PANDEMIE Ein Jahr nach der Krise: Wie es St.Galler Alters- und Pflegeheimen heute mit Corona geht Einstellung nur noch mit Zertifikat, 3G-Empfehlung für Besucherinnen und Besucher und der Wunsch nach dem Impfbooster: Wie Altersheime der Region sich anstrengen, damit Corona draussen bleibt. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Impfbooster - ja oder nein? Diese Frage steht Altersheimbewohnerinnen und -bewohnern noch bevor. Die ersten beiden Impfungen hätten Pensionären und Institutionen erlaubt, wieder aufzublühen, sagen Experten. Bild: Stefan Bohrer

Corona ist noch da und doch ist ihre Welt eine andere als letzten Herbst. Schöner, entspannter, lebenslustiger. Im Herbst 2020 schüttelte Corona die Alters- und Pflegeheime in der Region St.Gallen durch. Viele kranke Bewohnerinnen und Bewohner, Quarantäne, Todesfälle, Besuchsverbot, überarbeitetes Personal. Sebastian Hirblinger, Institutionsleiter des Alters- und Pflegezentrums GHG Rosenberg in St.Gallen, sagt:

Sebastian Hirblinger, Institutionsleiter des Alters- und Pflegezentrums GHG Rosenberg. Bild: pd

«Mit der Impfung sind die Menschen wieder aufgeblüht. Sie ermöglicht es uns, ein offenes Haus zu sein. Die Bewohnerinnen und Bewohner brauchen den Kontakt.»

Und trotzdem hat Hirblinger auch diesen Herbst einen grossen Wunsch: dass die Pensionäre so rasch wie möglich Zugang zum Impfbooster bekommen. Hirblinger meint damit die Auffrischimpfung. Gerade für sehr verletzliche Risikopersonen in Alters- und Pflegeheimen, die dort nahe beieinander leben, sei sie sinnvoll, betonen Experten.

Israel, die USA, Deutschland verwenden sie bereits. In der Schweiz hat Swissmedic das Produkt noch nicht zugelassen, die Eidgenössische Impfkommission hat noch keine Empfehlung abgegeben. Man sehe bisher kein Nachlassen der Impfwirkung, heisst es beim Bundesamt für Gesundheit. Wichtiger als Auffrischimpfungen sei es nun, jene zu impfen, die noch nicht geimpft seien.



Hirblinger macht sich trotzdem Sorgen um seine Bewohnerinnen und Bewohner. Sie waren unter den ersten in der Stadt St.Gallen, die geimpft wurden. Im Januar war das. Unterdessen höre man immer wieder von Impfdurchbrüchen. Und davon, dass gerade bei älteren Menschen der Impfschutz weniger lange anhalte.

«Gott sei Dank, gab es bei uns keine neuen Ansteckungen.»

Er wünsche den Pensionärinnen und Pensionären, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können – «weil es ihnen gut tut». Der Impfbooster ermögliche ihnen dieses Leben. Dazu möglichst viele geimpfte, genesene oder getestete Mitarbeiter und Besucher, keine 3G-Pflicht, aber eine Empfehlung. Dann bleibe dieser Herbst entspannt. Dann brauche es auch keine weiteren Massnahmen, «die unsere Bewohner wieder verunsichern und einschränken».

Wo der Impfbooster noch nicht interessiert

Chrstina Granwehr, Direktorin des Alterszentrums am Schäflisberg. Bild: PD

Als entspannt beschreibt auch Christina Granwehr, Direktorin des Alterszentrums am Schäflisberg, die aktuelle Lage: «Wir hatten seit Oktober 2020 keine positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner mehr. Hier fühlt sich niemand bedroht.» Der Impfbooster sei denn auch kein Thema in der Institution. Einzig die leeren Betten stimmen Granwehr nachdenklich.

«Viele ältere Menschen glauben noch immer, im Altersheim erkranke man an Corona. Dem ist aber nicht so.»

