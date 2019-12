Ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Horn Die Ortsfeuerwehr Horn will einen Kompakthubretter anschaffen. Dafür benötigt sie die Zustimmung vom Volk. Natascha Arsic 17.12.2019, 05.00 Uhr

Ende 2020 soll die Feuerwehr Horn einen solchen Kompakthubretter erhalten. Bild: PD

Ein Gebäude steht in Flammen, drinnen befinden sich noch mehrere Personen. Aufgrund des Feuers und Rauchs ist das Treppenhaus nicht mehr begehbar. In solchen Situationen benutzen Feuerwehrleute eine Leiter, um die Personen von aussen zu retten. Die Feuerwehr Horn verfügt seit Jahren über eine Anhängeleiter, die in solchen Fällen zum Einsatz kommt. Jetzt soll etwas Neues her. Vera Tettamanti, Gemeinderätin und Präsidentin der Feuerschutzkommission, sagt: