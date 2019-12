Ein Schulhaus im Theaterfieber:

Im Primarschulhaus Gerhalde führen 160 Kinder ein weihnachtliches Theaterstück auf «Scheue Schüler blühen beim Schauspielen regelrecht auf»: Seit Herbst basteln, werken, über und Proben die Schulkinder für das Stück «Stille Nacht - stürmische Nacht». Rafael Hug 17.12.2019, 05.00 Uhr

Die Primarschule Gerhalde führt das Stück «Stille Nacht – stürmische Nacht» auf. Hanspeter Schiess

Die Turnhalle ist zur Theaterbühne umfunktioniert worden. Kinder huschen über die Bühne. Für sie ist das Theaterstück eine grosse Sache. Morgen findet in der Turnhalle Gerhalde die erste von zwei Aufführungen des Stücks «Stille Nacht – stürmische Nacht» statt. Rund 160 Mädchen und Buben aus zwei Kindergarten- und sechs Primarklassen sind beteiligt. Seit vergangenem Herbst basteln, werken, üben und proben die Kinder für das Projekt. Das Drehbuch schrieben Marianne Schmid und Markus Romer.

Heiligabend: Am St. Galler Hauptbahnhof erklingt die Durchsage: «Gleis 4, Einfahrt des Interregio». Kurz darauf informiert der Bahnhofvorstand über den nahenden Schneesturm und die Verspätungen. Ein Orchester probt im Wartesaal – gleich mit ins Stück eingebaut tragen die jungen Musiker so zur musikalischen Untermalung des Stücks bei. Eine Touristengruppe ist empört über die verhinderte Ägyptenreise. Eine Schulklasse steckt am Bahnhof fest. Der Bahnverkehr steht still. Schnell wird klar: Die Reisenden müssen Weihnachten am Bahnhof verbringen.

«Das Ziel war, alle Kinder mit einzuspannen», sagt Oliver Rohner, Projekt – und Schulleiter. So sage jede und jeder der jungen Schauspieler mindestens einen Satz im Stück. Das gefalle den Schülern sehr.

«Einige Schüler – insbesondere zurückhaltende oder scheue – blühen beim Schauspielen regelrecht auf.»

Die Aufführung sei dabei nur ein Teil des Ganzen. «Für die Schülerinnen und Schüler ist vieles neu. Sie lernen den Prozess einer Theaterproduktion kennen, üben sich in Mut, Disziplin und Geduld.» Für die Kinder sei die Theaterproduktion ein spannendes, aber auch herausforderndes Lernfeld. Auch die beteiligten Lehrkräfte, der Hausdienst und die Handarbeitslehrkräfte würden einen Effort leisten, sagt Rohner. «Alle Beteiligten müssen flexibel sein, um ein solch grosses Projekt in den Lehrplan und den Schulalltag einzugliedern.»

Zwei Kindergärten und sechs Primarschulklassen machen bei der Aufführung mit. Hanspeter Schiess

«Ein Miteinander von Gross und Klein»

Die Schülerinnen und Schüler sind begeistert: «Am coolsten ist, dass alle, ob gross oder klein, mitmachen», sagt die zwölfjährige Melina Klaas. Im Theater spielt sie eine freche Rangiererin. Es sei ein Miteinander. Matteo Michael ergänzt: «Mir gefallen das selbstgemachte Bühnenbild und die Lieder gut.» Valerio Khalert spielt Trompete im Orchester. Am besten findet er, dass alle verschiedene und lustige Rollen haben. Er gibt aber zu

«Aber ich bin nervös.»

«Das Stück soll den Kindern und den Zuschauern zeigen, dass wir zueinander Sorge tragen sollen», sagt Rohner.

Hinweis

Aufführung Dienstag, 17. Dezember und Donnerstag, 19. Dezember, jeweils um 19 Uhr; Turnhalle Gerhalde.