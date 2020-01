Ein weiteres Gebäude für die Universität St.Gallen Die HSG-Stiftung hat die Liegenschaft an der Rosenbergstrasse 51 gekauft. Sie lindert die Raumnot der Universität. David Gadze 21.01.2020, 05.00 Uhr

Im Gebäude an der Rosenbergstrasse 51 hat die Universität St.Gallen künftig noch mehr Platz. Urs Bucher

Die Universität St.Gallen (HSG) kommt in die Stadt herunter. 2027 will sie, wenn alles nach Plan läuft, den neuen Campus am Platztor beziehen. Dieser soll der Universität, die aus allen Nähten platzt, den dringend benötigten Raum für Lehre und Forschung sichern. Doch schon jetzt verstärkt die HSG ihre Präsenz in der Innenstadt: Wie aus den amtlichen Handänderungen hervorgeht, hat die HSG-Stiftung von der Visana AG die Liegenschaft an der Rosenbergstrasse 51 auf der Nordseite des St.Galler Hauptbahnhofs gekauft.

Damit kann die HSG ihre Raumnot etwas lindern. «Die HSG-Stiftung hat das Gebäude erworben, um dem Flächenbedarf der Universität nachzukommen», sagt Jürg Roggenbauch von der Kommunikationsabteilung der Universität St.Gallen. Die Stiftung habe das Gebäude per 1. Januar übernommen. Über den Kaufpreis hätten die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die bestehenden Mietverträge – im Gebäude sind unter anderem Büros der Visana und Gruppenpraxen – werden gemäss Roggenbauch fortgeführt. Auch die Parkplätze, die sich auf der Rückseite des Gebäudes im Erdgeschoss befinden, sollen bestehen bleiben. «Parkplätze an dieser Lage scheinen auch künftig bei der Nutzung als Bürohaus gefragt.»

Nutzung für mindestens zehn Jahre

Auch die Universität ist bereits heute im Gebäude eingemietet. Ihr wird dort künftig noch mehr Fläche als bisher zur Verfügung stehen. In Zukunft sollen gemäss Roggenbauch im Gebäude nebst Instituten auch studentische Initiativen Raum erhalten. Solche finden sich auch in anderen Liegenschaften der HSG, etwa an der Müller-Friedberg-Strasse, wo es einen Co-Working-Space oder Büros für Start-ups gibt.

Die Universität St.Gallen hat zuletzt mehrfach betont, den von ihr besetzten Wohnraum insbesondere auf dem Rosenberg in den kommenden Jahren wieder abgeben zu wollen – auch das soll dank des neuen Campus’ möglich sein.

Der Kauf der Liegenschaft an der Rosenbergstrasse 51 deutet jedoch darauf hin, dass die HSG beabsichtigt, dieses Gebäude länger zu nutzen. Jürg Roggenbauch bestätigt dies: «Die Universität plant, diese Räumlichkeiten für mindestens zehn Jahre zu nutzen.» Wie sich die Raumsituation danach genau entwickeln werde, hänge von verschiedenen Faktoren ab.