Ein Gossauer für die Stadtwerke: Mit Patrik Schönenberger soll Ruhe einkehren Nach personellen Turbulenzen und mehreren Wechseln soll der Neue die Situation in den Stadtwerken wieder beruhigen.

Laura Widmer 17.12.2019, 05.00 Uhr

Patrik Schönenberger ist seit September Geschäftsführer der Stadtwerke Gossau. Lisa Jenny

Anfang September hat Patrik Schönenberger sein Büro als Geschäftsführer der Stadtwerke Gossau bezogen. «Schnell, intensiv und spannend» sei sein Start gewesen, sagt der 50-Jährige. Auch in der Geschäftsleitung hat sich einiges getan. Mit Michael Ammann und Cornelia Büchi haben zwei Neue einen Monat nach Schönenberger begonnen.

Nach personellen Turbulenzen und mehreren Wechseln soll bei den Stadtwerken Gossau Ruhe einkehren. Schönenbergers Vorgänger hielt es nicht lange auf ihrem Posten. Erst verabschiedete sich Markus Baer nach nur zweieinhalb Jahren im Frühjahr 2018. Sein Nachfolger Peter Guler hatte bereits nach drei Monaten genug und kündigte noch in der Probezeit. Er begründete dies gemäss Stadträtin Claudia Martin damit, dass er sich seinen Aufgabenbereich anders vorgestellt habe. Eine Gefahr, die bei Schönenberger nie bestand. «Ich wurde beim Bewerbungsprozess klar darüber informiert, welche Themen anstehen», sagt er.

«Wir wollen das Team zusammenschweissen»

Böse Überraschungen erwarteten ihn keine. Stattdessen war eine gewisse Unsicherheit unter den Mitarbeitenden spürbar, bedingt durch Wechsel. Schönenberger bezeichnet deshalb eine gemeinsame Führungskultur als Priorität in der Anfangsphase: «Wir wollen das Team wieder mehr zusammenschweissen.» Ebenso wichtig: der Wandel im Energiesektor.

«Der Strommarkt wird sich in den kommenden Jahren weiter liberalisieren. Das ist eine grosse Herausforderung für die Stadtwerke Gossau.»

Das Unternehmen soll nicht als reiner Netzbetreiber gelten, sondern zum kundenfreundlichen Dienstleister werden.

Bevor Schönenberger seine Stelle antrat, wurden die Stadtwerke ein Jahr lang ad interim geführt. Markus Schwendimann und Gerardo Zampelli von der Firma IBG Engineering St. Gallen gehörten übergangsmässig zur Geschäftsleitung. Das Unternehmen ist auf die Beratung von Elektrizitätswerken spezialisiert. Das Interimsmanagement sortierte Pendenzen und ordnete Projekte nach deren Priorität. Patrik Schönenberger konnte die Stelle mit geordneten Geschäften antreten. «Das war wahrscheinlich die gegenteilige Situation zu meinem Vorgänger Peter Guler.»

Zeit für den Sport findet er immer

Schönenberger war rund 20 Jahre in der Privatwirtschaft tätig, bevor er zu den Stadtwerken wechselte. Die Prozesse in der Politik und Verwaltung sind langsamer, als er es gewohnt ist. «Das war mir jedoch bewusst, bevor ich diese Stelle angetreten habe.» Der 50-Jährige pendelte jahrelang nach Zürich, wohnt jedoch schon seit Geburt in Gossau. Sein neunjähriger Sohn besucht die Volksschule. Gossau habe die nötige Infrastruktur, die es zum Leben brauche, sei aber trotzdem ländlich geblieben, sagt Schönenberger. Eine Mischung, die ihm zusagt.

«Ich stehe sowieso ständig unter Strom, da muss ich in der Freizeit etwas runterkommen können.»

Vor zwei Jahren hat er deshalb mit dem Laufen begonnen. Ganz oder gar nicht, dachte er sich, kaufte Pulsuhr, Turnschuhe und Ausrüstung. Zeit für den Sport findet er seither immer, «Ich bin ein konsequenter Typ.» Gemeinsam mit einem Kollegen aus der Geschäftsleitung geht er jeweils freitags über den Mittag laufen. «Da wird manchmal mehr besprochen, als bei einer regulären Sitzung», sagt er.

Auch im Gemeindeleben engagiert sich der Gossauer. Er war zwölf Jahre lang im Kirchenverwaltungsrat für die Finanzen zuständig, in diesem Jahr liess er sich als Vertreter der Stadt ins katholische Kollegium wählen. Fünf Jahre lang war er im Vorstand der CVP Gossau. Es seien nicht nur rationale Gründe, die Gossau attraktiv machten: «Dort, wo man aufgewachsen ist, fühlt man sich doch meistens zu Hause.»

Feedbacks haben Schönenberger gezeigt: Die Leute schätzen es, dass wieder ein Gossauer das Ruder übernommen hat. Der Wunsch nach Stabilität sei gross. «Hoffentlich bleibst du länger als deine Vorgänger», habe er mehrfach gehört. Das sei auch seine feste Absicht. «Meine Vision für das Unternehmen lässt sich nicht in zwei Jahren umsetzen.»