So sieht die Hinrundenbilanz der lokalen Fussballklubs aus.

Regionalfussball Winkeln und Rorschach-Goldach mit miserablem Start, Dardania begeistert – so sieht die Hinrundenbilanz der lokalen Fussballvereine aus Die 2.-Liga-Klubs aus der Region haben die Hinrunde in ihren Fussballmeisterschaften abgeschlossen – ein Zwischenfazit. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Ein grosser Tag: Im Cup traf Robin Jung (rechts) mit Rorschach-Goldach auf Taulant Xhaka und den FC Basel. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Mit einem souveränen 4:2-Sieg gegen die Blue Stars Zürich schloss der FC Rorschach-Goldach die Hinrunde in der 2. Liga interregional erfolgreich ab. Am Mittwoch steht für das Team von Trainer Olaf Sager noch die Partie im Cup gegen Ligakonkurrent Seuzach auf dem Programm. In der regionalen 2. Liga verabschiedeten sich die Klubs aus der Region bereits vor einer Woche in die Winterpause.

Wir hatten vor Saisonbeginn die Rangierungen der fünf Teams aus der Region getippt. Eine Zwischenbilanz:

FC Rorschach-Goldach

Der Schritt von der regionalen in die interregionale 2. Liga ist ein grosser. Das musste in dieser Saison auch der FC Rorschach-Goldach erfahren. Nach dem überzeugenden Aufstieg tat sich das Team von Trainer Olaf Sager in der neuen Umgebung schwer. Zu Beginn setzte es gleich drei Niederlagen ab, darunter mit dem 0:5 in Kreuzlingen eine besonders bittere. Zudem kam für den Aufsteiger erschwerend hinzu, dass sich in der Startphase der Spielzeit alles um den Cup-Match gegen den grossen FC Basel drehte.

Doch der FC Rorschach-Goldach bewies Hartnäckigkeit, arbeitete sich Punkt um Punkt vom Tabellenende weg und legte zuletzt sogar eine Erfolgsserie hin: Der Sieg gegen die Blue Stars war die sechste Partie ohne Niederlage. Lohn ist der neunte Platz nach der Hinrunde. Fast wichtiger ist jedoch der Vorsprung von sechs Punkten auf die Abstiegszone. Fakt ist: Rorschach-Goldach ist in der Liga angekommen.

Redaktionstipp vor der Saison: 6. Platz. Aktuelle Rangierung: 9.

FC Abtwil-Engelburg

Vieles lief in dieser Herbstrunde der 2. Liga nicht nach dem Gusto des FC Abtwil-Engelburg. Oftmals verspielte die Mannschaft von Trainer Marc Blumer allzu leichtfertig die Punkte. Darüber hinaus musste der Trainer ohne einige verletzte Spieler auskommen. Trotz dieser Hindernisse schaffte es Abtwil-Engelburg, den Rückstand auf den Tabellenersten Mels in Grenzen zu halten. Er beträgt fünf Punkte. Dies, obwohl die Gaiserwalder sieben Auswärtsspiele bestreiten mussten. Dies führt in der Rückrunde zur aussergewöhnlichen Konstellation, dass die Abtwiler zum Abschluss der Saison gleich vier Heimspiele in Serie absolvieren dürfen. Mit diesem Trumpf in der Hinterhand ist dem Blumer-Team einiges zuzutrauen.

Redaktionstipp vor der Saison: 1. Platz. Aktuelle Rangierung: 5.

KF Dardania St.Gallen

Der Aufsteiger benötigte keine Anlaufschwierigkeiten und überzeugte von Beginn an mit seinem leidenschaftlichen Offensivfussball. Dass die Balance in der Mannschaft trotz 28 erzielter Treffer stimmt, beweist ein Blick auf die Anzahl Gegentore. Mit nur 13 Treffern aus elf Partien stellt das Team von Trainer Marco Pola die beste Defensive der Liga. Das Resultat dieser Mischung ist Platz drei in der Tabelle. Ein Wermutstropfen trübt jedoch die St.Galler Bilanz. Topskorer Diego Cassani verlässt nach elf Toren in der Hinrunde den Verein und kehrt zum FC Wittenbach zurück. Ein Glück, dass Dardania auf eine funktionierende Defensive zählen kann.

Redaktionstipp vor der Saison: 4. Platz. Aktuelle Rangierung: 3.

FC Winkeln

Nach einem miserablen Saisonstart und sechs sieglosen Partien drohte der FC Winkeln in der Gruppe 1 der 2. Liga den Anschluss zu verlieren. Doch die Reaktion der Mannschaft von Trainer Thomas Koller war eindrücklich. Es folgten vier Siege ohne Gegentor. Trotz der Niederlage im abschliessenden Spiel gegen Au-Berneck hat sich Winkeln erst einmal aller Abstiegssorgen entledigt. Nach der Hinrunde beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beruhigende sechs Punkte. Dennoch gilt es, in der Rückrunde einen erneuten Fehlstart zu vermeiden, um nicht wieder in Schwierigkeiten zu geraten.

Redaktionstipp vor der Saison: 9. Platz. Aktuelle Rangierung: 7.

FC Steinach

Der Höhepunkt dürfte aus Steinacher Sicht der Sieg im Derby gegen Arbon gewesen sein. Doch das Team von Trainer David Gonzalez überzeugte nicht nur in dieser Partie, sondern vor allem gegen direkte Konkurrenten wie zuletzt beim 2:1-Sieg in Schmerikon zum Abschluss der Vorrunde. Mit 15 Punkten ist Steinach auf Kurs Ligaerhalt.

Redaktionstipp vor der Saison: 9. Platz. Aktuelle Rangierung: 6.