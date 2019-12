Das Traditionsgasthaus Ochsen bekommt ein neues Pächterpaar - dieses bringt Italienisches Flair nach Thal Neue Pächter bewirten ab April das traditionelle Thaler Gasthaus. Sie setzen unter anderem auf Pasta und Pizza aus dem Holzofen. Sina Walser 16.12.2019, 17.43 Uhr

Das Gasthaus Ochsen ist neben der regionalen Küche auch ein beliebter Ort für Veranstaltungen und Versammlungen. Bild: Sina Walser

Das Gasthaus Ochsen im Dorfzentrum von Thal ist ein beliebter Ort für regionale Köstlichkeiten und auch für Versammlungen aller Art. Das jetzige Pächterpaar Schober-Fischer hört aber durch die Pensionierung von Hansi Schober Ende Jahr auf, sagt Helene Tobler, Ratsschreiberin der Ortsgemeinde Thal. Die Ortsgemeinde ist Eigentümerin des Restaurants mit Saal. «Uns war es wichtig, dass das Gasthaus möglichst nahtlos weiter bewirtet wird», sagt Tobler. Sie haben auch schon ein neues Pächterpaar gefunden: Sebastiano und Laura Alcamo aus Marbach.

Die neuen Pächter wirten momentan noch im Restaurant Krone in Marbach, das ebenfalls über einen grossen Saal und einige Hotelzimmer verfügt. «Wir suchten schon länger ein neues Lokal, da für uns nicht mehr alles stimmte in der ‹Krone›», sagt Sebastiano Alcamo. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Gastronomie, die er in Italien und in der Schweiz gesammelt hat. An seiner Seite arbeitet seine Frau Laura Alcamo im Service und wird im Gasthaus Ochsen auch für die Organisation der Events verantwortlich sein. «Ich führte bis jetzt alle Restaurants mit der Unterstützung meiner Familie», sagt der gebürtige Italiener. Somit könne er auch alle Mitarbeiter mit nach Thal nehmen.

Holzofenpizza und saisonale Menus

Anders als die vorherigen Pächter wird Sebastiano Alcamo neben bürgerlichen auch italienische Spezialitäten anbieten. Dabei achtet er ebenfalls darauf, regionale und frische Produkte zu verwenden, wie die Ortsgemeinde Thal in einer Mitteilung schreibt.

«Ich will im ‹Ochsen› keine allzu grosse Karte anbieten. So ist es einfacher, die Menus auszuwechseln», sagt Alcamo. Darauf seien Klassiker, wie Spaghetti Carbonara oder Pizza Prosciutto das ganze Jahr über vertreten. Im Herbst werde er aber Gerichte mit Kürbis oder im Frühling mit Spargel anbieten und werde so saisonal variieren, sagt er.

«Ich lege einen grossen Wert darauf, die Pizza im Holzofen zu backen», sagt er. Darum gehöre der Holzofen auch unbedingt in das Gasthaus. Das Pächterpaar wird ab dem ersten April im Gasthaus Ochsen an allen Wochentagen Gäste empfangen. Bis dahin wird er die Hotelzimmer renovieren und das Treppenhaus sowie die Wohnung neu bestreichen.