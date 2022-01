Volleyball: Der STV St.Gallen fordert im Cup den NLA-Klub Luzern.

Volleyball Spielertrainer Adrian Schläpfer sagt vor dem Cup-Achtelfinal des STV St.Gallen gegen Luzern: «Das ist ein Highlight in der Klubgeschichte.» Der ehemalige Profi Adrian Schläpfer über den Cup-Achtelfinal der NLB-Volleyballer des STV St.Gallen am Sonntag um 16 Uhr in der Alten Kreuzbleiche gegen Luzern. Interview: Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Spielertrainer Adrian Schläpfer (Mitte) stimmt seine Mannschaft auf das Wochenende ein. Bild: Michel Canonica

Seit 2017 ist der ehemalige Volleyball-Internationale Adrian Schläpfer beim STV St.Gallen als Spielertrainer für die erste Mannschaft verantwortlich. Unter seiner Ägide schafften die St.Galler den Durchmarsch von der 2. Liga bis in die NLB. Und auch in der zweithöchsten Liga war der STV auf bestem Weg zum Meistertitel. Doch die Coronapandemie verhinderte den fast schon sicheren Erfolg. Auch in dieser Saison spielt Schläpfer mit seiner Equipe an der Spitze mit. St.Gallen steht nach 17 Runden auf Platz drei der NLB-Tabelle.

Am Sonntag um 16 Uhr in der Alten Kreuzbleiche folgt nun ein spezieller Höhepunkt. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte fordert der STV St.Gallen in einem Pflichtspiel einen NLA-Verein. Im Cup-Achtelfinal empfangen die Ostschweizer Volley Luzern.

Sie feierten mit dem STV St.Gallen schon einige Erfolge wie die zwei Aufstiege und die Wahl zum Team des Jahres in St.Gallen. Wo stufen Sie nun diesen Cup-Achtelfinal gegen das NLA-Team aus Luzern ein?

Adrian Schläpfer: Als Erfolg will ich das noch nicht betiteln, denn wir bezwangen in der sechsten Runde mit Voléro Zürich ein NLB-Team. Das an sich ist nicht so aussergewöhnlich, auch wenn wir zuletzt drei Mal im Cup an den Zürchern gescheitert sind. Einmalig ist hingegen die Affiche. Dass wir im Cup-Achtelfinal gegen ein Team aus der NLA antreten dürfen, ist eines der grössten Highlights der Klubgeschichte. Es ist das erste Mal überhaupt, dass wir in einem Pflichtspiel gegen eine NLA-Equipe antreten.

Wie bereiten Sie Ihr Team auf diesen Höhepunkt vor?

Zuerst einmal fokussieren wir uns auf das Meisterschaftsspiel von morgen. Erst, wenn wir das hoffentlich erfolgreich bestritten haben, fassen wir das Cup-Spiel gegen Luzern ins Auge. Von der Vorbereitung her läuft es gleich wie bei einem Ligaspiel. Ich studiere die Videos und hoffe, die eine oder andere Schwäche zu entdecken.

Wie stehen die Chancen gegen ein NLA-Team?

Im Volleyball ist der Unterschied zwischen NLA und NLB gross. Das kann man nicht vergleichen mit anderen Sportarten, in denen es immer wieder Cup-Überraschungen gibt. Im Volleyball ist das extrem selten. Wenn beide Teams ihre Normalform erreichen, wird es schwierig für uns. Wenn sich aber für uns eine Chance ergeben sollte, wollen wir bereit sein.

Vom Beruf zum Hobby Der im ausserrhodischen Stein aufgewachsene Adrian Schläpfer hat im Schweizer Volleyball alles erreicht. Der 1,90-m-Mann spielte professionell als Aussenangreifer in Amriswil. Dort wurde er nicht nur Schweizer Meister und Cupsieger, sondern avancierte auch zum Nationalspieler. Seit der Beruf als Maschinenbauingenieur Priorität geniesst, pflegt Schläpfer Volleyball wieder als Hobby. Als Spielertrainer des STV St.Gallen führte der 34-Jährige das Team von der 2. Liga an die NLB-Spitze.

In welchen Bereichen sind die grössten Unterschiede auszumachen?

Vor allem in der Physis werden uns die Luzerner überlegen sein. Sie sind grösser, springen höher und trainieren etwa drei Mal mehr als wir. Dazu haben die Innerschweizer auch ausländische Verstärkungsspieler wie Edvarts Buivids, den aktuell Dritten der Liga-Topskorer. Unmöglich ist es dennoch nicht, denn Luzern ist kein absolutes Spitzenteam der NLA.

Die Vorfreude in der Equipe dürfte riesig sein.

Wir freuen uns seit der Auslosung auf diese Partie. Ich muss die Mannschaft fast ein bisschen bremsen, denn zunächst steht noch das Meisterschaftsspiel auf dem Programm. Die Stimmung im Team ist ausgezeichnet und so wie es aussieht, können auch alle dabei sein. Das freut mich, denn jeder Einzelne hat sich dieses Highlight verdient. Dieses Spiel ist eine Entschädigung für den grossen Aufwand, den die Spieler betreiben. Nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell, denn bei Auswärtsspielen trägt jeder Spieler die Kosten selbst, beispielsweise auch für die Übernachtungen zwischen zwei Auswärtsspielen in der Westschweiz. Mittlerweile haben wir glücklicherweise einen Bus-Sponsor. So können wir wenigstens die Fahrkosten gering tief halten. Dennoch ist der Einsatz der Spieler beachtlich.

Der Aufwand ist gross in der NLB. Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung des STV St.Gallen?

Ich bin sehr positiv gestimmt. Wir sind nun in der dritten NLB-Saison vorne mit dabei. Viel wichtiger ist mir persönlich aber die Entwicklung, die der Verein durchgemacht hat. Wir haben derzeit rund 40 Junioren und mussten sogar Anfragen ablehnen. Dadurch haben wir nun ein stabiles Fundament, auf dem wir aufbauen können.

Was sind die gesteckten Ziele für diese Saison?

Wir wollen mindestens unter die besten drei Mannschaften kommen. Der Playoff-Final, der zwischen den beiden Erstplatzierten ausgetragen wird, wäre dabei das i-Tüpfelchen.

Hinweis

Volleyball. Cup-Achtelfinal. Sonntag: 16.00 STV St.Gallen – Luzern (Alte Kreuzbleiche).

