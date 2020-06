Interview «Ein schöner Marktplatz belebt die Stadt»: Karin Winter-Dubs soll der SVP den erstmaligen Einzug in den St.Galler Stadtrat ermöglichen Erneut versucht die SVP, den Sprung in den Stadtrat zu schaffen. Zum ersten Mal mit einer Frau. Im Interview spricht Karin Winter-Dubs über ihre Visionen. Die Präsidentin der SVP-Fraktion im Stadtparlament will das Gewerbe stärken, die Sicherheit erhöhen und sich für ein lebendiges Stadtzentrum einsetzen – mit neuem Marktplatz. Dabei weicht sie auch von der Parteilinie ab. Daniel Wirth 15.06.2020, 05.00 Uhr

Anders als ihre Partei, die SVP, will Karin Winter-Dubs den Marktplatz und den Bohl neu gestalten. Bild: Nik Roth (11. Juni 2020)

Die SVP tut sich schwer bei Majorzwahlen in den Stadtrat. Sämtliche Versuche in den letzten 20 Jahren scheiterten – zum Teil grandios. Bei den Gesamterneuerungswahlen am 27. September steigt die SVP mit Karin Winter-Dubs ins Rennen, der Präsidentin der Stadtparlamentsfraktion. Sie will die Rahmenbedingungen fürs Gewerbe und für den Detailhandel verbessern, mehr Einbahnverkehr auf den Strassen in der Stadt und ein lebendiges Zentrum mit einem neu gestalteten Marktplatz. Nicht nur in diesem Punkt hat sie eine andere Haltung als die SVP-Mehrheit.

Warum sollen die Wählerinnen und Wähler Sie in den Stadtrat wählen, nachdem vor Ihnen viele SVP-Männer ohne Chance waren?

Karin Winter-Dubs: Ich habe Erfahrung und bin vielseitig vernetzt. Zudem bin ich seit vielen Jahren in verschiedenen städtischen Organisationen engagiert. Ich setze mich ein für pragmatische, bürgernahe, zukunftsgerichtete und umsetzbare Lösungen.

Ich habe bewiesen, dass ich sachbezogen und bereit bin, Kompromisse einzugehen.

Beispielsweise bei der Steuerfusssenkung.

Bei der Vorstellung Ihrer Kandidatur sagten Sie, Sie würden sich einsetzen für alle Einwohner und insbesondere für das Gewerbe und die Unternehmen. An was mangelt es dem Gewerbe heute in der Stadt?

An einer guten Erreichbarkeit. Das Gewerbe selbst und auch die Kunden müssen in die Stadt fahren können mit dem Verkehrsmittel, das sie bevorzugen. Hiefür braucht es zum einen Ausbau der S-Bahn und zum anderen Massnahmen für einen besseren Verkehrsfluss auf den Strassen. Das könnte beispielsweise mit Einbahnstrassen erreicht werden, andere Städte machen das vor. Einbahnstrassen wären in der Stadt St.Gallen, die ja in einem engen Hochtal liegt, eine gute Lösung, für breitere Strassen fehlt uns schlicht der Platz.

Sie sind auch für verstärkte Polizeipräsenz in den Quartieren. Hand aufs Herz: Die Stadt ist sicher.

Schaut man sich die Kriminalstatistiken an, ist St.Gallen gewiss nicht unsicherer als andere Städte. Aber es gibt hier doch viele Leute, die sich unsicher fühlen.

Woher wissen Sie das?

Es war im Parlament schon Thema und ich erhalte oft entsprechende Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern.

Wollen Sie das Korps der Stadtpolizei aufstocken?

Eine Aufstockung der Polizei wäre für mich dann ein Thema, wenn das zusätzliche Personal auf der Strasse und nicht in der Administration zum Einsatz käme. Ich bin überzeugt: Wenn jemand aus dem Korps der Polizei beispielsweise wegen Krankheit fehlt, kann er oder sie nur schwer ersetzt werden.

Sie wollen auch einstehen für eine attraktivere Stadt. Wie kann die Attraktivität gesteigert werden?

Es muss uns gelingen, dass die Innenstadt auch nach Ladenschluss belebt bleibt, dass die Menschen draussen in Restaurants oder einfach auf einem Bänkchen sich begegnen und sich unterhalten können. Eine Belebung der Innenstadt kurbelt das Geschäft an.

Etwas konkreter, bitte. Was trüge zur Belebung der Innenstadt bei?

Beispielsweise ein schöner Brunnen auf dem Marktplatz. Ein Brunnen etwa, dessen Wasser nur dann fliesst, wenn sich Menschen um ihn herum bewegen.

Wie bitte? Die SVP empfiehlt den Rahmenkredit für die Neugestaltung des Marktplatzes zur Ablehnung. Das Ganze sei viel zu teuer.

Ich stimme der Neugestaltung zu. Die Sanierung der Leitungen beim Marktplatz sind notwendig. Auch bei den Haltekanten der Bushaltestellen braucht es Anpassungen für Menschen mit Beeinträchtigung. Und nochmals:

Ein schöner, einladender Marktplatz trägt zur Belebung der Innenstadt bei.

