«Eine solche Situation hat es ausserhalb der Coronakrise bislang nicht gegeben»: Stadt Gossau muss zwei Verstorbene wegen zu wenig Platz in einem Kühlraum zwischenlagern

«Wir haben das Sterben aus dem Alltag verbannt»: Das Leben ist auch ohne Corona zu 100 Prozent tödlich

In St. Gallen sind die Coronatodesfallzahlen verglichen mit anderen Landesteilen hoch. Doch auch in diesem Jahr werden im Kanton rund zehn Mal mehr Menschen an Krebs oder einer Kreislauferkrankung sterben als an Corona.