Robert Etter, Direktor des Kompetenzzentrums Gesundheit und Alter der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Noch weit weg sei dieser Impfbooster, sagt Robert Etter, Direktor des Kompetenzzentrums Gesundheit und Alter der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Dem Kompetenzzentrum sind das Alters- und Pflegeheim Bürgerspital sowie die Altersresidenz Singenberg angegliedert. «Es ist Aufgabe des Bundesamtes für Gesundheit, ihn für adäquat oder nicht einzustufen. Eine nationale Aufgabe und nicht unsere.» Er erachte die Polemik über die dritte Impfung als hinfällig, «solange nicht einmal alle die wollen, die zweite Impfung haben». Auch solle noch auf das Motivationspotenzial des Vektorimpfstoffes von Johnson & Johnson, einer Einmalimpfung, gesetzt werden. «Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht wenige Nichtgeimpfte auf diese Möglichkeit warten. Vor allem auch Personal des Gesundheitswesens.»



Keine grosse Diskussion, stellt auch Thomas Münzer, Chefarzt der Geriatrischen Klinik St.Gallen, fest. «Einige der Pensionärinnen und Pensionäre hier verfügen noch nicht einmal über die zweite Impfung», sagt er. Und dann müsse sich zuerst der «Findungsprozess» wiederholen. Wer will die Auffrischimpfung, wer nicht? Es gebe ältere Menschen, die zufrieden seien, mit dem Leben, das sie hinter sich hätten, und sagen würden: Es ist okay, wenn der Tod eintrifft. «Wir vergessen und unterschätzen das oft», sagt Münzer.

Das Immunsystem ticke im Alter anders, so der Geriater weiter. Es reagiere nicht mehr so intensiv wie bei Jüngeren auf die Impfung. Deshalb müsse man das Immungedächtnis mit einer dritten Impfung, dem Booster, noch einmal daran erinnern, denken einige Fachleute. Münzer: «Aber wir wissen noch nicht, was der Impfbooster wirklich bewirkt, was er für die Betagten bedeutet. Es ergibt Sinn, abzuwarten.» Obwohl Herbst und Winter anstehen und zusätzlich die Grippe und Infektionen wie das Norovirus mitbringen?

«Wir haben während Corona gelernt, wie man richtig Maske trägt und die Hände desinfiziert. Mit beidem kann man auch eine Grippewelle im Zaum halten.»

Münzer ist für die kommende Jahreszeit denn auch «vorsichtig optimistisch».



Das Gesicht hinter der Maske vergessen

Karin Schiess Vontobel, Geschäftsleiterin der Sana Fürstenland AG. Bild: Johannes Wey

Einzelne Bewohnerinnen und Mitarbeiter des Gossauer Betagtenzentrums Schwalbe hätten sich zwar schon nach dem Entwicklungsstand des Impfboosters erkundigt, berichtet Karin Schiess Vontobel, Geschäftsleiterin der Sana Fürstenland AG. «Ein dringendes Bedürfnis aber scheint er bis jetzt nicht zu sein.» Anfang März hätten die Pensionärinnen und Pensionäre die zweite Impfung erhalten. «Sie sind momentan noch gut geschützt. Dennoch blicken wir dem Herbst und Winter mit Respekt entgegen. Es braucht noch einmal die Disziplin von allen», sagt Schiess.

Die Mitarbeiter des Betagtenzentrums werden zweimal pro Woche auf Covid-19 getestet. Schiess: «Nach den Sommerferien gab es bei uns vereinzelt nochmals Ansteckungen.» Mehrere Angestellte waren positiv, zwei Bewohnende, eine geimpft, eine ungeimpft, ebenfalls. «Dank der Tests konnten wir sie sofort herausfiltern.» Das Personal trage bis auf weiteres Maske.

«Die Pensionäre wissen schon gar nicht mehr, wie wir ohne aussehen.»

Kanton würde wieder mobile Teams losschicken

«Nach wie vor ist die Schutzdauer auf zwölf Monate nach der zweiten Impfung festgelegt. Trotz Impfdurchbrüchen sind die meisten Personen vor schweren Verläufen geschützt», heisst es auf Anfrage beim Kanton St.Gallen. Seit Montag, 13. September, erfasst er wieder die Infektions- und Todesfallzahlen in den Betagten- und Pflegeheimen – «um allfällige Dynamiken innerhalb einer Institution zu erkennen und rechtzeitig Unterstützung bieten zu können».

