Eine 100-jährige St.Gallerin schaut auf ihr bewegtes Leben zurück: Mit 70 erlernte sie in einem Kloster die Ikonenmalerei Die Käsertochter und Hebamme Hedwig Bazzeghini lebte bis ins hohe Alter selbständig. Erst mit 94 Jahren kam sie ins Pflegeheim St. Otmar. Basil Schnellmann 04.10.2020, 19.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hedwig Bazzeghini im Pflegezentrum St.Otmar. Bild: Basil Schnellmann

Die St. Gallerin Hedwig Bazzeghini feierte am 4. Oktober im Pflegeheim St.Otmar ihren 100. Geburtstag. «Meine Mutter hat immer allen Widrigkeiten getrotzt und ist stets die Ruhe in Person geblieben», sagt Tochter Michaela Bazzeghini.

Am 4. Oktober 1920 kommt Hedwig Notz am luzernischen Hallwilersee als dritte Tochter eines Käsers zur Welt. Das Familienglück scheint perfekt. Käser ist zu dieser Zeit ein einträglicher Beruf, die Familie ist wohlhabend, hat eigene Knechte und Mägde.

Als Hedwig zweijährig ist, schlägt das Schicksal zu: Die Mutter stürzt in der Käserei hochschwanger die Treppe hinunter. Sie erliegt den Verletzungen, das Ungeborene stirbt ebenfalls. Ihr Vater habe zu dieser Zeit viel geweint, sagt Hedwig Bazzeghini rückblickend, er habe immer wieder vom wundervollen Haar seiner Frau erzählt. Der Vater heiratet erneut, die Schwester seiner verstorbenen Frau.

«Hedi» wächst im Umfeld der Mägde und Knechte auf. Zur Kommunion kleidet der Vater seine Prinzessinnen in die schönsten weissen Kleider, ein letzter Wunsch der verstorbenen Mutter. Hedwig Notz wird Hebamme, wohnt in Lausanne bei Zahnärzten, sieht das zerbombte London nach dem Zweiten Weltkrieg und kehrt in die Schweiz zurück, nach Bern. Den Berner Dialekt hört man ihr heute noch an. Sie sagt:

«Mit Nidle, Chääs und Anke, da muess mer nid erchranke.»

In Bern begegnet sie auch ihrem zukünftigen Ehemann, Giacomo Bazzeghini. Nach einer Velotour an den Thunersee heiraten die beiden. Ihr Mann ist Pflästerer in St.Gallen. Er überredet seine Frau, mit ihm nach St.Gallen zu ziehen, baut ihr ein Haus. Als Architektengattin ist sie angesehen: «Ich verkehrte in den oberen Zehntausend», sagt Hedwig Bazzeghini.

Doch die Ehe ist nicht immer einfach. Das Ehepaar lebt getrennt, obwohl sie verheiratet sind. Hedwig Bazzeghini führt den Haushalt und zieht die gemeinsamen Kinder gross. Erst mit 65 Jahren lässt sich das Ehepaar scheiden. Hedwig Bazzeghini ist weiterhin immer für ihre Familie da, hilft der Tochter bei der Erziehung der Kinder, arbeitet im Garten und im Haus.

Ein Mönch bringt ihr die Ikonenmalerei bei

Mit 70 Jahren zieht es sie für kurze Zeit in ein deutsches Kloster, dort bringt ihr ein russischer Mönch die Ikonenmalerei bei. Sie ist begabt, malt auch andere Bilder, von den Ferien in der Toscana, vom eigenen Garten.

Bis sie 94 Jahre alt ist, lebt sie alleine im Lachenquartier, geht einkaufen, kocht und wäscht ohne externe Hilfe. «Sie war schon immer eine Kämpferin», sagt ihre Tochter Michaela Bazzeghini. In ihrer Stimme schwingt Stolz mit.