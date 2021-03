Einbruch «Da lacht sich der Dieb ins Fäustchen»: Gossauer Bauer zeigt Hofladendieb an und wird trotz Beweisfotos von der Justiz abgewiesen Ein Mann mit Totenkopftattoo hat die Kasse auf dem Hof des Gossauers Josef Lenherr geplündert. Und dies am helllichten Tag. Der Bauer hat Beweisfotos. Das genüge nicht, findet die Staatsanwaltschaft, und lässt den mutmasslichen Täter ziehen. Melissa Müller 11.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Landwirt Josef Lenherr kümmert sich um 1600 Biolegehennen. Sein Hofladen liegt an der Veloroute zwischen Winkeln und Gossau.

Bild: Benjamin Manser

Bauer Josef Lenherr hat schon mehrere Hofladendiebe auf frischer Tat ertappt. Einen hat der 64-Jährige an den Pranger gestellt: mit einem Foto an der Wand seines Hofladens in Gossau. Es zeigt einen Mann mit schwarzem Einbrecherbalken über den Augen, der in die Kasse in einer Wandnische greift. Der Langfinger schaut direkt in die Kamera, sein Mund ist leicht geöffnet, die Stirn gerunzelt. «Dank Videoüberwachung konnte der Täter gestellt werden», steht daneben auf einem Zettel. «Wenn das Gericht den Täter schon laufen lässt, verpasse ich ihm wenigstens einen Denkzettel», sagte sich der Biobauer und erzählt seine unglaubliche Geschichte.

Im vergangenen Frühling wurde die Kasse im privaten Lagerraum mehrmals geplündert. «Der Täter hat alles durchsucht und 400 Franken Honiggeld aus einer Kartonschachtel gestohlen.» Da wurde es Lenherr zu bunt, und er installierte eine Wildtierkamera, die er hinter einer Lampe verbarg.

Und siehe da: Am 5. Mai 2020 filmte die Kamera einen schlanken Mann in weissen Shorts mit kurzgeschorenen Haaren, Turnschuhen und einem Totenkopftattoo auf der Hand. «Der Film zeigt, wie er eine Schublade öffnet, wie er sich verstohlen umschaut, ob er unbeobachtet ist, und wie er das Geld nimmt», sagt Josef Lenherr, der 1600 Biohennen hat.

Den Grossteil der Eier verkauft er an die Migros, den Rest bietet er im Selbstbedienungsladen draussen an, unter einem Vordach. Manchmal verkauft er auch Honig, Brennholz und Äpfel. Das läuft gut, denn der Hof liegt an der Bruggwiesstrasse, einem beliebten Spazier- und Veloweg entlang der Bahnlinie zwischen Winkeln und Gossau.

Den Mann mit dem Tattoo erkannt

Die Kunden können die Eier selber aus dem Kühlschrank nehmen und das Geld in einen Schlitz werfen. Es fällt in eine Kasse in einer Wandnische im dahinter liegenden Lagerraum. Es steht zwar kein «Privat» oder «Betreten verboten»-Schild an der Tür, aber es ist sonnenklar, dass dieser Bereich privat ist. «Kein Kunde geht hier rein», sagt Josef Lenherr.

Er habe den Mann mit dem Totenkopftattoo auf dem Film sofort wiedererkannt: Er sei schon einmal auf dem Hof gewesen und habe nach einem verlorenen Schlüssel gefragt.

«Er kam immer tagsüber, er kam immer zu Fuss und hat nie etwas bei uns gekauft.»

Der Landwirt hat den Täter mit seiner Wildtierkamera auf frischer Tat ertappt.

Bild: Benjamin Manser

Ende Juni 2020 ging Lenherr auf die Polizeistation in Gossau und erstattete für 60 Franken Anzeige gegen unbekannt. Zwei Tage später verhaftete die Polizei den Mann mit dem Totenkopftattoo und befragte ihn zu den Vorwürfen.

Ein überraschender Brief vom Untersuchungsamt

Am 22. Oktober erhielt Josef Lenherr einen eingeschriebenen Brief des Untersuchungsamts Gossau: eine Einstellungsverfügung. «Das Strafverfahren gegen A. wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs wird eingestellt», heisst es darin. Die Kosten für die Verfügung von 250 Franken übernehme der Kanton. Die Beweislage sei «derart ungenügend», dass das Verfahren einzustellen sei. Denn im Falle einer Anklage könne nicht mit einer Verurteilung durch das Gericht gerechnet werden. Der Beschuldigte erhalte weder eine Entschädigung noch eine Genugtuung. Der Bauer schüttelt den Kopf:

«Es würde ja gerade noch fehlen, dass ich dem Dieb eine Genugtuung zahlen muss.»

