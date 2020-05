Ein städtebauliches Ausrufezeichen für St.Gallen: Die alte Olma-Halle 1 weicht einem riesigen Neubau aus Glas, Stahl und Beton Derzeit wird Anfang der 1980er-Jahre in Betrieb genommene Olma-Halle 1 an der Splügenstrasse abgerissen. Ersetzt wird sie durch einen für St.Galler Verhältnisse riesigen Neubau. Die neue Olma-Halle 1 bietet Platz für bis zu 12'000 Personen und soll 2023 in Betrieb genommen werden. Daniel Wirth 23.05.2020, 05.00 Uhr

Damit die neue Halle 1 der Olma gebaut werden kann, muss die alte Halle 1 weichen. Sie wird derzeit abgebrochen. Bild: Ralph Ribi (12.5.2020)

Ein Fussballfeld der Standardgrösse ist etwas über 100 Meter lang und rund 65 Meter breit. Die geplante neue Olma-Halle 1 ist in ihrer Länge und in ihrer Breite eineinhalb Mal so gross: rund 154 Meter lang und 95 Meter breit. Insgesamt wird das Gebäude etwa 18 Meter hoch, wie aus den Plänen hervorgeht, die noch bis zum 28. Mai im Amtshaus öffentlich aufgelegt sind.

Das Bauprojekt bedingt im weiteren Anpassungen an umliegenden Strassen, weshalb gleichzeitig auch zwei Teilstrassenpläne öffentlich aufliegen. Die Verfahren für Neubau und Strassenanpassungen werden also koordiniert.

Die alte Olma-Halle 1 Mitte April. Die Abbrucharbeiten im Inneren haben bereits begonnen. Strassenbaustelle am Schellenweg. Hinten in der Baugrube die Betonpfosten, auf denen der Deckel über die Stadtautobahn liegen wird. Ganz hinten die alte Halle 1. Die alte Olma-Halle 1 wird derzeit für den Abbruch vorbereitet. Vor dem Abbruch haben sich offenbar noch Graffitikünstler an der Wand der Olma-Halle 1 ausgetobt. Die alte Olma-Halle 1 von Osten her. Die Fenster im ehemaligen Bürogeschoss fehlen bereits. Ein Blick dem Splügenweg, der ehemaligen Fussgänger- und Veloverbindung, entlang in Richtung Olma-Areal. Links die Deckelbaustelle, rechts die Fassade der alten Olma-Halle 1. Der Ostteil der alten Halle 1 wird abgebrochen. Verbindung gekappt: Die Fussgängerpasserelle zwischen der alten Halle rechts und dem restlichen Olma-Areal ist bereits abgebrochen. Über die Passerelle gelangten Tausende von Messebesuchern trockenen Fusses von einer Halle in die nächste. Einer der Eingangs- und Anlieferungsbereiche der alten Halle 1. Der Pneukran rechts hält den grossen Dachbalken aus Stahl. Der Pneukran links verhindert mit «einem Vorhang», dass Trümmer auf die Autobahn fallen. Und... ...der gelbe Bagger in der Mitte reisst Stück umd Stück aus der alten Hallenkonstruktion. Die Situation am östlichen Ende des Olma-Areals vor dem Beginn der Bauarbeiten für den Deckel über die Autobahn und die neue Halle 1. Noch ein Bild für Nostalgiker aus dem Jahr 1981: Die Olma-Halle 1 im Bau. Vorne die Piste, auf der heute die 1987 eröffnete Stadtautobahn verläuft.

Die neue Olma-Halle soll die grösste stützenfreie Halle der Deutschschweiz werden. 2023 soll sie fertig sein und eröffnet werden. Sie setzt städtebaulich ein grosses Ausrufezeichen. Sichtbeton, Glas und Stahl sind die sichtbaren Elemente. Auf dem Dach ist ein Lichtkranz geplant, hin zur Rosenheimstrasse ein filigranes Vordach und ein Platz mit Bäumen und Stufen zum Sitzen.

Rund 12'000 Quadratmeter Nutzfläche

Bekannt ist, dass die Halle auf einem Deckel über der Stadtautobahn zu stehen kommen soll. Das unterste Geschoss über diesem Deckel nimmt eine Parkgarage auf, die über die Splügenstrasse erschlossen und 284 Autoabstellplätze umfassen wird. Über der Parkgarage befinden sich die Halle mit 9'000 Quadratmetern und ein Foyer mit 3'000 Quadratmetern Fläche.

Über dem Foyer wird ein Bürotrakt aufgehängt, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Olma-Messen neue Arbeitsplätze erhalten. Gegenwärtig arbeiten sie in einem Provisorium auf dem Messeareal. Das Projekt «Halle 1» des Planerteams Ilg Santer Architekten aus Zürich, Ingegneri Pedrazzini Guidotti aus Lugano und META Landschaftsarchitektur aus Basel ist als Sieger aus einem Projektwettbewerb hervorgegangen, an dem über 50 Büros teilnahmen.

