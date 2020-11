Ein Rorschacher Wahrzeichen fällt der Kettensäge zum Opfer: Die ersten 18 Platanen am Seeufer sind Geschichte Die Platanen, die das Seeufer östlich und westlich des Kornhauses säumen, kennt wohl jeder, der schon einmal in Rorschach war. Die Bäume leiden allerdings an Rindennekrosen. Heute Montagvormittag hat deshalb die Fällung der ersten 18 von über 50 Bäumen begonnen. Rudolf Hirtl 23.11.2020, 12.55 Uhr

Mit einem Bagger werden die Platanen umgedrückt; so lassen sich die flachen Wurzeln leicht aus dem Boden lösen. Bild: Rudolf Hirtl





Am östlichen Seeufer bilden sich am Montagvormittag ganze Menschengruppen, als ein Bagger damit beginnt, die vermutlich über 100 Jahre alten Platanen umzudrücken. Die am Boden liegenden Bäume werden mit der Motorsäge in Stücke geschnitten, auf einen Lastwagen geladen und weggefahren.