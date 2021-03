Boom Neuer Ansturm auf Garten- und Baumärkte: Shoppingwütige legen den Verkehr im Westen der Stadt St.Gallen lahm Die Baumärkte und Gartencenter erleben auch nach dem zweiten Lockdown einen Boom. Am Samstag waren so viele auf Einkaufstour zwischen St.Gallen und Abtwil, dass die Polizei eine Strasse sperren musste. Auch im Stadtzentrum bildeten sich Schlangen vor den Läden. Melissa Müller 16.03.2021, 19.07 Uhr

Solche Szenen wiederholen sich: Eine Schlange vor einem Baumarkt nach dem ersten Lockdown. Bild: Erich Spiess/APA

Stau schon auf der Fürstenlandbrücke: Die Autoschlange reicht bis zu den Einrichtungsmärkten Conforama, Mömax, Micasa und Lipo. Auf der Geissbergstrasse nach Abtwil gibt es kein Durchkommen mehr. Dieses Szenario bot sich am vergangenen Samstag. Es waren so viele einkaufsfreudige Menschen unterwegs, dass die Stadtpolizei kurzzeitig sogar die Geissbergstrasse sperren musste. «Es gab Richtung Abtwil sehr viel Verkehr am Wochenende», sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei.

Der Kreisel gegenüber dem Kino Cinedome sei stark verstopft gewesen, und es sei zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Radio FM1 warnte: Man solle wenn möglich nicht mehr hinausfahren zu den Möbelmärkten. Kurzum: Wer sich die Bohrmaschine oder den Gartenschlauch unter der Woche kauft, hat weniger Stress.

Leute haben Zeit im und um das Haus

«Wir haben einen starken Samstag erlebt», sagt Andreas Bühler, Leiter Kommunikation der Migros Ostschweiz. Die Garten- und Baumärkte waren vom Lockdown in diesem Jahr nicht betroffen. Die Nachfrage sei jedoch ungebrochen. Bereits im vergangenen Jahr stellte der orange Riese eine enorme Nachfrage im Bereich Garten und Baumarkt fest.

Das setze sich nun nahtlos fort: «Die Leute haben viel Zeit im und rund ums Haus», sagt Bühler. Bei den Baumärkten Obi und Do it würden Farben, Keramikplättchen und Bodenbeläge aus Laminat sowie die zur Installation benötigten Maschinen gekauft. Auch die Wohnabteilung Micasa über dem Obi sei gut besucht.

«Die Leute haben Lust, ihr Daheim zu verschönern. Mit Heimtextilien, Vorhängen, Bettbezügen.»

Andere können es kaum erwarten, sich im Garten zu betätigen. «Viele sind schon seit Ende Februar in der Vorbereitung fürs Gartenjahr und decken sich mit Pflanzen ein», sagt der Migros-Sprecher.

Beim Einkaufszentrum Säntispark herrscht laut Bühler deutlich weniger Betrieb: Seit das grosse Selbstbedienungsrestaurant und die Bäderwelt geschlossen seien, seien die Frequenzen im Vergleich zum Vorjahr um einen Viertel gesunken. «Unser grosser Wunsch ist, dass unsere Gastronomiebetriebe und Bäder bald wieder öffnen dürfen.»

Shopping-Arena mit zehn Prozent mehr Kundschaft

Bei der Shopping-Arena war am Wochenende viel los: «25'000 Besucherinnen und Besucher strömten ins Center», sagt Shopping-Arena-Leiter Marc Schäfer.

Marc Schäfer, Chef der Shopping-Arena in Winkeln. Bild: PD

Leider könne man nur eine bestimmte Anzahl Leute reinlassen, weshalb es zu Wartezeiten kommen könne. Auch unter der Woche sei die Frequenz in der Shopping-Arena derzeit zehn Prozent höher als im Normalfall. Das Einkaufen vor Ort befriedige ein menschliches Grundbedürfnis, sagt Marc Schäfer: «Die Leute wollen die Sachen anfassen und etwas erleben.»

Einrichtungsgeschäfte wie Ikea profitieren davon, dass das Wohnen an Wert gewinnt. Bild: Ralph Ribi

Ein Verlust, der kaum aufgeholt werden kann

Zwei Wochen nach der Öffnung des Detailhandels wimmelte es am Samstag auch in der St.Galler Innenstadt von Leuten. Gefühlt vor jedem zweiten Geschäft bildete sich eine Warteschlange. Erholen sich die Detaillisten vom zweiten Lockdown? «Schön wär's», sagt Ralph Bleuer, der Präsident von Pro City. Die Läden waren im ersten und zweiten Lockdown zusammen 14 Wochen geschlossen. «Was wir an Einnahmen verloren haben, kann man nur teilweise kompensieren.»

Immerhin fand der zweite Lockdown im Februar statt, der auch in normalen Zeiten einer der ruhigsten Monate sei. Zahlreiche Kundinnen und Kunden weilen dann in den Skiferien. «Den Februar kann man noch am ehesten verschmerzen. März und April wäre schlimmer, weil der Frühling eine gute Verkaufszeit ist», sagt Bleuer, der die Papeterie Markwalder führt.

Lust auf Shopping: Die Läden erleben vor allem am Samstag einen Aufschwung.

Bild: Ralph Ribi

Dass am vergangenen Wochenende rege eingekauft wurde in der Stadt, hat Bleuer erfreut zur Kenntnis genommen. «Die Kundinnen und Kunden, die jetzt in die Stadt kommen, kaufen auch im grösseren Stil ein.» Allerdings laufe unter der Woche nicht gleich viel wie am Samstag in den Geschäften.

Pro-City-Chef Ralph Bleuer

Bild: Michel Canonica

«Man merkt, dass die Restaurants geschlossen sind. Das wirkt sich negativ aus auf die Kundenfrequenz in der Stadt.»

Dass die Läden wieder offen haben, sei aber existenziell für die Inhaber. Für die Kundinnen und Kunden sei es ein Silberstreifen am Horizont. «Es tut uns allen gut», sagt Bleuer, darum bemüht, optimistisch in die Zukunft zu schauen.