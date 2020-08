Eine Allianz gegen links: CVP, FDP und SVP treten bei den Stadtratswahlen vom Herbst teilweise gemeinsam auf Die bürgerlichen Stadtparteien beurteilen diese Wahl für die Stadtregierung als «historisch». Eine vergleichbare Allianz dreier bürgerlicher Parteien habe es dafür in der Stadt noch nie gegeben. Reto Voneschen 11.08.2020, 18.46 Uhr

Jede Kandidatin, jeder Kandidat führt eine eigene Kampagne. Screenshot TVO

Es war ein offenes Geheimnis, dass die bürgerlichen Stadtparteien auf die Erneuerungswahlen der St.Galler Stadtregierung vom Herbst hin ein Bündnis schmieden wollten. Am Dienstag haben CVP, FDP und SVP nun in einer Mitteilung bekanntgegeben, wie der Schulterschluss aussieht. Jede Kandidatin, jeder Kandidat führt demnach eine eigene Kampagne. Geplant sind aber gemeinsame Auftritte der Kandidierenden von CVP, FDP und SVP auf Flugblättern und an Standaktionen.