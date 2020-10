Eine grosse Einheitsgemeinde ist vorerst vom Tisch: Was die Wittenbacher Parteien dazu sagen

Experten statt Laien: Manche Gemeinden schaffen den Schulrat ab und ersetzen ihn durch eine Bildungskommission – doch was ist eigentlich der Unterschied?

Immer mehr Gemeinden machen sich Gedanken darüber, ob es einen Schulrat noch braucht oder ob man die Aufgaben in die Hände von Fachpersonen legen will, statt in jene von gewählten Laien. Einige Gemeinden haben den Schulrat bereits abgeschafft und durch eine Bildungskommission ersetzt. Ihn als Auslaufmodell abzustempeln, ist laut Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule, aber übertrieben.