemler. Denn das Innere des zwischen Neurenaissance und Neubarock angesiedelten Baus befinde sich längst nicht mehr im Originalzustand.

Akris zieht ins Einstein-Kongresszentrum

Globus wird also die gesamte Liegenschaft übernehmen. Das hat Folgen für die Akris AG und für Mode Weber, die derzeit noch mit Büro- und Verkaufsräumen im Gebäude untergebracht sind. Beide müssen ausziehen. Laut Peter Kriemler wird die Akris AG im August in den Westteil des Einstein-Kongresszentrums umziehen und damit ein Stück näher zum Firmenstandort an der Felsenstrasse rücken.

Modeunternehmer Erich Weber. Bild: Hanspeter Schiess

Betroffen ist auch das Familienunternehmen Mode Weber, das seit zwei Jahren am Multertor seine sogenannte Butikk mit nachhaltiger skandinavischer Mode betreibt. Modeunternehmer Erich Weber blickt dem Auszug mit gemischten Gefühlen entgegen, wie er auf Anfrage sagt. Die «Butikk» sei gut auf Kurs, der Standort habe sich bewährt. Und nun müsse man die Verkaufsfläche aufgeben. Die gute Nachricht: Weber hat bereits eine Ausweichmöglichkeit gefunden. Die «Butikk» wird an die Vadianstrasse 11 umziehen, wo heute Globus Wohnen, Home & Living, untergebracht ist. Es kommt also zu einer Rochade.

Der Modeunternehmer sagt: «Wir sind noch in Verhandlungen.» Die Lösung sei noch nicht ganz spruchreif. Noch offen ist, wie lange die «Butikk» am bisherigen Standort bleiben kann, ob es eine Zwischenlösung braucht und welche Fläche das Geschäft am neuen Standort in Anspruch nehmen wird. Er stehe vor einer grossen Herausforderung, sagt Weber: «Das Zügeln ist ein Riesenaufwand.» Andererseits will er den Standortwechsel aber auch als Chance sehen. So steht für ihn bereits heute fest:

«Die ‹Butikk› wird am neuen Ort grösser, als sie es heute ist.»

Für einen von drei bisherigen Standorten von Globus zeichnet sich also bereits eine Lösung ab. Wie es an den beiden anderen Standorten – Globus Warenhaus an der Multergasse 47 und Herren-Globus an der Webergasse 5 – weitergeht, ist noch offen. Fest steht: Es werden grosse Verkaufsflächen frei.

Haupthaus gehört der Globus-Besitzerin – über Zwischenfirmen Das Haupthaus von Globus an der Multergasse 47 gehört indirekt den Besitzern von Globus, der Signa Group und der Central Group, die 2020 der Migros Globus abkauften. Im Grundbuch ist als Liegenschaftsbesitzerin eine «Immobilien SARL» mit Sitz in Luxemburg eingetragen. SARL ist das luxemburgische Äquivalent zur GmbH. Daran sind über eine Zwischenfirma zwei weitere Unternehmen beteiligt: Zum einen die Signa Prime Matterhorn Beteiligung GmbH, die zur Signa Group gehören dürfte. Zum andern die CRC Luxembourg SARL. Hinter CRC steckt Tos Chirathivat, CEO der Central Group und mit 11,6 Milliarden US-Dollar Vermögen einer der reichsten Männer von Thailand. Sieben Stöcke werden frei Die Webergasse 5, in der derzeit noch der Herren-Globus eingemietet ist, gehört Swiss Life. Beim Lebensversicherungskonzern wird nun geklärt, ob bauliche Massnahmen nötig sind und inwiefern die 1000 Quadratmeter, verteilt auf sieben Geschossen, wiedervermietet werden. Für weitere Aussagen sei es zu früh, teilt die Medienstelle auf Anfrage mit. Anders bei der Vadianstrasse 11, wo sich heute noch Globus Home & Living befindet. Die Liegenschaft ist in Besitz der Migros Pensionskasse. Dort heisst es auf Anfrage, die Kündigung durch Globus sei noch nicht eingegangen. Eine Auskunft sei daher nicht möglich. (mha/sab)

Rochade könnte Chance sein

Pro-City-Präsident Ralph Bleuer. Bild: Tobias Garcia

Am Multertor aber entsteht ein Kaufhaus von beachtlicher Grösse. Die ersten Reaktionen darauf sind positiv. Pro-City-Präsident Ralph Bleuer wertet es als klares Bekenntnis zum Standort St.Gallen, dass Globus das repräsentative Gebäude am Multertor bezieht. Aus wirtschaftlichen Gründen könne er gut nachvollziehen, dass sich das Unternehmen künftig auf einen Standort konzentrieren wolle. Für Bleuer ist es noch zu früh für Befürchtungen, es könnte an den bisherigen Globus-Standorten zu weiteren leerstehenden Ladenlokalen in der Innenstadt kommen.

Samuel Zuberbühler, städtischer Standortförderer. Bild: Ralph Ribi

Auch Samuel Zuberbühler, Leiter der städtischen Standortförderung, spricht von einem «Gewinn für die Innenstadt» – aus mehreren Gründen. So war das herrschaftliche Gebäude am Multertor bisher nur bedingt zugänglich für die Öffentlichkeit. Das ändert sich in Zukunft. Passantinnen und Passanten, die vom Hauptbahnhof oder vom Neumarkt her in Richtung Altstadt bummeln, werden am Multertor direkt auf «ein Einkaufserlebnis mit Torcharakter» treffen, wie Zuberbühler es formuliert. Das Restaurant im Erdgeschoss werde zum Verweilen einladen. Und natürlich bedeuteten die Pläne von Globus auch ein starkes Bekenntnis gegenüber dem Standort St.Gallen.

Veränderungen und Rochaden könnten eine Chance sein, sagt Samuel Zuberbühler. Das habe man schon mehrfach beobachtet. Es gebe Interessenten, die in St.Gallen eine Filiale eröffnen wollten, aber auf den richtigen Standort warteten. «Heute müssen nicht nur die Frequenzen stimmen. Das Gebäude muss auch zur Marke passen.» Die Standortförderung ist mit Interessenten in Kontakt und vermittelt sie bei Bedarf an Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. Auch die Investition, die Globus nun in St.Gallen tätigt, könne ausstrahlen: «Solch ein Bekenntnis kann dazu führen, dass sich plötzlich neue Händler für den Standort interessieren. Weil sie sehen: Hier läuft etwas.»

