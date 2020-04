Ein Leistungszentrum für Sporttalente auf dem St.Galler Gründenmoos rückt näher Der Stadtrat hat sich entschieden, die Tennis- und Freizeitanlage Gründenmoos dem Verein «Netzwerk Sport» für eine fünfjährige Zwischennutzung zu übergeben. Der Verein plant mit dem «Sport Zentrum Ostschweiz» die Erstellung und Etablierung eines Leistungssportzentrums für Sporttalente aus der Region. 24.04.2020, 11.26 Uhr

Die Sportanlage im Gründenmoos wird der Standort eines Leistungssportzentrums für Sporttalente im Sinne eines Campus. Bild: Urs Bucher

(pd/nat) Über 20 Interessenten meldeten sich bei der Stadt mit Ideen für Zwischennutzungen der Anlage Gründenmoos. Mehrheitlich sahen die Ideen jedoch vor, nicht die gesamte Tennis- und Freizeitanlage, sondern nur Teile davon zu nutzen. In der Evaluation überzeugte das Konzept des Vereins «Netzwerk Sport», heisst es in einer Medienmitteilung.

Ziel des Vereins «Netzwerk Sport» sei eine nachhaltige, ganzheitliche und wirkungsvolle Förderung des Ostschweizer Sportnachwuchses. Über die Zwischennutzung hinaus beabsichtige der Verein mit dem «Sportzentrum Ostschweiz» langfristig die Erstellung und Etablierung eines umfassenden Leistungssportzentrums für Sporttalente im Sinne eines Campus.

Der Breitensport solle aber auch in Zukunft im Gründenmoos willkommen sein. Der Verein sei bereit, die Bedürfnisse von diversen Organisationen und Sportarten breit zu prüfen, so auch die Idee eines Nationalen Pferdesportzentrums Ost und, wo möglich, ins Konzept zu integrieren, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Verein «Netzwerk Sport» übernimmt Betriebs- und Unterhaltskosten

Der ganzheitliche Ansatz und die hohe Bereitschaft zur Integration vieler Sportarten und Nutzungen habe den Stadtrat überzeugt, wie er mitteilt. Einerseits erfülle dieser Ansatz die Bedingungen für eine Zwischennutzung. Andererseits beinhalte es für die Stadt St.Gallen samt Region Chancen, das Areal Gründenmoos weiterzuentwickeln.

Der Verein «Netzwerk Sport» übernimmt während der Zwischennutzung sämtliche Betriebs- und Unterhaltskosten und bezahlt monatlich einen Pachtzins. Während der Zwischennutzung soll ein Teil der Hallen- und Aussenplätze weiterhin für den Tennisbreitensport zur Verfügung stehen. Der Verein «Netzwerk Sport» beabsichtige zudem, ergänzend dazu als ersten Schritt in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ostschweizer Tennis (RVOT) ein Tennis-Leistungszentrum zu etablieren.

Der Stadtrat spricht dem Verein «Netzwerk Sport» nebst der Zwischennutzung eine Absichtserklärung aus, das Areal langfristig nutzen zu können. Für eine definitive Zusage müssen bis Ende 2023 zusammen mit dem Verein die Rahmenbedingungen für eine allfällige langfristige Nutzung geklärt werden. Dazu gehören das Detailkonzept, die Einschätzungen von Swiss Olympic und des Bundesamtes für Sport, die Zusammenarbeit mit den Sportverbänden, die erforderlichen Bewilligungen und die Finanzierung. Zudem setzt eine definitive Umsetzung entsprechende Beschlüsse des Stadtrats und des Stadtparlaments voraus.