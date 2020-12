ein sibirischer traum «Wenn ich ein Buch fertiggestellt habe, ist das wie ein neues Kind für mich»: Die Wittenbacherin Christine Schmid hat ihr sechstes Kinderbuch veröffentlicht Ihr neues Buch veröffentlicht Christine Schmid erstmals im Eigenverlag. Inspiration zieht sie aus den täglichen Waldspaziergängen mit ihrem Hund. Siri Würzer 17.12.2020, 12.09 Uhr

Christine Schmid in der Stube ihres Zuhauses in Wittenbach. Bild: Siri Würzer (15. Dezember 2020)

Zuerst malt sie die Bilder, erst dann kommen die Worte. Die Wittenbacherin Christine Schmid schreibt und illustriert seit vielen Jahren Kinderbücher. Kürzlich haben sie und ihr Mann Hanspeter Schmid ihr neuestes Buch veröffentlicht. Erstmals im Eigenverlag.

«Marija – ein sibirischer Traum» lautet der Titel von Schmids sechstem Buch. Die Protagonistin ist Marija, die mit ihrer Familie in einfachen Verhältnissen in einem sibirischen Dorf aufwächst. Ihr Traum ist es, Balletttänzerin zu werden und im Ballett «Schwanensee» eine Hauptrolle zu spielen. Trotz vieler Rückschläge lässt sie sich nicht aufhalten und es gelingt ihr schliesslich, an der Tanzakademie in Moskau aufgenommen zu werden. So kommt sie ihrem Ziel einen grossen Schritt näher.

Kindern mit Büchern ein Thema näherbringen

Christine Schmid behandelt in ihren Büchern Themen, die vielen Kindern in der Schweiz fremd sind. So schrieb sie etwa über das Schicksal von Stephan, einem rumänischen Strassenkind oder das Leben von Tamika, einem Mädchen, das in Afrika aufwächst.

Sie sagt:

Christine Schmid, Kinderbuchautorin und Illustratorin. Bild: Siri Würzer (15. Dezember 2020)

«Mich faszinieren die Geschichten, mit denen man Kindern Themen näherbringen kann, die sich im Brennpunkt befinden.»

Sie sei generell vom Osten fasziniert, sagt Christine Schmid. Mit ihrem Mann besitzt sie in Ungarn ein Haus. Auch ihr Sohn wohne in Ungarn. Für Sibirien interessiere sie sich ebenfalls sehr, weshalb sie die Geschichte im neuen Buch dort spielen lasse.

Erst kommen die Bilder, dann die Geschichte

Mit den Fingern malt die 67-Jährige ihre Bilder mit Pastellkreide auf grosse Papierblätter, die später für das Buch eingescannt und verkleinert auf die Seiten eingepasst werden. Da Malen ihre grosse Leidenschaft ist, gestaltet sie in der gleichen Technik auch Grusskarten. Darauf zu sehen sind vorwiegend Naturwesen und Silvesterchläuse. Erhältlich sind die Karten in ausgewählten Geschäften und bei Christine Schmid selbst.

Die Ideen für ihre Geschichten kommen ihr auf den täglichen Waldspaziergängen mit ihrer Mischlingshündin Taiga in den Sinn. Während sie die Bilder malt, entwickle sich erst die Geschichte, die sie anschliessend aufschreibe, sagt Christine Schmid.

Das Buch ist in Teamarbeit entstanden

Die Verlagssuche gestaltete sich schwierig. Deshalb beschloss die Autorin, das Buch im Eigenverlag zu veröffentlichen. Dies sei für sie nochmals eine neuartige Herausforderung gewesen, sagen Christine Schmid und ihr Mann Hanspeter. 400 Exemplare haben sie insgesamt drucken lassen.

Christine Schmid sagt:

«Wenn ich ein Buch fertiggestellt habe, ist das für mich wie ein neues Kind.»

Ihr Ehemann kümmere sich um die administrativen Arbeiten rund um die Veröffentlichung und den Vertrieb des neuen Buches. Er gestaltete das Layout und organisierte den Druck in der Druckerei. Das Buch kann über Buchhandlungen oder direkt vom Eigenverlag bezogen werden.

