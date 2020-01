Ein Soundtrack mit Misstönen: Das «falsche» Hollywood Symphony Orchestra sorgte in Genf für rote Köpfe – nun kommt es nach St.Gallen Beim Hollywood Symphony Orchestra, das am Donnerstag in St.Gallen auftritt, handelt es sich um ein «falsches» Orchester. David Gadze 15.01.2020, 19.26 Uhr

In der St.Galler Tonhalle finden jährlich Dutzende Fremdveranstaltungen statt. Bild: Ralph Ribi

Wenn am Donnerstag das Hollywood Symphony Orchestra in der St.Galler Tonhalle auftritt, werden zwar Musiker auf der Bühne sein, aber nicht jene des berühmten Orchesters aus Los Angeles. Vielmehr handelt es sich um ein viel kleineres und offenbar nicht besonders gutes Ensemble mit Musikern aus Europa, welche Filmmusik von John Williams spielen. Dies hat nach dem Konzert in Genf vergangene Woche zu Kritik der Besucherinnen und Besucher geführt.