Eine Handvoll Glück: Die Beerensaison in der Region ist auf dem Höhepunkt

So läuft die diesjährige Ernte und das sind die Favoriten der einzelnen Obstbauern.

Viola Priss 31.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Echte Handarbeit: Beere für Beere und das zehn Stunden am Tag ernten die Obstbauern derzeit ihre kleinen Vitaminbomben, wie hier in Mörschwil.

Benjamin Manser (28.Juli 2020)

Dick, prall, dunkelblau. Reihe an Reihe stehen die Heidelbeersträucher der Sorte Ozarkblue beim Beeribuur Roman Schildknecht in Mörschwil bereit zur Ernte. Die frühsommerliche Sorte Aurora hingegen ist bereits so gut wie abgeerntet, noch pflücken aber an die 20 Arbeiterinnen und Arbeiter die verbliebenen blauen Früchte. Ein Arbeitstag dauert im Moment an die zehn Stunden – es ist Hochsaison in der Region.

Die sensibelste Beere ist die Erdbeere

Die 31 Grad, die es an diesem Nachmittag auf den schattenlosen Plantagen hat, bringen zwar auch den Landwirt ins Schwitzen, doch darüber wolle er nicht klagen: «Zu starken Regen mögen die Beeren nicht und platzen auf», sagt Schildknecht. Dabei seien die Blaubeeren, wie sie auch genannt werden, im Vergleich zu anderen Beeren noch resistent. Erdbeeren hingegen seien wesentlich heikler, müssten rasch abgepflückt werden und neigten bei Regen rascher zu Fäulnis.



Vor zehn Jahren übernahm der Mörschwiler Roman Schildknecht den Betrieb, seitdem geht er täglich selbst «in die Beeren».

Benjamin Manser (28. Juli 2020)

Dass Beeren zum sogenannten Trend-Food zählen, kann Schildknecht bestätigen. Zunehmendes Ernährungsbewusstsein und gutes Wetter hätten in den vergangenen Sommern die Verkaufszahlen angekurbelt:

«Sonnenwetter macht den Leuten Beerenlust. Beeren sind typische Badifrüchte.»



Benjamin Manser (28. Juli 2020)

Er selbst, so der 39-Jährige, bevorzuge die Ozarkblue, deren Ernte nun beginnt. Ob er Beeren immer noch sehen könne, nach einem zehnstündigen Erntetag? Sicher, sagt Schildknecht, die würden ja den Arbeitsalltag auch versüssen.



Das Coronavirus habe an Nachfrage alles vorher Dagewesene in den Schatten gestellt. Insbesondere das Frühjahr, Hauptsaison für die Erdbeeren und 2020 Beginn des Lockdowns, habe zahlreiche Schweizer, Touristen und Wanderer in den Hofladen des Beeribuur gebracht. «Der Absatz war enorm und ist es noch, auch bei unseren Zwischenhändlern. Die kommen jetzt beinahe nicht hinterher mit der Nachfrage.»



Auf dem Hof in Mörschwil sind derzeit täglich rund 20 Pflückerinnen und Pflücker im Einsatz. Benjamin Manser (28. Juli 2020)

Grund für die gesteigerte Beerenlust der Schweizer? Roman Schildknecht vermutet dahinter einen Nebeneffekt von Corona: «Die Leute, die sonst eher nach Frankreich oder Deutschland gefahren wären, auch zum Einkaufen, sind dieses Jahr daheim geblieben und kaufen regional und saisonal ein.» Dieser Effekt könnte anhalten, schätzt Schildknecht. So habe man jene Kunden gewonnen, die bisher den Schwerpunkt auf den Preis und nicht die Qualität des Obstes gelegt hätten. Der Unterschied zwischen regionalem und kommerziellem Obst sei eben besser zu schmecken als zu beschreiben: «Auch nach Corona.»



Wenn die Sonne scheint, boomt der Beerenabsatz in der Region. 2020 mehr denn je.

Ralph Ribi (1. Juni 2018, Mörschwil)

Das bestätigt auch Rico Lehmann, Inhaber von Lehmann Früchte in Bernhardzell. Seine 15 Hektaren Beeren erntet er bis Ende Oktober und ist gerade mittendrin, allen voran Erdbeeren, aber auch Himbeeren und Brombeeren. Bis zu 90 Angestellte pflücken die roten Früchte täglich, denn insbesondere die Erdbeere, die «Königin der Beeren», wie er sie nennt, verzeiht keinen versäumten Tag.



