«Ein Skandal»: Ungemach in Tübach – wegen einer Tiefgaragen-Einfahrt müssen Anstösser ihren Parkplatz mit Natursteinen blockieren Ein umstrittener Neubau in einem Tübacher Einfamilienhausquartier führt dazu, dass die Nachbarn ihren Parkplatz nicht mehr benutzen dürfen. Nun wehrt sich das Paar, das seit 45 Jahren dort wohnt. Jolanda Riedener 06.01.2020, 18.30 Uhr

Die Tiefgarageneinfahrt führt nahe entlang der Grundstücksgrenze. Rechts von der hellen Bodenmarkierung sollen Natursteine verhindern, dass der Raum vor der Garageneinfahrt (rechts im Bild) als Parkplatz benutzt wird. Bild: Jolanda Riedener

Die Bauvisiere am Wohnhaus an der Sonnmatt 6 in Tübach deuten schon seit einigen Jahren auf Veränderung hin. Büsche wuchern auf dem Grundstück und drängen in Richtung Quartierstrasse. Das Gebäude soll einem Wohnhaus für fünf Parteien weichen. Den Nachbarn und dem Gemeinderat ist das geplante Mehrfamilienhaus allerdings ein Dorn im Auge.

Das «Renditeobjekt», wie es Tübachs Gemeindepräsident Michael Götte nennt, wollte er mittels Erlass einer Planungszone des Quartiers Ruheberg verhindern. Es ist ein typisches Einfamilienhaus-Quartier, in dem auch gut betuchte Bürger wohnen. Der Eigentümer reichte darauf Einsprache beim Kanton ein. Schliesslich gab ihm das Verwaltungsgericht recht.

Der Gemeinderat muss sich fügen, mehrere Nachbarn haben aber Einsprache eingereicht. Darunter auch das Ehepaar Brauss. Es wohnt seit 45 Jahren im Haus nebenan. Im vergangenen Juli erreichte es ein Schreiben von der Gemeindeverwaltung, das es erst einmal leer schlucken liess.

«Skandal» und «Unverständnis»

Wegen der Tiefgarageneinfahrt des geplanten Neubaus, die auf die Quartierstrasse führen soll, dürfen die Nachbarn den Parkplatz vor ihrer Garageneinfahrt nicht mehr benutzen. Grund dafür sind Sichtschutzzonen, die nötig geworden sind. «Unser Rechtsberater hat erst jetzt bemerkt, dass im Zusammenhang mit einem Gesamtentscheid auch die Sichtzonen zu verfügen sind», heisst es im Schreiben des Bausekretariats vom 2. Juli 2019 an Wolf-Dieter und Brigitte Brauss. Für das Vorgehen der Baukommission haben sie kein Verständnis. «Das darf doch nicht wahr sein», sagten sie sich, als sie die Verfügung der Baukommission in den Händen hielten. Wolf-Dieter Brauss sagt:

«Die Vorgehensweise der Baukommission ist ein Skandal.»

Für das Ehepaar ist unverständlich, dass es die Gemeinde versäumt hatte, sich nicht schon früher mit der Sichtzonenproblematik zu befassen. Nun würden er und seine Frau enteignet, «um einem höchst umstrittenen Bauprojekt zur Bewilligung zu verhelfen». Hinzu komme, dass die Erstellung der Parkplätze beim Bau ihres Hauses noch Pflicht war.

Gesetz hat sich nicht geändert, die Praxis schon

Neben der Sichtzone verfügt die Gemeinde auch das Setzen von Natursteinen mit einer Höhe kleiner als 60 Zentimeter auf dem Aussenparkplatz sowie das Zurückschneiden und Entfernen der Pflanzen über dieser Höhe. Die Ein- und Ausfahrt aus der Garage wird dadurch erschwert. «Gleichzeitig wird unterstellt, dass wir eine allfällige Vorschrift ohnehin nicht einhalten würden», sagt Brauss.

Auch gegen die Verfügung haben Wolf-Dieter und Brigitte Brauss Einsprache erhoben. Folglich handelt es sich um ein laufendes Verfahren, weshalb die Gemeinde keine Auskünfte zu diesem Fall erteilt, heisst es vom Tübacher Bauamt.

Bausekretär Marcel Helfenberger verweist aber auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau, das der Kanton St.Gallen zitiert und 2017 an die Gemeinden weiterreichte. Darin hat der Gemeinderat ein Bauvorhaben samt Erschliessung erteilt, gleichzeitig aber mehrere Sichtzonen auf Drittgrundstücken verfügt. Weiter heisst es darin, dass die Verkehrssicherheit ein öffentliches Interesse aufweise, gleichzeitig sei der damit verbundene Eigentumseingriff in die Nachbargrundstücke nicht gravierend. Schliesslich sei zu prüfen, ob die Ausfahrten nicht so erstellt werden könnten, dass die Sichtzonen ganz auf der Parzelle der Bauherrschaft zu liegen kämen.

Gesetzlich habe sich punkto Sichtzonen nichts verändert, in der Praxis aber schon. Die Überbauung im Sonnmatt sei die erste in der Gemeinde, bei der diese neue Praxis nun greife.