«Irgendwie fehlte das Feuer» – Ein Rückschlag für die Handballer von Fortitudo Gossau gegen Stans Die Gossauer verlieren in der NLB gegen Stans 25:27 zum zweiten Mal. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive bekunden die Fürstenländer Mühe. Fritz Bischoff 19.10.2020, 17.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gossaus Davin Ammann (Mitte) setzt in der Partie gegen Stans zum Wurf an. Bild: Ralph Ribi (Gossau, 17. Oktober 2020)

Die Emotionen nach Spielschluss der Partie zwischen dem Tabellenzweiten Fortitudo Gossau und dem Zwölften Stans gaben das gesamte Geschehen der vorgängigen 60 Minuten mit dem 25:27-Schlussergebnis wieder. Während die Gäste aus der Zentralschweiz ihren zweiten Saisonsieg überschwänglich feierten, verliessen die Spieler des Heimteams wortlos, mit gesenkten Köpfen und Türen zuschlagend die Halle.

Die Enttäuschung und Wut über die Leistung, die zur zweiten Saisonniederlage geführt hatte, war nachvollziehbar. Das war nicht das ambitionierte, kämpferische Team von Fortitudo Gossau, das sich den Aufstieg in die NLA zum Ziel gesetzt hat. Zu vieles passte an diesem Abend nicht zusammen. «Irgendwie fehlte das Feuer und das Engagement, das uns bisher ausgezeichnet hatte», stellte der achtfache Torschütze Davin Amman fest und sprach damit auch die Tatsache an, dass in der Schlussphase der Partie der absolute Siegeswille in seinem Team nicht auszumachen war.

Defensive Schwierigkeiten

Dies manifestierte sich insbesondere in der Verteidigungsarbeit. «Unsere Defensive, die bisher unser Prunkstück war, funktionierte nie richtig», hielt Ammann fest. Denn die bissigen und aufsässigen Nidwaldner kamen zu oft zu einfachen Toren – einerseits aus dem Rückraum, anderseits über die Kreisposition. «Die Probleme mit dem Kreis bekamen wir nie in den Griff», sagte Ammann. Rund ein Drittel ihrer Tore erzielten die Stanser vom Kreis aus. «Unser Kreisspieler David Riederer traf erfreulicherweise optimal», sagte der Stanser Torhüter Noah Ineichen an. Der 25-Jährige, der vor seinem Wechsel zu Stans für GC Amicitia 129 Partien in der NLA bestritten hatte, war ein weiterer wichtiger Bestandteil des Gästesieges, den er als eine Erlösung nach den Misserfolgen in den vergangenen Spielen bezeichnete. Eine noch bessere Abwehrquote als Ineichen (28 Prozent) erreichte jedoch Gossaus Gabor Busa mit knapp 40 Prozent. Doch seine gute Leistung vermochte die Mängel der Feldspieler nicht aufzuwiegen, denn nebst den defensiven Problemen kamen Schwächen in der Offensive zum Tragen.

Schlechte Wurfauswertung

Zum einen war die Fehlerquote der St.Galler höher als jene der Stanser, zum anderen fiel die Chancenauswertung unbefriedigend aus. So vergab das Heimteam achtmal allein vor dem gegnerischen Torhüter. Unter diesen Vorzeichen konnte auch der Spielverlauf nicht erstaunen. Die Fürstenländer konnten nur fünf Mal die Führung für sich beanspruchen, ansonsten stand die Partie unentschieden oder die Gäste führten mit bis zu drei Toren. Doch bei allen negativen Faktoren, die gegen das Team von Cheftrainer Rene Ullmer sprachen, hätte das Spiel in den letzten zehn Minuten – wie schon mehrmals diese Saison – doch noch zu Gunsten des Favoriten kippen können. Dies, als das Heimteam in der 51. Minute 22:21 führte.

Der erhoffte weitere Schlussspurt blieb aber aus. Stans holte sich die Führung zurück und als in der drittletzten Minute gleich zwei Gossauer Spieler nach ungeschickten Verteidigungsinterventionen mit einer Zweiminutenstrafe bedacht wurden, war die Wende endgültig vertan. Die Konsequenz der zweiten Saisonniederlage ist eine minime. Der zweite Platz kann behauptet werden, neu aber mit zwei Punkten Rückstand auf Leader Wädenswil/Horgen.