Neben einem Brunnen könnte ich mir auch vorstellen, ein grosses Schachbrett auf den Boden zu malen, auf dem gespielt werden kann. Ein autofreier Marktplatz muss zwingend belebt werden. Was mich an der Vorlage überzeugt, ist ihre Entstehung: das partizipative Verfahren und der Rahmenkredit. Der Rahmenkredit erlaubt es, Unnötiges am Projekt zugunsten dringend Notwendigem zurückzustellen.

Was ist gegenwärtig dringender?

Wegen des Coronavirus sind viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit oder verlieren ihre Jobs. Folglich steigt die Zahl der Einwohner, die am oder unter dem Existenzminimum leben. Hier müssen wir schauen, dass wir diese Leute unterstützen und in Arbeitsprozessen halten können. Ich habe meinen Bildungsurlaub mit der Arbeit in sozialen Einrichtungen genutzt und weiss, wovon ich rede. Die Unterstützung dieser Menschen kostet die Stadt Geld, und die Situation wird dadurch verstärkt, dass die Steuererträge wegen der Krise sinken.

Das klingt als wären Sie in der SP.

Diese Gedanken sind nicht ausschliesslich sozial; es geht auch um die Wirtschaft. Jeder bedürftige Mensch, der vom Staat Tagesstrukturen und eine fair bezahlte Beschäftigung hat, kann leichter in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden und steht dann wieder auf eigenen Beinen. So profitierten alle.

Am 27. September stimmen wir auch über die Verankerung eines Klimaartikels in der Gemeindeordnung ab. Wie stimmt Frau Winter?

Ich stimme Ja. Ich fahre Auto, aber bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Der Nationalrat hat ja diese Woche das CO 2 -Gesetz beschlossen. CO 2 ist ein Problem. Das Geld aus dem CO 2 -Fonds sollte meiner Ansicht nach verstärkt in die Forschung gesteckt werden. Es gibt Möglichkeiten, wie CO 2 der Luft entzogen und zur Erzeugung von Brennstoffen gewonnen werden kann. Gelingt das, müssen die Autofahrer nicht in ihrer Freiheit beschnitten werden.

Was Sie für die Stadt wollen, kostet viel Geld. Die SVP ist nicht dafür bekannt, Geld für Investitionen mit dem Füllhorn auszuschütten.

Eine Attraktivitätssteigerung ist nicht zwangsläufig mit Kosten verbunden.

Die Stadt hat Leuchttürme: die Olma, den FC St.Gallen, den CSIO, das Kinderfest oder auch das St.Galler Fest. Sie gilt es besser zu vermarkten, damit sie mehr Leute anlocken.

Auch davon profitieren das Gewerbe und der Handel.

Was halten Sie von den soeben gelockerten Ladenöffnungszeiten?

Ich bin für eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Die Stunde, die am Samstag länger offen gehalten werden kann, ist wichtig. Wichtig ist aber auch, dass die Arbeitgeber im Detailhandel das Arbeitsgesetz einhalten und das Verkaufspersonal nicht unter der Liberalisierung leidet. Es braucht hier strikte Kontrollen.

Morgen stellt der Stadtrat sein Massnahmenpaket «Fokus25» vor. Was halten Sie von der Sparübung?

Sie ist notwendig. Wir haben ein strukturelles Defizit. Wir müssen darüber nachdenken, was sind Aufgaben der Stadt und welche künftig nicht mehr. Unter einem Leistungsabbau dürfen aber nicht die Schwächsten leiden.

Sie sind HSG-Absolventin und Lehrerin. Wie steht es um das Bildungswesen in der Stadt, was würde mit Ihnen als Stadträtin besser laufen als in der Gegenwart?

Bei der Integration von Kindern aus fremdsprachigen Familien könnten wir uns verbessern. Das Erlernen der deutschen Sprache ist für Kinder mit Migrationshintergrund von enormer Wichtigkeit. Gutes Deutsch ist hierzulande der Grundstein für eine gute Ausbildung. Darunter verstehe ich sowohl eine akademische als auch eine Berufsausbildung.

Wie wichtig ist Ihnen die regionale Zusammenarbeit?

Bevor wir über Fusionen sprechen, müssen wir schauen, dass die Menschen, die in St.Gallen leben, nicht wegziehen. Bei Infrastrukturprojekten und beim öffentlichen Verkehr können wir die Zusammenarbeit aber sicher auch ohne Fusionen noch verbessern.

Angenommen, Sie schaffen im Herbst den Sprung in den Stadtrat. Welcher der fünf Direktionen würden Sie am liebsten vorstehen?

Es hat Tradition, dass sich der Stadtrat nach den Wahlen konstituiert. Darum äussere ich mich heute nicht dazu.

Welche drei Adjektive passen am besten zu Karin Winter-Dubs?

Ich möchte meinen Stadtratswahlkampf nicht auf drei Wörter reduzieren. In solche kurzen Slogans kann viel zuviel hineininterpretiert werden.

Und wenn Sie müssten, wie lautete Ihr Slogan?

Ehrlich. Sachlich. Gerecht.