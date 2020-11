Eine Zeitung im Abstimmungskampf: Wieso die Cavelti AG gegen ein Gossauer Stadtmagazin aus Appenzell wettert Bei der Kür eines Stadtmagazins ist «Goinside» nicht zum Zug gekommen. Seither wurde der Entscheid in jeder Ausgabe kritisiert. In Wittenbach hat die Cavelti AG aber ihrerseits dem Platzhirsch den Auftrag abgejagt. Johannes Wey-Eberle 19.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadt Gossau hat «Goinside» ideell und finanziell unterstützt, am Ende aber einen anderen Verlag für ihr Stadtmagazin ausgewählt. Bild: Urs Bucher (19. September 2019)

Die Stimme, die sich am lautesten über die bevorstehende Abstimmung über ein Gossauer Stadtmagazin äussert, ist eine Zeitung. Genauer gesagt ein «Zeitungsprojekt», wie das Gratis-Monatsmagazin «Goinside» von der Cavelti AG genannt wird.

Der Verlag hatte von Anfang an klargemacht, dass die im Sommer 2019 lancierte Publikation ohne finanzielle Beiträge der Stadt kaum überlebensfähig sein werde. Darum war es auch kein Geheimnis, dass Cavelti zum Kreis der Offertsteller gehörte, als die Stadt Ende Januar ein «Stadtmagazin Gossau, Online und Print» ausschrieb.

Das «Appenzeller Stadtmagazin»

Ab Sommer drängte sich dann ein thematischer Schwerpunkt in den Vordergrund: Die Vergabe des Stadtmagazins, bei der mit der Druckerei Appenzeller Volksfreund ein «ausserkantonaler» Anbieter zum Zug kam, wie «Goinside» nicht müde zu betonen wurde. Die Aufmacher gehörten zwar dem Tagesgeschehen wie der Aussenbeckenabstimmung oder den Gemeindewahlen. Das Thema Stadtmagazin zog sich aber wie ein roter Faden durch die letzten vier Ausgaben.

Franziska Cavelti, Chefredaktorin «Goinside». Bild: PD

So schrieb Chefredaktorin Franziska Cavelti im Editorial der Juniausgabe: «Die politische Meinungsbildung soll zukünftig aus Appenzell gesteuert werden – wollen wir das?!» An selber Stelle ist im August die Rede vom «Appenzeller Stadtmagazin» und in der aktuellen Ausgabe schreibt der Verlag unter der Rubrik «Standpunkt»: «Der Stadtrat entscheidet sich für ein ausserkantonales Konzept und setzt nicht auf einheimische Kompetenz. Inkonsequent? Die Bürgerin, der Bürger entscheidet.»

Ende Jahr läuft die Unterstützung für «Goinside» aus

Der Verlag kritisiert insbesondere, dass das Stadtmagazin lanciert wird, noch bevor das lange überfällig Kommunikationskonzept steht. Und dies, nachdem er sich um ebendieses Magazin beworben hat. «Unsere Kritik wäre auch bei einem Zuschlag dieselbe geblieben. Wir haben immer für eine Gesamtschau plädiert», erklärt «Goinside»-Chefredaktorin Franziska Cavelti auf Anfrage. Deshalb habe man der Stadt auch vorgeschlagen, «Goinside» als Pilotprojekt mit Unterstützung der Stadt vorübergehend weiterzuführen.

Seit diesem Jahr erhält die Cavelti AG von der Stadt für jede Ausgabe 8300 Franken. Diese Unterstützung läuft aber Ende Jahr aus. Das Fehlen des Konzepts wurde auch im Stadtparlament bemängelt.

Cavelti hält neue Ausschreibung für möglich

Im jüngsten «Goinside» wird den Leserinnen und Lesern ein Nein zur Vorlage empfohlen, zu Gunsten eines «redimensioniertes, finanziell tragbaren Projekts, eingebettet ins städtische Kommunikationskonzept, unter Einbezug der zukünftigen Stakeholder».

Stadtpräsident Wolfgang Giella. Bild: Ralph Ribi

Stadtpräsident Wolfang Giella hat hingegen gegenüber dieser Zeitung festgehalten, dass es bei einem Nein kein von der Stadt unterstütztes Magazin geben werde, da die Teilnehmer an der Ausschreibung bei einer Klage gute Aussichten hätten. Franziska Cavelti sieht das anders:

«Die Ausschreibung wurde lanciert mit dem Passus ‹vorbehältlich der Parlamentszustimmung›. Eine Neuausschreibung mit neuen Parametern wäre möglich.»

Ob «Goinside» bei einer Neuausschreibung noch eine Rolle spielen würde, sei völlig offen, heisst es in der jüngsten Ausgabe. Genauso wie die Zukunft der Publikation nach Auslaufen der städtischen Unterstützung.

In Wittenbach den Platzhirsch verdrängt

Während die Cavelti AG in Gossau kritisiert, dass keine einheimische Anbieterin zum Zug gekommen ist, hat sie erst kürzlich den Zuschlag für das Wittenbacher Mitteilungsblatt erhalten. Die Vertragsunterzeichnung ist allerdings noch durch eine Beschwerde des bisherigen Verlegers beim Verwaltungsgericht blockiert.

Bis anhin wurde das Mitteilungsblatt bei einer Wittenbacher Firma gedruckt. Die Ausgangslage in Gossau und Wittenbach lasse sich nicht vergleichen, entgegnet Cavelti. Produziert werde der «Gemeindepuls» schliesslich in St. Gallen.

«Entscheidend ist aus meiner Sicht, wo das Redaktionsteam vernetzt und verankert ist. Der Druckort hängt oft auch vom Druckverfahren ab», sagt Cavelti. Dass sie im Fall des Stadtmagazins speziell die «ausserkantonale» Vergabe kritisiert, begründet sie damit, dass in zweiter Linie eben auch zähle, wo ein Unternehmen Steuern zahle, Arbeitsplätze schaffe und Lehrlinge ausbilde.

Allerdings verspricht der Stadtrat auch für das Stadtmagazin aus der Druckerei Appenzeller Volksfreund «zwei Journalisten, die Gossau bestens kennen». Und «Gemeindepuls»-Herausgeber Alexander Fürer ist in Wittenbach aufgewachsen.

Herausgeber gerät unter Zeitdruck

Bei der Bekanntgabe im Mai hiess es, dass die erste Ausgabe des neuen Stadtmagazins im Januar 2021 erscheinen soll. Für die Druckerei Appenzeller Volksfreund hat das Ratsreferendum die Aufgabe «nicht verändert, aber den Zeitrahmen verschoben», sagt Geschäftsleitungsmitglied Alexandro Isler. Ob der Termin im Januar eingehalten werde, ist fraglich. Weil der Volksentscheid noch ausstehe, könne er aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes auch das Redaktionsteam noch nicht bekanntgeben. Hätten die Termine gemäss Ausschreibung eingehalten werden können, hätte der Verlag sieben Monate Vorlauf gehabt.

«Bei der Abstimmung geht es nicht darum, wer das Magazin machen wird», sagt Isler. Sondern vielmehr um die Umsetzung des Vergabeentscheids, der auch klare Vorgaben zur Berücksichtigung von Vereinen, Veranstaltern und Gewerbe gemacht habe. Weiter wolle er sich zur Abstimmung nicht äussern.