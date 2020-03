Eine digitale Plattform soll in Wittenbach Übersicht über die Altersdienstleistungen bringen - eine Stiftung zahlt 140'000 Franken daran In Wittenbach ist eine digitale Plattform geplant: Sie soll Übersicht und Mitbestimmung bei den Altersdienstleistungen schaffen. Dinah Hauser 12.03.2020, 05.00 Uhr

Von stationär bis sozial: Die Angebote im Altersbereich sind vielfältig. Bild: Urs Bucher

«Wo erhalte ich eine Lösung zu meinem Anliegen?» Das fragt sich so manche Seniorin und deren Angehörige. Beim Alterszentrum, bei der Spitex, bei Pro Senectute oder doch bei der Gemeinde? Diesen Angebotsdschungel will Wittenbach lichten. In einem Pilotprojekt soll eine digitale Plattform entstehen, auf der die Dienstleistungen übersichtlich gebündelt sind. Zusätzlich können sich Senioren mit den Dienstleistern austauschen und diese untereinander.