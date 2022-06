81-jähriger Künstler stellt seine Werke in Rorschach aus

Kunst Ein Leben für die Malerei: Der 81-jährige René Etter aus Rorschach zeigt seine Werke in der ehemaligen Trafostation Der Künstler René Etter stellt im ehemaligen Trafohäuschen in Rorschach seine Werke zum Thema «Wasserwelten und Reflexion» aus. Er hat die Bilder während der Pandemie gemalt. Etters Kunstwerke können noch an zwei Wochenenden betrachtet werden. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Künstler René Etter stellt seine neusten Werke aus. Bild: Ralph Ribi

René Etter schläft nicht gut. «Mein Gehirn arbeitet Tag und Nacht.» Das sei aber wichtig für ihn. «So werde ich zu meinen Werken inspiriert.» Etter öffnet die Eisentüre vom ehemaligen Trafo-Gebäude in Rorschach. Es ist ein himmelblaues Häuschen, versteckt hinter dem Stadtwald. Der Künstler stellt dort seine Bilder zum Thema «Wasserwelten und Reflexion» aus. Die Gemälde zeigen das Wasser in seiner vielfältigen Form und so gleicht auch kein Werk dem anderen.

60 Bilder in zwei Jahren

«Die Themen Wasserverschmutzung, Überschwemmungen und Wasserknappheit sind sehr brisant», sagt Etter. Der Künstler hat sich in den letzten zwei Jahren komplett dieser Aufgabe angenommen. Er hat rund 60 Bilder gemalt. «Die genaue Zahl weiss ich nicht», sagt er und lacht. Wer durch die Ausstellung geht, sieht Wasser in verschiedenen Farben und Formen – mal auf kleinen, mal auf grossen Leinwänden, mal dominieren die Farben Blau und Grün, mal Silber und Schwarz. Kein Werk gleicht dem anderen und doch stellen sie alle dasselbe dar. «Die Schönheit des Wassers steht im Vordergrund. Das tägliche Wechselspiel der Farben, die Tiefe, das Licht, die Reflexionen und Bewegungen», sagt Etter.

Die Ausstellung läuft noch zwei Wochenende. Bild: Ralph Ribi

Er sitzt auf einem silbernen Stuhl, der mit schwarzem Leder überzogen ist. In den Ausstellungsräumen stehen viele dieser Stühle, so können die Besucherinnen und Besucher verweilen und sich die Werke genau anschauen. Der Künstler trägt eine schwarze Hose, schwarze Socken, einen schwarzen Rollkragenpulli und eine schwarze Uhr. Nur die Schnürschuhe sind dunkelblau. Die Brille mit dem dicken, schwarzen Rahmen umrandet seine blauen Augen. Etter feierte im März seinen 81. Geburtstag.

«Meine Mutter hat mich künstlerisch geprägt. Sie hat mir das Auge und das Interesse für die Kunst weitervererbt.»

Seit seiner Kindheit malt Etter. Er besuchte als Jugendlicher die Textilfachschule Zürich, machte ein Praktikum als Textildesigner, gründete ein Atelier für Grafik und Siebdruck und übernahm in jungen Jahren eine Fabrik, die für Sieb- und Offsetdruck sowie Lithoherstellungen bekannt war. Nebenbei hielt er verschiedene Ämter im Kunst- und Kulturbereich inne. Den Betrieb führte er bis ins Jahr 2000. Dann verkaufte Etter das Geschäft und zog sich von allen Ämtern zurück. «Meine Frau Monika und ich sind vor 22 Jahren von Zürich nach Rorschach gezogen», sagt er, der Zürcher-Dialekt hörbar.

Für den Umzug in die Ostschweiz gab es zwei Gründe. Seine Frau wollte an den See. «In Zürich ist das leider schwierig, weil es teuer ist und wenig Wohnungen frei sind», sagt er. In einer Architekturzeitung habe er über ein Haus in Rorschach gelesen, das ihm gut gefiel. «Das ist der zweite Grund, weshalb wir auf diesen Ort gekommen sind.» Sie sind zwar nicht in dieses Haus gezogen, haben aber eine Wohnung mit Seesicht gefunden, das sei sehr wichtig.

Kein Werk gleicht dem anderen und doch stellen sie alle dasselbe dar. Bild: Ralph Ribi

Je nach Blickwinkel und Lichteinfall verändern sich die Gemälde in Etters aktueller Ausstellung. Er erklärt, wie die Bilder entstanden sind: «Die Grundfarbe trage ich jeweils mit Lappen auf, so gehen die Farben ineinander, dann wird zwischengetrocknet. Weiter geht es mit den Wasserperlen. Das sind drei, vier Schichten, die ineinandergehen – wie beim Wasser, das ist auch mehrschichtig. Wenn der Hintergrund für mich perfekt ist, beginne ich mit dem Sujet.» Er arbeite nie gleichzeitig an mehreren Bildern. «Ich ziehe das immer konsequent durch.» Seine Werke seien für ihn wie Kinder. «Mir ist wichtig, dass die Käufer Freude daran haben. Ich habe mir Mühe gegeben, dann sollen die Gemälde auch an einen guten Platz kommen.»

Ein Leben für die Kunst

Etter setzt sich in Rorschach für die Kunstszene ein. «Ich habe hier mein Atelier und früher immer wieder Mal-Kurse gegeben.» Er gebe sein Wissen gerne weiter. Nebst Bildern schafft Etter auch Skulpturen, er hat ein Buch geschrieben und Filme rausgebracht. «Es war stressig. Aber positiver Stress. Ich hatte in all diesen Jahren ein erfülltes und vielseitiges Leben.»

Seit Ende Mai können Interessierte die Ausstellung von Etter jeweils an den Wochenenden besuchen. Er konnte schon ein paar seiner Bilder verkaufen. «Bisher kamen aber nicht so viele Besucher», sagt er. Jene, die dort waren, seien jedoch begeistert gewesen. Die Ausstellung sei für ihn eine Herausforderung: «Ich bin in einem Alter, wo man nie weiss, wann es die Letzte ist oder ob man überhaupt noch die Kraft hat.» Es sei für ihn nicht mehr so einfach, die Bilder die Treppen rauf und runter zu tragen, die Nägel in die Wand zu schlagen und die bemalten Leinwände aufzuhängen. «Es ist trotzdem auch wunderschön, dass ich meine Werke zeigen darf.»

Mit dem Auto: Industriestrasse bis zum Stadtwald hochfahren (Nach der Bahnschranke links gibt es bei den Hochhäusern Parkplätze) Das TRAFO ist dann gut ersichtlich. (= blaues Gebäude) Zu Fuss: Reitbahnstrasse hochlaufen / ca. 50 Meter nach der Bahnschranke auf dem Adolf Gaudi Weg weiterlaufen bis zum Ausstellungsort.

Wer Etters Gemälde ebenfalls sehen möchte, kann dies noch am 11., 12., 18. oder 19. Juni von 10 bis 12 Uhr oder von 14 bis 16 Uhr tun. Die Finissage ist am 19. Juni. Das Trafo-Gebäude befindet sich am Adolf-Gaudy-Weg und ist mit dem Auto wie folgt zu erreichen: Der Industreistrasse bis zum Stadtwald hochfahren, nach der Bahnschranke links abbiegen. Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Künstler gibt es hier.