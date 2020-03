Ein neuer Anstrich und mehr Sicherheit: Das Goldacher Rathaus soll für gut eine Million Franken saniert werden Die Gemeinde Goldach beantragt die Kredite im Budget 2020. Die Sanierungsarbeiten sollen bereits im Frühling starten. Dinah Hauser 20.03.2020, 05.00 Uhr

Das Rathaus wird für gut eine Million Franken saniert. Bild: Tino Dietsche

Seit mehr als 30 Jahren hat das Rathaus in Goldach keine Farbe gesehen. Entsprechend dunkel und beschädigt ist die Fassade. Auch im Innern stammen das Mobiliar und die Teppiche noch aus den frühen 1990ern. Zeit, etwas zu tun, findet der Gemeinderat.

Etwas mehr als eine Million Franken hat die Gemeinde budgetiert für die sanfte Sanierung des gesamten Rathauses. 665'000 Franken sollen für bauliche Massnahmen investiert werden, 430'000 Franken für neues Mobiliar.

Eigentlich war eine umfassende Sanierung geplant

Eigentlich war aber eine umfassende Sanierung angedacht. Eine erste Kostenzusammenstellung belief sich auf fast zwei Millionen Franken – exklusive energetische Verbesserungen und Arbeiten an der Fassade. «Die Kosten wären enorm angestiegen, hätte man auch die Aussenhülle saniert», sagt Goldachs Gemeindeschreiber Richard Falk.

So habe man sich entschieden, minimale Massnahmen zu ergreifen, «zumal der Anbau nicht mehr den Ansprüchen genügt und mittelfristig wohl ein Ersatz diskutiert werden muss».

Goldachs Gemeindeschreiber Richard Falk. Bild: PD

In dem Zusammenhang nennt Falk das Gelände um das Rathaus. Es sei denkbar, dass der Anbau irgendwann abgerissen wird und ein Teil oder gar alle Ämter in einen Neubau ziehen. Der Altbau steht jedoch unter Schutz und werde sicherlich nicht abgebrochen.

So bekommt das Rathaus einen neuen Anstrich. Dies, weil die Fassade an verschiedenen Orten beschädigt ist und sowieso ein Gerüst aufgebaut werden muss. «Da macht es Sinn im gleichen Zug, die teilweise dunkel gewordene Fassade neu zu streichen», sagt Falk. Bei der Farbauswahl werde nicht experimentiert und der Altbau sei äusserlich in Ordnung. Im Innern der beiden Gebäude sollen die Teppiche und verschiedenen Möbel erneuert werden.

Einzig im Altbau beim Sozialamt sind grössere bauliche Veränderungen geplant. Dort soll ein zentraler Schalter installiert werden, «um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten». Bisher gebe es nur Einzelbüros und keine Fluchtmöglichkeiten, falls eine Beratung eskaliere.

Bürger befinden über Kredit an der Urne

Die Arbeiten sollen – sofern das Budget angenommen wird – bereits diesen Frühling starten und Mitte 2021 enden. Diese sollen ohne ein Provisorium ablaufen; möglichst Zimmer für Zimmer. «Wird der Teppich in einem Büro ersetzt, ziehen die Mitarbeiter für kurze Zeit in ein Sitzungszimmer oder ein benachbartes Büro», erklärt Falk.

Die Gemeinde erhofft sich damit, grössere Betriebsunterbrüche zu vermeiden und die Störungen lokal und so kurz wie möglich zu halten.

Die Kredite für die baulichen Massnahmen und das Mobiliar sind im Budget 2020 in der Investitionsrechnung beantragt. Ursprünglich hätten die Goldacherinnen und Goldacher am 30.März darüber befinden sollen. Wegen des Corona-Virus sind allerdings Bürgerversammlungen abgesagt. Daher befinden die Bürger nun am 19.April an der Urne über das Budget.