«Ein Schweizer Dorf, das von Schottland besessen ist»: Wie eine Britin auf BBC über die Abtwiler Highland Games berichtet BBC Travel berichtet über die Highland Games. Und wundert sich über pünktliche Busse mit Schottlandfahnen. Johannes Wey

Schweizer und Schotten teilen eine Vorliebe für Kraftsportarten. Bild: Hanspeter Schiess (1. September 2019)

Halb so gross wie Schottland, aber mit drei Millionen Einwohnern mehr: So charakterisiert Caroline Bishop auf BBC Travel, einer Online-Plattform der British Broadcasting Corporation, ihre Wahlheimat Schweiz. Die britische Journalistin hat dieses Jahr von den Appowila Highland Games in Abtwil berichtet. Der Titel des Beitrags: «Ein Schweizer Dorf, das von Schottland besessen ist».

Es sind interessante Vergleiche, die Bishop anstellt: Der Humor der Schweizer sei gleich trocken wie jener der Schotten. Und das hatte man bei den total verregneten Games 2017 auch nötig. Dieses Jahr hingegen sei das Wetter weniger «traditionally Scottish» ausgefallen, stattdessen trocken und heiss. In Bishops Augen verbindet Schweizer und Schotten, die beide übermächtige Nachbarn neben sich wissen, auch sonst vieles. Die Vorliebe für grobschlächtige Sportarten etwa, am augenfälligsten beim Steinstossen respektive beim «Putting the Stone». Aber auch wenn man das Schwingen betrachte, sei es «wenig erstaunlich, dass die Schweizer gefallen an den schottischen Entsprechungen finden». In den Guggenmusiken sieht Bishop den Grund, dass Schweizerinnen und Schweizer gerne Dudelsäcken und Tambouren lauschen.

(Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess) (Bild: Hanspeter Schiess)

Friedliches Nebeneinander zweier Lebensarten

Die Journalistin beobachtete aber auch, wie sich das Brauchtum aus der Schweiz und Schottland vermischt. So hat die Bratwurst einen festen Platz neben Haggis und Fish and Chips. Und der Anblick schottischer Preisrichter beim Bewerten von Schweizer Dudelsackformationen habe sich ganz und gar nicht ungewöhnlich angefühlt.

Eine Sache scheint ihr aber dennoch seltsam vorgekommen zu sein: Die Busse hätten die Leute mit der in der Schweiz zu erwartenden Effizienz an- und abtransportiert. Und das obwohl sie mit schottischen Flaggen verziert gewesen seien.