Porträt Ihr Herz schlägt für Fussball und Micky Maus: Karin Winter-Dubs will St.Galler Stadträtin werden Sie besucht jedes Heimspiel des FC St.Gallen und sammelt Disney-Figuren: Handelslehrerin Karin Winter-Dubs will für die SVP einen Sitz im St.Galler Stadtrat erobern. Christina Weder 02.09.2020, 05.00 Uhr

Familie Winter vereint am Küchentisch: Alexander, Natascha, Karin und Emil Winter-Dubs (v.l.n.r.). Bild: Nik Roth

Karin Winter-Dubs, Stadtratskandidatin der SVP, ist ein Familienmensch. Ja, sie sei sogar eine «Gluggere», sagt sie über sich selbst, während sie auf der Eckbank am Küchentisch sitzt. Es ist ihr Lieblingsplatz im Einfamilienhaus im Quartier Rotmonten. Hier kommt die Familie zusammen. Hier wird geredet, gelacht und gegessen. Auch über ihre Kandidatur als Stadträtin hat Karin Winter-Dubs an diesem Tisch mit Sohn, Tochter und Mann diskutiert.

«Für mich war immer klar, dass ich erst antrete, wenn die Kinder eine Ausbildung abgeschlossen haben.»

Micky Maus auf Tassen und Tellern

Nun ist es so weit. Der 20-jährige Sohn hat eine Schreinerlehre gemacht, die 25-jährige Tochter beendet demnächst ihr Mathematik- und Physikstudium. Es ist seltener geworden, dass die Familie am Küchentisch zusammenkommt. Damit sei die Zeit reif für eine Kandidatur, sagt die 56-Jährige, die an der Universität St.Gallen studiert hat und seit 30 Jahren als Handelslehrerin am Kaufmännischen Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen (KBZSG) arbeitet.

Während die Kinder flügge werden, bleibt eine Figur im Haus von Karin Winter-Dubs omnipräsent: Micky Maus steht bei ihr auf dem Fensterbrett und der Küchenabdeckung. Es gibt Micky in Form einer Stehlampe, als Seifenspender oder als Mosaik auf dem Gartentisch. Die Zeichentrickfigur schmückt sämtliche Teller, Kaffeetassen und Gläser. Sie ist aus dem Haushalt von Winter-Dubs nicht wegzudenken.

Reisen und Fussballschauen

Die Sammelleidenschaft hat ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten, wo Karin Winter-Dubs als Kind und Jugendliche insgesamt vier Jahre mit ihrer Familie gewohnt hat. Als 20-Jährige habe sie sogar einmal ans Auswandern gedacht. Dazu ist es nicht gekommen, doch sie ist bis heute ein Fan der USA geblieben und reist regelmässig hin – am liebsten nach Austin im Bundesstaat Texas.

Neben dem Reisen hat Karin Winter-Dubs ein zweites Hobby, dessen Ausübung durch die Coronakrise noch immer erschwert ist: Fussball schauen. Normalerweise besucht sie alle Heimspiele des FC St.Gallen im Kybunpark. Sie engagiert sich als Vizepräsidentin des «Vereins sozio-professionelle Fanarbeit». «Fussballschauen am Fernsehen ist nicht das Gleiche: Die Fans fehlen mir.»

Erfahrungen als Lehrerin prägen ihre Politik

Karin Winter-Dubs gehört seit 30 Jahren der städtischen SVP an. Die Diskussionen um den Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union hätten sie damals zu einer Mitgliedschaft bewegt. Bei anderen Themen politisiert sie nicht immer stramm auf Parteilinie. So wurde sie auch schon als «linke SVPlerin» betitelt. «Gar nicht so falsch», findet sie. «Meine Politik ist eben auch durch meine Erfahrungen in der Schule geprägt.» Als Lehrerin bekomme sie mit, was die Jugendlichen beschäftige und welche Probleme sie hätten.

Kandidatin persönlich Am 27. September kämpfen acht Kandidierende um die fünf Sitze im Stadtrat. Wir stellen sie in einer Serie von ihrer persönlichen Seite vor.

Welches ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt? Überall dort, wo ich mit Freunden reden und lustige Stunden verbringen kann. Ihr Lieblingsessen? Adrio von meiner Mutter und

Risotto.



Ihr Lieblingsland? Die Schweiz.

Ihre Lieblingslektüre? Sachbücher, in denen ich Einblick in andere Weltanschauungen und Lebensentwürfe erhalte.



Worüber haben Sie sich zuletzt gefreut und geärgert? Durch meine Kandidatur merke ich, wer wirklich hinter mir steht, und mache dadurch positive wie auch negative Erfahrungen.



Haben Sie ein Lebensmotto? Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.

Karin Winter-Dubs, die seit elf Jahren im Stadtparlament sitzt, gilt als pragmatische Politikerin. Sie hat schon als Kind miterlebt, wie man Kompromisse aushandelt. So spitzte sie jeweils die Ohren bei den Kommissionssitzungen, die ihr Vater Rolf Dubs, der frühere FDP-Kantonsrat, Wirtschaftspädagoge und ehemalige Uni-Rektor, zu Hause abhielt. Hinter der Tür bekam sie mit, wie in der Stube zwei bis drei Stunden lang gestritten, ein Kompromiss gefunden und danach ein Bier getrunken wurde.

Ihr Vater ist bis heute ihr Vorbild – im Beruf wie in der Politik. Ehrlichkeit sei ihr wichtig. Und Optimismus:

«Bei mir ist das Glas immer halb voll, nie halb leer.»

Diese Sichtweise wolle sie ihren Schülern weitergeben. Und mit dieser Einstellung geht sie auch den Wahlkampf an.