Von Bernhardzell aus beliefert Rico Lehmann die Region vor allem mit Erd-, Him- und Brombeeren. PD (28.07.2020)

Die steigenden Temperaturen stressen die Erdbeeren

Die zunehmenden klimatischen Veränderungen mache seinen Beeren zu schaffen, so der 48-Jährige. Die frühe und anhaltende Hitze stresse die Beeren, die dadurch empfindlicher werde. Noch leide der Ertrag am Ende nicht darunter. Grossmärkte wie Hofladen, könnten weiterhin konstant beliefert werden.



In seinem Hofladen, sagt Lehmann, seien die Früchte dieses Jahr gefragt wie nie. Auch er macht Corona und eine bewusstere Ernährungsweise dafür verantwortlich: «Die Leute schätzen jetzt frische Ware, bei der sie wissen, woher sie kommt.»



Noch gibt es lange Nachschub

Die Himbeere sei der Evergreen unter den Beeren auf dem Hof Mädertal in Gossau, sagt Inhaber Markus Bernhardsgrütter. Mit 750 Himbeerstauden könne der Bedarf im Hofladen, für den Marktverkauf und für die Saisonboxen, die er auf Bestellung ausliefert, zwar gedeckt werden. Die hellrote Sorte Tulameen, auf die der Hof «seit eh und je setze», sei 2020 aber ganz besonders gefragt.

Sonja und Markus Bernhardsgrütter inmitten ihrer Himbeerstauden auf dem Hof Mädertal in Gossau. (Benjamin Manser, 28.Juli 2020)

Die Johannisbeerernte liege in den letzten Zügen, bei den Brombeere sei man noch «mittendrin», so der 32-Jährige. Durch die gestaffelte Pflanzung der Himbeeren in drei Phasen, sei beim Hauptprodukt Himbeere erst gegen Ende Oktober oder sogar November ein Ende zu erwarten.



Die jährlich steigenden Durchschnittstemperaturen, die das Bundesamt für Meteorologie herausgebe, hätten auf den Himbeerertrag noch keine gravierenden Auswirkungen. Dennoch gehe der Klimawandel auch an den Beeren nicht spurlos vorbei. Die überdachten Beeren seien zumindest vor Unwettern infolge der Klimaveränderungen geschützt. Wohl aber die Kirschessigfliege sei ein zunehmender Gegner, vor dem die bis zu zwei Meter hohen Staudenpflanzen mit feinmaschigen Netzen geschützt werden müssten.



Beeren als Leidenschaft

Rico Kuster stand schon als kleiner Bub mit seinem Grossvater auf den Beerenfeldern und half bei der Ernte. Als er vor wenigen Jahren zum Präsidenten der Vereinigung St.Galler Beerenpflanzen ernannt wurde, war ihm dieses Amt, neben dem eigenen Betrieb eine Herzensangelegenheit. Dementsprechend freut es den Landwirt, dass seit dem Lockdown eine Rückbesinnung auf regionale, frische Produkte, stattgefunden hätte. Mit dem Ausliefern und Ernten seien die Beerenbauern in diesem Jahr kaum mehr hinterher gekommen.



Rico Kuster vertritt die Beerenbauern als Vorstand der St.Galler Beerenvereinigung und legt auf dem eigenen Hof selbst Hand an.

(PD, 29. Juli 2020, Diepoldsau)

Warum Beeren? Das stand für Rico Kuster nie zur Debatte. Er selbst sei absoluter Beerenliebhaber und präsidiere daher auch die Vereinigung St.Galler Beerenpflanze inne. Das Amt ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Ihn begeistern die Beeren einfach, so Kuster, ob Stauden oder Buschbeere:



«Je mehr man über die Beeren erfährt,

desto spannender ist dieses Métier.»

Steigende Temperaturen würden nicht nur die Erntezeit verschieben, so Kuster, sie machten den Früchten auch zu schaffen, sie kämen sprichwörtlich ins Schwitzen. Die regionalen Beerenerträge blieben bisher aber dennoch stabil. Sollten die Kunden auch nach den coronabedingten Ferieneinschränkungen zu lokalen Produkten greifen, sei dies eine Win-Win-Situation: Fürs Klima und die Landwirte.



Das Verlangen nach den roten Früchten, die mal zuckersüss, mal sauer, mal schwarzteelastig oder herb schmecken, können alle Beerenbauern gut nachvollziehen. Haben sie auch unterschiedliche Favoritinnen, so ist ihnen eines gemein: Am liebsten direkt von der der Staude in den Mund, so die einstimmige Meinung.