Auf dem Flachdach gibt's Natur und eine Solaranlage

Das Flachdach mit einer Fläche von rund 12'000 Quadratmetern ist von den Hügeln der Stadt gut sichtbar. Pierre Brahimi, Sekretär der Baubewilligungskommission und stellvertretender Leiter des Amts für Baubewilligungen der Stadt St.Gallen, sagt, es sei wichtig, wie diese «fünfte Fassade» der neuen Olma-Halle 1 gestaltet werde.

Investition Rund 160 Millionen für Halle und Deckel (dwi) Der Bau der neuen Olma-Halle 1 löst Investitionen von rund 120 Millionen Franken aus. Der Deckel, der über die Autobahn gelegt wird, ist in diesen Kosten nicht eingeschlossen. Sie betragen nochmals gut 40 Millionen Franken. 18 Millionen haben die Stimmberechtigten der Stadt dafür 2019 an der Urne gesprochen, 12 Millionen Franken bewilligte das Kantonsparlament mit dem Budget 2019.

Die Dachfläche werde extensiv begrünt. Offen sei noch die Platzierung einer Photovoltaik-Anlage zur Erzeugung elektrischer Energie in Kombination mit der Dachbegrünung. Die Photovoltaik-Anlage sei nicht Gegenstand des Baugesuchs, sagt Pierre Brahimi.

Platz für bis zu 12'000 Personen

Mit dem Bau der neuen Halle wollen sich die Olma-Messen noch stärker als Kongresszentrum positionieren. Sie bietet aber auch Platz für Konzerte und Sportveranstaltungen mit bis zu 12'000 Besucherinnen und Besuchern. Stadtpräsident Thomas Scheitlin, Präsident der Genossenschaft Olma-Messen, bezeichnete das Projekt als einen «Meilenstein».

Thomas Scheitlin und Nicolo Paganini enthüllen an einer Medienkonferenz das Siegerprojekt für die neue Halle 1.

Bild: Benjamin Manser (28.3.2019)

Das Olma-Areal soll mit dem Neubau aber auch für die Öffentlichkeit besser zugänglich werden. Das forderte die Liegenschaften- und Baukommission (LBK) des St.Galler Stadtparlaments in der Debatte um den 18-Millionen-Kredit für den Olma-Deckel. In diesem Zusammenhang lagen bereits im November 2018 mit dem Baugesuch für den Deckel über die Stadtautobahn Gesuche für den Schellen- und den Splügenweg auf; sie sollen Fuss- und Radwege werden.

Es bleibt kein Stein auf dem andern

Aufgegleist wurde der Bau der neuen Olma-Halle 1 von Thomas Scheitlin und Nicolo Paganini, dem ehemaligen Direktor der Olma-Messen. Wenn die Halle 2023 oder 2024 eingeweiht wird, sind sie beide nicht mehr in ihren Ämtern: Scheitlin tritt Ende dieses Jahres als Stadtpräsident zurück und wird demzufolge auch als Olma-Präsident abtreten. Paganini, der heute Präsident des Schweizer Tourismus-Verbands ist, wird in der Olma-Leitung durch Christine Bolt ersetzt.

Christine Bolt wird neue Direktorin der Olma-Messen. Bild: Urs Bucher (16.3.2020)

Die Olma-Messen sind nicht nur baulich im Wandel, auch personell bleibt an der Spitze derzeit kein Stein auf dem anderen. Ob die Olma in diesem Herbst stattfinden kann oder abgesagt wird, ist gegenwärtig noch offen. Der Entscheid soll im Juni fallen.

Olma-Messen stehen quer in der Landschaft

Der Bau der neuen Olma-Halle 1 ist ein untrügliches Zeichen: Die Olma-Messen setzen auf Wachstum. Das erstaunt, denn anderen Messen geht es weniger gut als denjenigen auf dem Platz St.Gallen; von Investitionen ist andernorts nicht die Rede.

Die MCH Group (Messe Schweiz) beispielsweise befindet sich im Existenzkampf. Ihre Publikumsmessen Züspa und Comptoir Suisse locken je länger, je weniger Besucher an. Die Uhren- und Schmuckmesse Baselworld ist ebenfalls am Darben. Die Mustermesse Basel (Muba) ist nach 103 Durchführungen gar passé.

Mit der neuen Halle 1 wollen die Olma-Messen neben anderen Veranstaltungen auch verstärkt wieder Kongresse in die Stadt holen. Mit dem internationalen Brustkrebskongress verloren sie vor Jahren einen wiederkehrende Grossanlass.