Laut dem Staatsanwalt hat der Beschuldigte gesagt, dass er «nur Wechselgeld aus der Kasse entnommen habe, wie es auch andere Kunden tun würden». Und weiter heisst es in der Einstellungsverfügung: «Allein der Umstand, dass vom Beschuldigten ein Foto aufgenommen wurde, auf welchem er in die Kasse griff, vermag ihn nicht als Täter zu überführen.»

Josef Lenherr ist fassungslos. Kein normaler Kunde gehe in den Raum, in dem er die Eier nach Grössen sortiert, das Legedatum aufstempelt und sie verpackt. Hier hätten Kunden nichts zu suchen. Wer die Eier nicht bar bezahlen kann, kann Twint oder die bereitliegenden Einzahlungsscheine benutzen. Der Dieb habe Hausfriedensbruch begangen.

Josef Lenherr im Lagerraum, wo er die Eier sortiert. Dieser Bereich ist privat und für Kunden tabu. Hier ist der Dieb eingedrungen, um die Kasse zu plündern.

Bild: Benjamin Manser

Das sieht der Staatsanwalt anders: «Der Beschuldigte hat plausibel erklärt, warum er die Räumlichkeit durchsuchte», heisst es in der Einstellungsverfügung. Er habe einen Stift gesucht, um seine Telefonnummer wegen eines verlorenen Schlüssels zu hinterlassen. Das decke sich mit der Aussage des Bauern, dass sich der Verdächtigte schon einmal nach einem Schlüssel erkundigt habe.

Bauer sucht das Gespräch mit dem Staatsanwalt und wird ignoriert

«Der Täter hat dem Staatsanwalt einen Bären aufgebunden», sagt Lenherr. «Die Polizei war doch da und hat alles fotografiert. Der Polizeirapport war auf meiner Seite.» Der Bauer wollte mit dem Staatsanwalt reden, wurde jedoch abgewiesen: Er solle ein Mail schreiben. Was Lenherr auch tat, denn er sei nicht angehört worden. «Der Dieb lacht sich ins Fäustchen über dieses Urteil», schrieb er dem Staatsanwalt. Eine Antwort habe er nie erhalten.

Und was sagt der zuständige Staatsanwalt dazu? Er verweist an die Medienstelle der Staatsanwaltschaft in Uznach. «Wir kommentieren den Fall nicht», sagt die Medienbeauftragte Beatrice Giger. Sie könne verstehen, dass der Bauer einen Unmut hat. Aber: «Die Einstellungsverfügung ist rechtskräftig und wurde vom Kläger nicht angefochten.» Die Zeitung könne ein formelles Akteneinsichtsgesuch stellen. Bis dieses geprüft werde, dauere es etwa einen Monat.

Josef Lenherr hat die Verfügung nicht angefochten. «Das bringt ja sowieso nichts», sagt er. Das einzige Positive: «Seit der Verhaftung vor einem halben Jahr ist der Dieb nie mehr aufgetaucht.»

Ein anderer Gossauer Bauer, der nicht genannt werden will, rät Lenherr, sich für 400 Franken eine Kasse aus Metall zu kaufen, wie sie auf Feldern stehen, wo man Blumen selber schneiden kann. Diese seien fast unzerstörbar. Und er solle die Tür zum Lagerraum abschliessen.

Sogar ein 82-jähriger Mann bestahl den Hühnerzüchter

Als Direktvermarkter sei man auf die Ehrlichkeit der Leute angewiesen, sagt Lenherr. Statt auf das Gericht verlässt er sich jetzt auf sich selbst. Einen Eierdieb hat er schon mit dem Auto verfolgt. Einem anderen, seinem 82-jährigen Nachbar Hans (Name geändert), habe er eine Falle gestellt.

Hans liess immer wieder heimlich eine Zehnernote aus der Kasse verschwinden, wenn er Eier kaufte. Deshalb schrieb Lenherr auf eine Zehnernote, die er in die Kasse legte, in kleiner Schrift «Hans». Eines morgens eröffnete er dem Nachbar: «Du Hans, ich habe dich gefilmt. Wenn du noch einmal bei mir klaust, zeige ich dich an.» Der alte Mann stritt alles ab. Da zupfte Lenherr die Zehnernote mit dem Namen «Hans» aus dem Portemonnaie des Nachbars. Seither habe Hans nie mehr Eier gekauft.

Im Stall gackern die Legehennen ohne Hahn.

Bild: Benjamin Manser