Eine Migros, 59 Wohnungen, 200 Parkplätze: Das neue Wittenbacher Zentrum entsteht Die Migros ist mit dem Neubau in Wittenbach auf Kurs. Der Rohbau soll Mitte 2020 stehen. Michel Burtscher 03.12.2019, 16.56 Uhr

So sieht es zurzeit auf der Baustelle im Zentrum Wittenbachs aus. Ralph Ribi

Wer nach Wittenbach fährt, der sieht schon von weitem, dass im Zentrum etwas Grosses passiert. Mehrere Kräne ragen in die Höhe an der Stelle, an der im nächsten Jahr ein achtstöckiger Turm entstehen wird. Von diesem ist zurzeit zwar noch nichts zu sehen, doch die Bauarbeiten schreiten voran. Wo vor wenigen Monaten noch ein grosses Loch klaffte, ist der Rohbau der Untergeschosse mittlerweile schon weit fortgeschritten. Es wird gehämmert und gesägt – auch bei diesen eisigen Dezembertemperaturen.