Porträt Eine «Doku von der Strasse»: Ein St.Galler veröffentlicht sein erstes Hörbuch, seine Zuhörer schont er dabei nicht Direkt, ungeschönt und nicht jugendfrei: Christian Hintermann alias Wot Sefak veröffentlicht sein erstes Hörbuch. Daring geht es um erste Erfahrungen mit Liebe und Drogen, um Kriminalität und Freundschaft. Christina Weder 13.08.2020, 05.00 Uhr

Er versteht sein Hörbuch als eine Art «Doku von der Strasse»: Christian Hintermann erzählt vom 16-jährigen Ben. Bild: Benjamin Manser

Christian Hintermann nimmt nicht alles bitterernst. Davon spricht auch sein Pseudonym. Er nennt sich Wot Sefak. Die Anlehnung an den englischen Kraftausdruck ist gewollt. «Der Name hat sich aus einem Jux ergeben», sagt Hintermann. Als Wot Sefak schreibt der St.Galler Texte für einen Blog und macht elektronische Musik. Soeben hat er unter dem Pseudonym auch sein erstes Hörbuch mit dem Titel «Das Leben und Ben» veröffentlicht.

Über dieses erzählt der 38-Jährige in einem Café in der Stadt. Christian Hintermann fällt auf mit seiner bärigen Statur, der Glatze, dem roten Bart und den schwarzen Kleidern. Die Fingernägel sind schwarz lackiert; Sterne und ein Einhorn sind auf seinen Arm tätowiert.

Doch so auffällig die äussere Erscheinung, so zurückhaltend gibt er sich im Gespräch. Es gehe nicht um ihn, sagt er. Sondern um Ben, die Hauptfigur aus seinem Hörspiel, einer Art Coming-of-Age-Roman.

Anekdoten aus dem Leben eines Teenagers

Ben ist 16 Jahre alt. Er hat seine Kindheit in Heimen, Wohngruppen und Pflegefamilien verbracht und entwickelt sich vom Problemkind zum schwer erziehbaren Jugendlichen. Seine einzigen Bezugspersonen sind seine beiden Freunde Jasa und Edona, die sein Schicksal teilen. Hintermann reiht Episoden aus der Kindheit und Jugend von Ben wahllos aneinander. Puzzleartig fügen sie sich zu einem Ganzen zusammen. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer klingt das manchmal so, als würde ihnen ein Kumpel bei einem Feier­abendbier Anekdoten aus seinem Leben erzählen.

Die Vorlage fürs Hörspiel bilden Kurzgeschichten, die Christian Hintermann auf seinem Blog veröffentlicht hat. Er schreibt über das, was ihm gerade in den Sinn kommt – frei von der Leber weg. Meist in einer Rohfassung, die er so stehen lässt, wie sie gerade ist.

Es wird geflucht, es geht um Liebe, Drogen, Gewalt

Wichtiger als die Rechtschreibung ist ihm, dass seine Texte möglichst direkt und authentisch rüberkommen. Da wird Klartext geredet und geflucht. Seine Kurzgeschichten und das Hörspiel über Ben sind denn auch nicht jugendfrei. Es geht um erste Erfahrungen mit Liebe und Drogen, um Kriminalität, Gewalt und Freundschaft.

«Es sind halt Geschichten, die man aufschnappt, gehört oder selber erlebt hat. Alle haben einen realen Bezug», sagt Hintermann. Wie viel Autobiografisches in den Geschichten über Ben steckt, lässt er in der Schwebe. Er wolle nicht zu viel Privates preisgeben, sagt er. Natürlich gebe es Parallelen zwischen ihm und den Protagonisten. Auch er sei in einer Familie der Arbeiterklasse aufgewachsen und habe seine Jugend in den 1990er-Jahren verbracht, in denen die Geschichte spielt. Nur so könne er authentisch darüber schreiben.

Er versteht die Geschichten von Ben als eine Art «Doku von der Strasse». Damit wolle er einen Einblick in eine bestimmte Gesellschaftsschicht gewähren – ungeschönt, roh und ohne auf die Tränendrüse zu drücken. Denn er ist überzeugt:

«Es wird zu oft weggeschaut.»

Erlös wird an Notunterkunft für Kinder gespendet

Das Hörspiel dauert in voller Länge zweieinhalb Stunden. Christian Hintermann spricht den Grossteil des Stücks selber. Unterstützt wird er von vier Sprecherinnen und Sprechern. Den Erlös, den er mit dem Verkauf des Hörbuchs erzielt, will er vollumfänglich der Notunterkunft für Kinder und Jugendliche (NUK) in St.Gallen spenden.

Das Schlupfhuus heisst neu Notunterkunft für Kinder und Jugendliche. Bild: Hanspeter Schiess

Seinen Lebensunterhalt bestreitet Hintermann nicht als Autor, sondern als Leiter Marketing und Entwicklung bei einem Unternehmen für Walzenbeschichtungen. Ursprünglich hat er eine Lehre zum Detailhändler in einem Herrenbekleidungsgeschäft gemacht und sich dann zum Pflegefachmann ausbilden lassen.

Seine musischen Interessen lebt er als Wot Sefak in seiner Freizeit aus. Er textet, macht Musik, rappt, gestaltet und zeichnet – etwa Albumcovers für Musiker. Auch wenn er all diese Projekte ernsthaft verfolge, lasse er sich am liebsten treiben von dem, was ihn gerade interessiere oder was ihm Spass bereite. Planen sei nicht so sein Ding, sagt er: «Erst wenn ich nicht mehr zufrieden bin, überlege ich mir, was ich ändern muss.» Mit seinem Hörbuch ist er zufrieden. Nun wartet er gespannt auf Reaktionen.