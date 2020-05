Ein Herz für den Sport: So soll es im St.Galler Gründenmoos auf dem Weg hin zu einem Leistungszentrum weitergehen Im Gründenmoos entsteht ein Leistungszentrum für Ostschweizer Nachwuchssportler. Die detaillierte Umsetzung des «Sportzentrums Ostschweiz» ist noch in Arbeit. Vorerst gehört das Areal dem Breitensport. Christoph Renn 07.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Auf dem ehemaligen Gebiet der Migros-Anlage im Gründenmoos im Westen der Stadt zieht ab Oktober wieder Leben ein. «Wir werden die Tennisanlagen eröffnen und wollen auch ein attraktives Gastrokonzept erarbeiten», sagt Adrian Krüsi, Präsident des Vereins Netzwerk Sport. Er und sein Team haben von der Stadt den Zuschlag für den Betrieb der Anlage als Zwischennutzung bis 2023 erhalten, nachdem die Migros ihren Vertrag gekündigt hat.

Somit wird der Tennisclub Gründenmoos weitergeführt. «Zudem sind wir mit dem Regionalverband Ostschweiz Tennis in Kontakt.» Denn das Gründenmoos soll sich dereinst als «Sportzentrum Ostschweiz» etablieren, also als ein Leistungssportzentrum für Talente aus der Stadt und der Region – zuerst im Tennis, dann auch in anderen Sportarten.

Zuerst gilt es nun aber, die Zwischennutzung so vorzubereiten, dass ab Oktober die Anlagen, soweit es in der Coronakrise möglich ist, in Betrieb genommen werden können. Denn der Verein muss mit der Anlage auch Geld verdienen, er bekommt das Areal von der Stadt nicht gratis. «Es fällt ein vorbestimmter Pachtzins an», sagt Stadtrat Markus Buschor, Direktion Bildung und Freizeit.

Die erfolgreiche Zwischennutzung für die kommenden fünf Jahre ist nur ein nötiger Zwischenschritt, damit das Leistungssportzentrum ab 2023 richtig Fahrt aufnehmen kann. Bis dahin muss «Netzwerk Sport» der Stadt ein entsprechendes Konzept vorlegen. Das Ziel des Teams um Adrian Krüsi ist klar:

«Das Gründenmoos soll dem Ostschweizer Sport dienen.»

Deshalb laufen bereits jetzt mit verschiedenen Vereinen und Verbänden erste Gespräche, was diese sich wünschen. Bis zum Erreichen des grossen Ziels eines Sportzentrums müssen die Verantwortlichen jedoch noch einige Hürden nehmen. Dabei unterscheidet Krüsi verschiedene Zwischenschritte.

Etwas schneller sei beispielsweise der Aufbau des Kompetenzzentrums in den bestehenden Räumen möglich. Dabei handle es sich primär um Dienstleistungen für die Spitzensportler. «In den Räumen können wir unter anderem Büros, ein Medicalcenter oder Platz für Kurse einrichten.»

Erst in einem weiteren Schritt könnte im Gründenmoos dann auch eine Schule für die Nachwuchstalente einziehen. Dabei stellt Adrian Krüsi klar: «Wir wollen nicht bestehende Angebote ersetzen.» Deshalb werde zuerst eine fundierte Analyse zum heutigen Angebot erstellt.

Der Verein Netzwerk Sport sammelt zur Zeit die Bedürfnisse der lokalen und regionalen Sportvereine und -verbände. Eines will «Netzwerk Sport» jedoch nicht, wie Adrian Krüsi sagt:

«Wir können nicht in einem Schritt eine komplett neue Infrastruktur für die verschiedenen Sportarten im Gründenmoos schaffen»

Das Leistungszentrum soll zu Beginn nicht Bauten fördern, sondern Inhalte. «Konkret bedeutet dies, dass verschiedenste Kompetenzen in Gestalt ehemaliger Spitzensportler oder bekannter Trainerinnen und Trainer unter einem Dach vereint werden sollen.»

Zuerst müsse jedoch das Know-how und das nötige Geld gesammelt werden. «Wie schnell wir vorwärtsmachen können, wissen wir im Moment noch nicht.» Ihm sei vor allem eines wichtig: «Wir wollen den Weg gemeinsam mit der Stadt und dem Kanton, aber auch mit anderen Sportschulen und Leistungszentren gehen», sagt Krüsi. Bisher könne er aber noch wenig Konkretes nennen.

Für die Stadt entstehen keine Kosten

Obwohl die detaillierte Umsetzung des «Sportzentrums Ostschweiz» noch in Arbeit ist, geniesst der Verein den Rückhalt der Stadt. «Der Stadtrat betrachtet das Projekt als optimalen Weg», sagt Markus Buschor. Denn das Areal wird während der kommenden fünf Jahre zwischengenutzt. Für diese Zwischennutzung fallen der Stadt keine Kosten an. Gleichzeitig blicke der Verein in die Zukunft. «Gemeinsam mit der Stadt wird die zukünftige Nutzung geplant.»

Deshalb geht Buschor davon aus, dass Stadt und Verein nach fünf Jahren eine gemeinsame Lösung finden werden, die für beide Vertragspartner stimme. «Uns hat auch überzeugt, dass sich das Leistungszentrum verschiedener Sportarten annehmen will.» Zwar sei das Zentrum für den Spitzensport gedacht, im Gründenmoos wird der Breitensport aber auch künftig seinen Platz haben. «Diese Gelegenheit, Sport in der Stadt St.Gallen zu entwickeln und zu fördern, will der Stadtrat nutzen.»