Sollte eine Auffrischimpfung für Bewohnende in den Betagten- und Pflegeheimen zugelassen werden, werde man aktiv auf die Institutionen zukommen und das weitere Vorgehen kommunizieren.

«Die Auffrischimpfung in den Betagten- und Pflegeheimen würde wie bei der ersten und zweiten Impfung mit mobilen Teams durchgeführt werden. Diese Abläufe haben sich bewährt und wir können auf die gemachten Erfahrungen aufbauen.»

Tom Bättig, Geschäftsführer Seniorenzentrum La Vita in Goldach. Bild: Daniel Montandon

Im Goldacher Seniorenzentrum La Vita trifft sich der Bewohnerrat, bestehend aus sechs Bewohnerinnen und Bewohnern, alle zwei Wochen. «Covid ist das Hauptthema. Die dritte Impfung scheint dennoch nicht prioritär zu sein. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Menschen bei uns sicher fühlen», sagt Geschäftsführer Tom Bättig. Im Oktober und November 2020 habe die Epidemie das Seniorenzentrum schwer getroffen. Im Februar und März dann die ersten Impfungen.

Unterdessen seien 85 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 75 Prozent der Mitarbeitenden geimpft. Man habe mit impfkritischen Mitarbeitenden das Gespräch gesucht, die Teamleitungen seien mit dem guten Vorbild vorausgegangen. Bättig:

«Impfkritiker sagen, wir hätten Druck ausgeübt. Ich sage, wir haben gelungen informiert und motiviert.»

Dennoch trat im August ein Covid-Fall auf. Es traf einen Bewohner, der mit seiner Partnerin im gleichen Zimmer lebt. «Beide genesen, beide geimpft, nur er erneut erkrankt, wie die Tests zeigten.» Der Mann habe sich «pudelwohl» gefühlt, nur «minimalste» Symptome gehabt. «Der Fall verdeutlicht die Wirksamkeit der Impfung. Und dass wir sehr wachsam sind.» Zudem mussten einige Mitarbeiter in Quarantäne, die in der Freizeit Kontakt zu positiv Getesteten hatten.

Covid-News für Angehörige

Kurz nach der Krise, im Dezember 2020, begann das Seniorenzentrum La Vita, Mitarbeitende sowie Bewohnerinnen und Bewohner regelmässig zu testen. «Seit zwei Monaten testen wir nur noch Menschen ohne Zertifikat», sagt Bättig. Ungeimpfte Mitarbeitende müssen im La Vita eine Maske des Typs FFP2 tragen, bei geimpften genügt eine Maske des Typs IIR. Der nächste Schritt werde wohl sein, dass geimpfte Mitarbeiter keine Maske mehr anziehen müssten.

Einige ungeimpfte Angestellte würden sich deswegen ungerecht behandelt fühlen, erzählt Bättig. «Finde ich nicht. Sie hatten die freie Wahl», sagt er. Und dementiert Gerüchte, wonach der Betrieb Mitarbeiter ohne Impfung entlassen habe.

«Aber bei der Einstellung von neuem Personal fordern wir das Zertifikat ein. Das vereinfacht den Betrieb und macht das Leben unserer Bewohnerinnen und Bewohner angenehmer.»

Seit 35 Jahren arbeitet Thomas Bättig in der Pflege. Was er letzten Herbst erlebt hat, hat er noch nie durchmachen müssen. Und will er nie wieder durchmachen müssen. «Das war wie Krieg. 19 Leute gleichzeitig in Isolation, immer nur im Vollschutz zu ihnen ins Zimmer, das hält man ein paar Tage aus, aber nicht ein paar Wochen.»

Vier Zivilschützer unterstützten das Team des Seniorenzentrums. «Goldene Engel», sagt Bättig. Seither verschickt er den Angehörigen der Bewohnerinnen und Bewohner regelmässig Covid-19-News. «No news, are good news»: Mit diesen Worten beginnt er die Information momentan immer. Fast schon ein Ritual, in einer Zeit, in der sich alle paar Tage die Lage ändern kann. Er hofft, dass er es noch lange beibehalten kann.