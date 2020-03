Einfrieren, verschenken, ein Take-Away-Angebot oder Tierfutter: Wie St.Galler Gastronomen ihre Vorräte los werden müssen Gemüse, Spätzli und Rösti: Die Lebensmittel in den Kühlschränken von Restaurants in der Stadt St.Gallen sollen schnellstmöglich weg. In der Not sind die Gastronomen erfinderisch. Sandro Büchler 19.03.2020, 05.00 Uhr

Wegwerfen statt Buffet? St.Galler Gastronomen suchen Abnehmer für ihre Lebensmittel. Bild: Andrea Stalder

Martin Enz, Geschäftsführer der Firma mmg Catering & Gastro Management, war am Freitag um 15.45 Uhr gerade auf der Fahrt zur Sporthalle Kreuzbleiche. Er wollte Essen und Getränke für 800 Personen liefern – er hatte wie jedes Jahr den Auftrag, Aussteller und Besucher der Ostschweizer Mineralien- und Fossilientage an einem Buffet zu verpflegen. Da klingelte sein Smartphone. Der Veranstalter teilte ihm mit: «Lockdown. Die Mineralientage sind abgesagt.»

Martin Enz, Geschäftsführer der Firma mmg Catering & Gastro Management Bild: PD

Enz musste blitzschnell reagieren. Zusammen mit einem Teil seiner gut 20 Mitarbeitenden fing er an, die Speisen zu vakuumieren und einzufrieren. Die Arbeiten dauerten bis in die Nacht, wie Enz sagt. Drei Viertel der Speisen konnten so gerettet werden. Für den Rest suchte er via sozialer Medien Abnehmer. Einen grossen Teil verschenkte er.

Rohes Gemüse und Früchte, für die er keine zweibeinigen Abnehmer gefunden hatte, transportierte er am Montag nach Gossau in den Walter-Zoo – was für Freunde von Kristallen gedacht war, endete als Tierfutter. Enz’ finanzieller Ausfall: Mehrere tausend Franken.

«Ich kann doch nicht kochen»

In Drama anderer Art spielte sich am Montag vor dem Restaurant Gartenhaus an der Ecke zum Güterbahnhofareal ab. Der alleinstehende Mann habe Tränen in den Augen gehabt, sagt Wirtin Elisabeth Geisser. «Er ist ein Stammgast, kam immer zum Zmittag.» Als der Mann hört, dass Geisser so wie alle anderen Gastronomen in der Stadt ihre Beiz wegen des sich ausbreitenden Corona-Virus mindestens einen Monat schliessen müssen, sei für den Mann ein Welt zusammengebrochen. Leise habe der Witwer zu Geisser gesagt, dass er doch nicht kochen könne. «Er hat mir so leid getan», erzählt Geisser.

Aufgrund der vom Bundesrat angeordneten Schliessung aller Gaststätten habe sie am Montagabend rasch handeln müssen, sagt die «Gartenhaus»-Wirtin.

«Frisch zubereitete Rösti haben wir unseren letzten Gästen mitgegeben.»

Die Salate hätten die Angestellten mitgenommen – für ihre Familien und Nachbarn. Den Rest hat Geisser tiefgefroren. «Alles wird verwertet und gebraucht, so dass wir ja nichts wegwerfen müssen.» Es werde eine happige Zeit, sagt Geisser, die das bei Handwerkern beliebte Restaurant seit 35 Jahren betreibt. «Es ist für alle neu und speziell.» Zwar habe sie sich überlegt, einen Take-Away einzurichten. «Aber da könnten wir zu wenig zubereiten.» Zudem habe sie auch gar keinen Internetauftritt, um ein allfälliges Angebot publik zu machen.

Zum ersten Mal geschlossen

Die ausgelegten Vorräte in der Militärkantine. Bild: PD

Szenenwechsel: Seit seiner Eröffnung im Juli 2014 als Hotel Militärkantine hat das dazugehörige Restaurant sei exakt 2081 Tagen geöffnet – auch an Weihnachten und Neujahr. Am Dienstag war die Küche erstmals geschlossen. Anna Tayler vom Betreiberteam legt am Mittwochvormittag den Inhalt aus den Kühlschränken aus. Sie verschenkt die Lebensmittel an die rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Schön, dass es so geht.» Man habe auch nicht allzu viele Lebensmittel übrig, sagt Tayler. «Vor allem Wurzelgemüse. Keine Erdbeeren oder Tomaten, denn in der Küche verwenden wir ohnehin nur das, was Saison ist.»

Ad-hoc-Angebot könnte zu Foodwaste führen

«Jetzt, bei diesem sonnigen Wetter wäre Rambazamba», sagt Claudia Braun vom Restaurant Drahtseilbähnli. Doch nun ist alles anders. Für ihre Mitarbeiter hat Braun Kurzarbeit beantragt; für sie als Pächterin sei dies nicht möglich. «Kein Lohn halt», sagt sie. Den frisch gewaschenen Salat hat sie im Haus verteilt, gerade macht sie aus dem übriggebliebenen Quark Spätzli und gefriert diese anschliessend ein. «Äpfel und Birnen werden zu Chutneys verarbeitet ­und eingelagert.»

Claudia Braun, Pächterin des Restaurant Drahtseilbähnli bei der Eröffnung 2016. Bild: Claudio Heller

Braun hat sich gegen einen Lieferservice oder ein Take-Away-Fenster entschieden – aus Angst vor Foodwaste. Denn die Nachfrage für ein solches Ad-hoc-Angebot sei schwierig abzuschätzen. «Unter Umständen müsste ich gar mehr wegwerfen.» Und das wolle sie nicht. Zudem stünde das Team ja dann wieder in der kleinen Küche. «Nah beieinander, das ist jetzt auch nicht schlau.»

Kleine Freundschaften in der grossen Krise

Oliver Scheuber hingegen steht alleine in der Küche des Restaurants Dreilinden. Etwa 15 Mahlzeiten könne er auch alleine zubereiten. Der Beizer hat sich für einen Lieferservice entschieden. Noch bevor er diesen lancieren konnte, kam bereits die erste Bestellung rein. «Zehn Cordon-Bleu.» Die Bestellung kam von niemand Geringerem als Agron Lleshi, dem Koch des «Jägerhof», der vor kurzem mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Sie hätten sich kürzlich erst kennengelernt. «Es hat sich schon eine kleine Freundschaft daraus entwickelt.» Die St.Galler Gastronomen scheinen sich untereinander zu helfen.

Seine Leute wolle er weiterbeschäftigen, sagt Scheuber. «Wir müssen uns jetzt den Verhältnissen anpassen.» Er in der Küche und die anderen Mitarbeiter draussen, immer mit dem nötigen Abstand zueinander. In den kommenden Tagen will Scheuber neben dem Lieferservice auch einen Take-Away-Stand aufbauen und Würste und Getränke anbieten. Es habe immer noch viel Laufkundschaft rund um Drei Weieren. «Die Leute müssen ja mit den Hunden raus.»

Er wolle sich mit diesen zwei Angeboten selbst weiterbeschäftigen. «Damit ich nicht grad alles verliere.» Denn wie andere Pächter, müsse er das finanzielle Risiko selbst tragen. «Aber ich arbeite auch einfach gern.»