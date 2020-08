«Ein zweiter Lockdown wäre finanziell nicht tragbar» – Rorschacher Gewerbler haben Sorgenfalten trotz momentan guter Geschäfte Einzelnen Rorschacher Gwerblern geht es besser als vor dem Lockdown. Sorgen vor neuen Einschränkungen trüben aber die Freude. Rudolf Hirtl 04.08.2020, 05.00 Uhr

Ursula (13) und Anna (14) betreten mit einem strahlenden Lächeln die Buchhandlung/Papeterie Wörter-Spiel an der Signalstrasse in Rorschach. Sie strecken Alexandra Graf ein zerzaustes Jugendbuch entgegen, das seine besten Tage schon weit hinter sich gelassen hat, und fragen, ob sie ein neues haben können. Die Co-Geschäftsführerin, die im Laden für Kinder- und Jugendbücher, Schultheks, Papeterie, Spiele und Nonbooks zuständig ist, schmunzelt und sagt ohne zu zögern, dass sie noch ein Exemplar davon im Lager hat.

Alexandra Graf von Wörter-Spiel hat spannenden Lesesspass auch für Feriengäste im Angebot.

Die beiden Mädchen aus Basel, die ihre Sommerferien zusammen mit den Eltern hier am Bodensee verbringen, quietschen vergnügt und sehen sich weiter im modernen Laden um. Die Szene könnte die aktuelle Situation in der Region am See kaum besser beschreiben. «Wir haben momentan viele Kunden aus der Innerschweiz, aus Basel und vor allem aus Bern», sagt Alexandra Graf. Sie freut sich, dass auch die Stammkundschaft, aber auch viele, welche die Buchhandlung erst während des Lockdowns entdeckt haben, dem Laden auch nach den Lockerungen treu geblieben sind.

«Das Geschäft läuft momentan sogar besser als vor dem Lockdown. Wir sind positiv überrascht und hoffen natürlich, dass dies auch anhält.» Wenn es nicht eine extrem negative Entwicklung bezüglich der Corona-Ansteckungen gebe, so sei sie zuversichtlich, dass nicht wieder derart harte wirtschaftliche Sanktionen verhängt werden müssten.

«Ich bin überzeugt davon, dass der Bund im Notfall andere Lösungen finden muss. Wirtschaftlich wäre ein neuerlicher, längerer Lockdown für das Gewerbe nicht tragbar.»

Lange Warteschlangen bei der Bootsvermietung

Lange Schlangen waren in den vergangenen heissen Tagen beim Bootsbetrieb beim Kornhaus auszumachen. «Es läuft überdurchschnittlich gut. Wir merken stark, dass viele Leute aus der Region nicht weggefahren sind und viele Schweizer hier bei uns Ferien machen», so Besitzer Urs Grob. Die Arbeitstage von morgens 8 Uhr bis abends nach 20 Uhr seien zwar lang und anstrengend, doch freue er sich, dass der Betrieb nun finanziell wieder etwas gutmachen könne, zumal er ja seine Pedalos bis zum 8. Juni nicht vermieten durfte. Markierungen am Boden verhindern, dass ihm die wartenden Leute zu nahe kommen. Ausserdem achten er und sein Team darauf, dass sich die Leute beim Passagierwechsel der Boote nicht kreuzen.

«Froh, wenn ich Löhne zahlen kann»

Unten an der Hauptstrasse klingt es französisch aus der italienischen Café-Bar La Vela. Eine Gruppe Urlauber aus Moudon lässt sich den Cappuccino schmecken und diskutiert angeregt. «Die Lage hat sich mit den Lockerungen entspannt und wir stellen eine erfreuliche Entwicklung fest», sagt Wirt Romolo Cardillo. «Auch wir haben momentan ungewöhnlich viele Gäste aus der Schweiz. Vor allem aus dem Welschland und aus Bern.» Auch wenn das Café gut läuft und die Abstandsregeln dort eingehalten werden, so beobachtet er, dass die Leute grundsätzlich zu sorglos mit dem Virus umgehen.

«Das könnte leider ein böses Erwachen geben. Ein zweiter Lockdown wäre finanziell nicht tragbar. Ich bin froh, wenn ich die Löhne bezahlen kann und die Rechnung einigermassen aufgeht.»

Waren es im vergangenen Jahr vor allem Gäste aus Holland, Belgien und Deutschland, die ein Bike bei Velohändler Christof Bischof gemietet haben, so kommen nun beinahe ausnahmslos Schweizer dafür in den Laden. «Momentan haben wir viel Kundschaft aus der Innerschweiz und aus Bern, die hier am Bodensee Ferien macht», bestätigt auch er.

«Mich beeindruckt die Innovation der Gewerbler»

Rorschach Gewerbevereinspräsident Stefan Meier gibt sich auf Nachfrage zurückhaltend. Eine repräsentative Aussage, zur Situation des Gewerbes in der Stadt nach dem Lockdown, sei aufgrund zahlreicher Ferienabwesenheiten noch nicht möglich. Er könne aber zumindest bestätigen, dass einzelne Detaillisten mit dem aktuellen Geschäftsgang sehr zufrieden seien. Was er aber mit Bestimmtheit sagen könne, dass zu Beginn des Lockdowns ein Ruck durch das Gewerbe gegangen sei. «Ich bin beeindruckt von der Innovation, die das hiesige Gewerbe an den Tag gelegt hat, um unbeschadet aus dieser heiklen und wirtschaftlich schwierigen Situation zu kommen.» Er hoffe, dass trotz steigender Infektionszahlen keine derart harten Massnahmen getroffen würden, die die Bemühungen des Gewerbes wieder zunichte machen würden. (rtl)