Eine Eröffnung mit Verspätung: Mirgolino zieht ins Union-Gebäude ein

Die leere Ladenfläche im Union-Gebäude am Oberen Graben gab in der Vergangenheit zu reden. Im November 2015 wurde zum Beispiel die Frage aufgeworfen, ob sich das Lokal nicht kulturell zwischennutzen liesse. Es kursierten Ideen von Guerilla-Galerien bis zu Jazzkonzerten. Entsprechende Anfragen gingen bei der Helvetia ein. Die Eigentümerin des Gebäudes gab sich zwar offen für kulturelle Zwischennutzungen; es blieb aber stets bei der Idee. Die Schaufenster der ehemaligen Migros Union waren eine kurze Zeit mit Schmuckwerbung tapeziert. Die Räumlichkeit an bester Lage in der Stadt St. Gallen ist aber fünf Jahre ungenutzt geblieben. (ren)