Ein neues Parkhaus an altem Ort: Das Parkhaus am Burggraben ist wieder offen Das Parkhaus am Burggraben ist nach elfmonatiger Totalsanierung wieder offen. Es ist schöner, aber kleiner. David Gadze 05.12.2019, 21.09 Uhr

Das Parkhaus Burggraben präsentiert sich nun viel heller und auf dem neusten Stand der Technik. Unten die Verbindung zur Brühltor-Passage mit dem Zugang vom «Trischli». Bilder: Michel Canonica

Die Innenstadt ist wieder um ein Parkhaus reicher. Nach elfmonatiger Totalsanierung hat die Cityparking St.Gallen AG am Donnerstagmittag das Parkhaus Burggraben wieder eröffnet. Rund 30 Millionen investierte sie in die Modernisierung des fast 30-jährige Parkhauses, das sie vor zwei Jahren von der Zürich Versicherungsgesellschaft gekauft hatte. Das Resultat kann sich sehen lassen: Aus der schummrigen Höhle von einst ist eine helle, moderne Tiefgarage geworden.

Noch ist aber nicht das ganze Parkhaus fertig: Seit Donnerstag stehen die Untergeschosse eins bis drei zur Verfügung. Die Untergeschosse vier und fünf mit 100 privat vermieteten Parkplätzen öffnen am Donnerstag in zwei Wochen. Die Cityparking AG plante ursprünglich, das erste Untergeschoss bereits auf die Olma hin zu eröffnen, also Anfang Oktober. Dies sei jedoch wegen der Abnahme des Brandschutzes durch die Behörden nicht möglich gewesen, sagte Verwaltungsratspräsident Elmar Jud an der Eröffnung.

32 Kameras überwachen jeden Winkel im Parkhaus

Das Parkhaus sei bis auf den Rohbau zurückgebaut und dann neu erstellt worden, sagte Gesamtprojektleiter Jürg Pinkwasser. Die Zahlen sind eindrücklich: 32,4 Kilometer Elektro­kabel wurden verlegt (das entspricht etwa der Distanz von St.Gallen nach Wil), ausserdem 5,2 Kilometer Sprinklerleitungen mit fast 1800 Sprinklerköpfen und ein Kilometer Lüftungsschächte. Für die Bemalung von Wänden und Decken brauchte es rund fünf Tonnen Farbe. Und insgesamt über 100 Stützsäulen – mehr als die Hälfte – wurden versetzt.

Ein wichtiger Aspekt bei der Sanierung sei die Erhöhung der Sicherheit gewesen, sagte Elmar Jud. So überwachen insgesamt 32 Kameras mit einem Blickwinkel von 120 Grad sämtliche Bereiche des Parkhauses. Früher habe es eigentlich keinen Brandschutz gegeben, sagte Pinkwasser. Ein Feuer hätte sich ungehindert verbreitet. Heute könne man im Brandfall jedes Geschoss einzeln abschotten.

Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica

60 Parkplätze weniger wegen breiterer Parkfelder

Zum besseren Komfort tragen die Parkfelder bei: Neu sind sie, wie in den anderen Tiefgaragen der Cityparking AG (Bahnhof, Brühltor und Stadtpark/Athletik-Zentrum), nicht durch weisse Linien voneinander getrennt, sondern als dunkle Flächen auf beigem Untergrund eingezeichnet. Die Breite beträgt neu zwei Meter, dazwischen ist ein Abstand von 50 Zentimetern. Die Verbreiterung sei den inzwischen viel grösseren Autos geschuldet, sagte Jud. Durch die Verbreiterung reduzierte sich die Zahl der Parkplätze von 423 auf 363. Davon sind 263 öffentlich bewirtschaftet. Von den 100 privaten Parkplätzen steht die Hälfte jedoch abends ab 19 Uhr und an Wochenenden ebenfalls öffentlich zur Verfügung.

Das Parkhaus Burggraben ist neu durchgehend geöffnet. Den direkten Zugang vom «Trischli» ins erste Untergeschoss gibt es aber nicht mehr. Stattdessen führt er nun in die Verbindung zur Brühltor-Passage, wo es auch einen neuen Lift gibt. Dort bewacht in den Wochenendnächten ein Securitas-Mitarbeiter den Zugang ins Parkhaus. Dies ist gemäss Jud eine Reaktion auf die Vandalismusprobleme, mit denen man in allen Parkhäusern vermehrt konfrontiert sei, auch tagsüber.