Einfache Anfrage Lebensretter hinter verschlossenen Türen: Gossauer Parlamentarier plädiert für mehr Defibrillatoren an öffentlichen Standorten In Gossau stehen mehrere Defibrillatoren zur Verfügung. Die meisten davon aber nur während bestimmter Öffnungszeiten. Ein Notfall kann sich aber jederzeit ereignen, findet Flig-Stadtparlamentarier Matthias Ebneter. Er will, dass die Stadt handelt. Perrine Woodtli 22.02.2023, 17.00 Uhr

Auch in Gossau stehen Defibrillatoren zur Verfügung. Lydia Lippuner

Sie sind einfach zu bedienen und können in einem Notfall Leben retten: Defibrillatoren. In der Schweiz stehen Tausende solcher «Defis» zur Verfügung. Auf www.defikarte.ch können die aktuellen Standorte von Automatisierten externen Defibrillatoren (AED) eingesehen werden. Auch in Gossau werden immer mehr öffentliche und private Defibrillatoren gemeldet - ganz zur Freude von Matthias Ebneter. Der Flig-Stadtparlamentarier hat kürzlich eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Defibrillatoren hinter verschlossenen Türen» eingereicht.

Matthias Ebneter, Flig-Stadtparlamentarier Gossau. Tobias Garcia

Bei einem Herznotfall zähle jede Sekunde, schreibt Ebneter in seinem Vorstoss. Ein «Defi» könne ein Kammerflimmern oder Herzstillstand schnell erkennen und entsprechend reagieren. Die Stadt Gossau betreibt mehrere Defibrillatoren in Schulhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden. «Davon sind gemäss Defikarte jedoch nur zwei während 24 Stunden zugänglich», schreibt Ebneter. Einer bei der Markthalle und einer in Arnegg beim Mehrzweckgebäude.

Herznotfall kann zu jeder Tageszeit auftreten

Die restlichen zirka dreizehn «Defis» in den Schulhäusern, im Rathaus und bei den Stadtwerken befinden sich alle im «halböffentlichen» Bereich. Das bedeutet, dass sie nur während der Öffnungszeiten verfügbar sind. Ein Herznotfall könne bekanntlich zu allen Tageszeiten in jeder Situation auftreten, heisst es weiter im Vorstoss. «Wichtig wäre daher, dass ein ‹Defi› auch während 24 Stunden erreichbar ist.» Die Stadt könne entscheidend mithelfen, für eine möglichst gute Abdeckung von öffentlich verfügbaren Defibrillatoren zu sorgen.

Matthias Ebneter will vom Gossauer Stadtrat nun wissen, ob dieser bereit ist, die bestehenden «halböffentlichen» Defibrillatoren während 24 Stunden zugänglich zu machen und in Gossau eine möglichst breite Abdeckung von öffentlichen Defibrillatoren zu schaffen. Weiter will der Flig-Parlamentarier in Erfahrung bringen, ob der Stadtrat bereit ist, Anreize zu schaffen, sodass auch Firmen und Private 24 Stunden öffentlich zugängliche «Defis» beschaffen. Ebneter will zudem wissen, ob die Stadt die Gossauer Bevölkerung zusätzlich über Standorte von Defibrillatoren zum Beispiel in der direkten Nachbarschaft informieren kann.