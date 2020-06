Ein Engelburger riskiert sein Leben im Einsatz für die Menschen in Haiti: «Selbst wenn ihnen ein Tornado die Hütte umbläst, bewahren sie ihre Fröhlichkeit» Der ehemalige Schulleiter Reto Lareida hat sein Herz an ein Land verloren, das von Wirbelstürmen, Erdbeben und Korruption heimgesucht wird. Die Menschen in Haiti hungern und glauben an Voodoo-Zauber. Trotzdem gibt der Präsident des Hilfswerks Lemuel Swiss nicht auf. Melissa Müller 23.06.2020, 20.00 Uhr

Reto Lareida, Präsident des Hilfswerks Lemuel Swiss, mit Cornelia Schippert, der Gründerin des Hilfswerks. Die bunten Handtücher und Kinderkleider werden in der einzigen Weberei Haitis hergestellt. Dort erhalten junge Frauen ein kleines Einkommen, eine Ausbildung - und damit eine Perspektive. Bild: Michel Canonica

Eigentlich könnte sich Reto Lareida zurücklehnen und seinen Ruhestand geniessen. Fast 30 Jahre war er Leiter des Schulheims Langhalde in Abtwil. Statt dessen fliegt der 70-Jährige regelmässig nach Haiti um zu helfen. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) rät von solchen Reisen ab. Zu korrupt, zu gewalttätig geht es zu im ärmsten Land der westlichen Hemisphäre. Doch Lareida lässt sich nicht abschrecken.

Der Engelburger ist Präsident des Ostschweizer Hilfswerks Lemuel Swiss. Dieses betreibt in Haiti eine Weberei und fünf Ausbildungsstätten für Schneiderinnen. Die Nähmaschinen wurden aus der Ostschweiz importiert, die Webstühle in Haiti selber gebaut. So erhalten junge Frauen die Chance, etwas zu lernen und ein eigenes Einkommen zu verdienen. «Das stärkt ihr Selbstbewusstsein und verschafft ihnen die Achtung der Gesellschaft», sagt Cornelia Schippert.

Eine Nähklasse von Lemuel Swiss. Bild: PD

Junge Frau mit vier Kindern, ohne Mann

Die Romanshornerin hat das Hilfswerk mit ihrem Mann, dem Pfarrer Gerhard Schippert, vor 20 Jahren gegründet. Und dabei viele Frauen kennen gelernt, die mit 20 schon vier Kinder hatten - doch die Väter waren davongelaufen. Die Arbeitslosenquote beträgt 80 Prozent. Schippert sagt:

«Viele Männer resignieren, trinken, spielen und halten sich mit Kleinkriminalität über Wasser.»

Es seien vor allem die Frauen, die sich trotz des Elends für bessere Perspektiven einsetzen, zum Beispiel mit Handarbeiten in den Ateliers von Lemuel. Sie weben, häkeln und nähen bunte Geschirrtücher, Taschen, Mützen, Kinderkleider und Kuscheltiere, die in der Schweiz in den Claro-Läden, an Märkten und über den Onlineshop www.lemuel.ch verkauft werden.

Cornelia Schippert leitet im Nähatelier Haitianerinnen an. Bild: PD

So und durch Spenden finanziert der Verein seine Entwicklungshilfe. 10'000 Franken werden im Monat für die Projekte benötigt. «Die Finanzen geben wir nicht aus der Hand», sagt Cornelia Schippert. Wer einfach nur Geld nach Haiti schickt, könne sogar die Korruption fördern.

Eine Frau webt ein Geschirrtuch, das später in der Schweiz verkauft wird. Bild: PD

«Sehr viele Kinder leiden Hunger», sagt Reto Lareida. Wer keine Verwandten im Ausland hat, die Geld nach Hause schicken, habe es schwer. Im Zuge der Coronakrise ankern nur noch wenige Schiffe in Haiti. Lebensmittel wie Öl und Reis seien in der ehemaligen französischen Kolonie doppelt so teuer geworden.

