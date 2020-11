«Ein völlig Unbekannter bin ich nicht»: Dieser Gossauer hilft Jungunternehmern bei der Firmengründung Urs Mauchle ist ab 2021 der neue Leiter des Jung-Unternehmer-Zentrums Gossau. Er übernimmt den Posten vom bisherigen Zentrumsleiter Karl Maggiorini. Mauchle schwebt es vor, die Zusammenarbeit der Start-ups mit den Fachhochschulen zu stärken. Theepan Ratneswaran 14.11.2020, 05.00 Uhr

Urs Mauchle präsidiert die IG Kultur Region Gossau und ist ab 2021 auch der Leiter des Jung-Unternehmer-Zentrums in Gossau. Bild: Arthur Gamsa (11. November 2020)

Jungunternehmerinnen und Jugendunternehmer brauchen Unterstützung, besonders jetzt. Urs Mauchle nimmt sich dieser Aufgabe an. Er leitet ab 2021 das Jung-Unternehmer-Zentrum Gossau (JUZ). Mauchle übernimmt eine Stelle, die in heutigen Coronazeiten anachronistisch anmutet. Betriebe müssen schauen, dass sie heil über die Runden kommen und nicht Konkurs gehen. Gleichzeitig treibt es neue Unternehmerinnen und Unternehmer in die Selbstständigkeit. «Für diese Gründerinnen und Gründer möchten wir auch in diesen Zeiten da sein», sagt Urs Mauchle.

Unternehmer müssen agil bleiben

Das Angebot des JUZ umfasst die unentgeltliche Erstberatung in der Gründungsphase. Auch Schulungen und Coaching in der Jungunternehmerphase (bis zum vierten Geschäftsjahr) sind für die Mitglieder kostenlos. Dabei werden unter anderem die Unternehmensstrategie oder das Marketing thematisiert. Diese Angebote sind dank der Unterstützung von Kanton, Sponsoren und Gönner möglich.

Zudem organisiert das JUZ Netzwerkveranstaltungen mit lokalen und regionalen Firmenvertretern und Persönlichkeiten aus Industrie, Gewerbe und Handel. Ein Beispiel: Der Digitec-Mitgründer Marcel Dobler erzählte am jährlich stattfindenden Martini-Forum über seine persönlichen Unternehmererfahrungen.

Wegen Corona konnten diese Veranstaltungen dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden. Dank der Digitalisierung könne man aber auch über Zoom und Teams in Kontakt bleiben. Oder eine E-Mail-Anfrage stellen, die man unbürokratisch und kompetent beantworte. Als Unternehmer müsse man dynamisch und agil bleiben, sagt Urs Mauchle. In diesen ausserordentlichen Zeiten umso mehr.

Der Gossauer kehrt zurück

Der 36-jährige Gossauer Urs Mauchle lebt seit Jahren in St. Gallen. Nun zügelt er mit seiner jungen Familie zurück in seine alte Heimat. Der Entscheid, sich wieder in Gossau niederzulassen, ist unabhängig der neuen Stelle geschehen. So gesehen, sei das jetzt eine glückliche Fügung.

Mauchle ist gelernter Kaufmann und hat an der Fachhochschule und später an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft studiert. Er sei kein Unternehmer mit eigener Firma. Denn er sei immer glücklich gewesen mit seinen «unselbstständigen» Arbeitsstellen.

Seit sieben Jahren ist er Dozent für Volkswirtschaftslehre, Finanzen & Systemisches Management an der Ostschweizer Fachhochschule (OST). Deshalb sagt der studierte Betriebswirtschafter auch:

«Ich bin überzeugt - ich kann einen guten Beitrag für das JUZ leisten.»

Er bringe das Fachwissen und das nötige Feuer mit. Dies bescheinigt auch Karl Maggiorini, der seit 2012 die Geschicke des Zentrums leitet und nun Ende Jahr den Stab an Mauchle übergibt. «Zudem ist er durch und durch Gossauer», sagt Maggiorini über seinen Nachfolger.

Der neue Zentrumsleiter Urs Mauchle (links) und sein Vorgänger Karl Maggiorini. Bild: Arthur Gamsa (11. November 2020)

Mauchle erwidert lächelnd:

«Ein völlig Unbekannter bin ich wohl nicht.»

Der Stadtmusiker ist Kulturvermittler

Neben seiner Lehrtätigkeit präsidiert der 36-Jährige seit gut zwei Jahren die IG Kultur Region Gossau. Als Dachverband wirkt die IG in einer Vermittlerrolle zwischen den Kulturvereinen und der Stadt Gossau.

Kultur und vor allem Musik liegen Mauchle am Herzen und im Blut. Die Mauchles kennt man in Gossau und in der Umgebung als Musikerfamilie. Fünf Jahre lang war er Präsident der Stadtmusik Gossau. 2014 legte er das Amt nieder.

Grosses Sesselrücken im Jubiläumsjahr

Das Jung-Unternehmer-Zentrum feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Unabhängig von Corona gab es just in diesem Jubiläumsjahr ein grosses Sesselrücken. Das JUZ ist als Trägerverein organisiert und der Vereinsvorstand, präsidiert von Waldkirchs Gemeindepräsident Aurelio Zaccari, wählt die Zentrumsleiter. Dem Verein gehören Vertreter der regionalen Wirtschaft und Politik an. Er betreibt Anlaufstellen in Flawil, Gossau, Wattwil und Wil.

Für zwei von drei Zentrumsleiter wurde Anfang 2020 eine Nachfolge gefunden und in Gossau erfolgt diese per 1. Januar 2021 mit Urs Mauchle. In Wil ist der selbstständige Unternehmer und FDP-Stadtparlamentarier Daniel Gerber der neue Zentrumsleiter. In Flawil ist die 50-jährige Betriebsökonomin Silvia Zurwerra, die gleichzeitig als Geschäftsleiterin über alle vier Zentrum tätig ist, seit Sommer im Amt. Einzig in Wattwil bleibt mit Daniel Blatter alles beim Gleichen.

Es seien nun andere Personen am Ruder, sagt Mauchle. Jedoch bedeute das nicht, dass nun alles auf den Kopf gestellt werde. Er werde regelmässig mit den anderen drei Zentrumsleitern zusammensitzen und versuchen, die gute Arbeit der Vorgänger weiterzuführen. Mauchle verweist dabei auf die Zahlen:

«2019 war ein Rekordjahr mit vielen Beratungen.»

In allen vier Zentren zusammen seien 154 Personen beraten worden, heisst es im Jahresbericht 2019. Das ist ein Plus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Gossau allein steigerten sich die Beratungsfälle gar um 42 Prozent - von 19 auf 27. Im Coronajahr haben sich die Beratungen jedoch wieder auf dem Durchschnittsniveau von 17 bis 18 Beratungen pro Jahr eingependelt.

Studenten sollen Gründer unterstützen

Die gute Arbeit vom Vorgänger weiterführen möchte Mauchle. Ganz ohne neue Impulse geht es doch nicht. Denn Stillstand ist Rückschritt, heisst es vor allem in Unternehmerkreisen. Urs Mauchle schiessen verschiedene Ideen durch den Kopf.

Eine Möglichkeit, die er anspricht, ist die Zusammenarbeit mit OST. Die Studentinnen und Studenten der Fachhochschule schreiben Abschlussarbeiten. Ein Betrieb, der nun in Begriff ist, durchzustarten, könnte die Expertise der Studierenden in Anspruch nehmen. Diese könnten das Marktpotenzial des Start-ups ermitteln oder einen Finanzplan erstellen.