Ruth und Reto Lareida mit einer Schulklasse. Bild: Michel Canonica

Pfarrer mit Pistole bedroht

Viele Nichtregierungsorganisationen hätten das Land aufgegeben und kapituliert. Auch die Schweizer Botschaft hat dicht gemacht. «Weil es nicht zumutbar ist, in Haiti zu leben und zu arbeiten», wie Lareida sagt. «Ich bin dort schon ein paar Mal in brenzlige Situationen geraten.» Einmal fiel er von einem Dach und brach sich das Becken, ein anderes Mal musste er mit einem Roller vor einer kriminellen Gang fliehen.

Pfarrer Schippert wurde von acht Männern überfallen, die ihm eine Pistole an den Kopf hielten. Und eine Mitarbeiterin erlebte einen Busüberfall, bei dem ein Einheimischer, der sich wehren wollte, einfach erschossen wurde.

Wer für Lemuel Swiss nach Haiti will, muss per Unterschrift bestätigen, dass er oder sie sich der Tatsache bewusst ist, dass man vielleicht nie zurückkehren wird. Und dass das Hilfswerk keine Lösegelder zahlt.

Trotzdem würde der Präsident von Lemuel Swiss sofort wieder dorthin fliegen, Häuser flicken, Lehrkräfte für die Nähschulen und die eigene Primarschule ausbilden.

Eine Schulklasse für Kinder, die sonst kaum eine Chance hätten. PD

Doch im Moment sind keine Reisen möglich. «Ausserdem erzählt man sich auf Haiti, dass weisse Menschen das Coronavirus verbreiten.» Der Glaube an Vodoo-Zauber greift im ganzen Land um sich. «Ihr habt uns alles genommen, uns versklavt und wie Tiere behandelt. Aber den Vodoo-Zauber könnt ihr uns nicht nehmen», lautet die Devise vieler Bewohner. Wenn jemand etwa mit dem Velo umfällt, sucht er die Schuld nicht bei sich, sondern bei einem bösen Geist.

Nachkommen verschleppter Sklaven

Haiti im Westen der Karibikinsel Hispaniola ist ganz anders als die benachbarte Dominikanische Republik im Osten. Dort ein Ferienparadies in geschützten Ressorts mit Traumstränden. Hier abgeholzte Bergzüge und eine Hauptstadt wie eine Müllhalde. Elf Millionen Nachkommen von aus Westafrika verschleppten Sklaven leben auf Haiti.

Das Land ist geplagt von Erdbeben, Wirbelstürmen, von Starkregen, Dürren und Bodenerosion. Wer kann, wandert ab. Lareida sagt:

«Dieses Land kommt auf keinen grünen Zweig.»

Und doch: «Wenn wir einem einzigen Menschen das Leben sichern können, ist es das wert.»

Ruth und Reto Lareida mit Haitianern.

Bild: Michel Canonica

Zuhause bei Reto Lareida und seiner Frau Ruth krabbeln bunt bemalte Geckos über die Hauswand. Ein Mitbringsel aus Haiti. In der Stube hängen Fotos des Ehepaars mit lachenden haitianischen Kindern. Und auf dem Kachelofen steht eine Karte mit dem Spruch:

«Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen.»

Ein Satz, der auch zu den Haitianern passt. «Sie sind gut darin, Krisen zu meistern», sagt Lareida. «Selbst wenn ihnen ein Tornado die Hütte umbläst, bewahren sie ihre Fröhlichkeit, tanzen und singen.»

Wenn man sich hierzulande darüber ärgert, dass das Benzin ein paar Rappen teurer oder das Kinderfest abgeblasen wird, kann der Engelburger nur die Schultern zucken. «In Haiti sind die Menschen froh, wenn sie einmal im Tag essen können.»

Die 20-Jahr-Jubiläumsfeier von Lemuel Swiss findet aufgrund der Coronakrise erst in einem Jahr in der evangelischen Kirche in Engelburg statt.