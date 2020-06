«Ein echtes Problem»: Der Rorschacher Stadtpräsident Röbi Raths erhält von links bis rechts Unterstützung für seinen Kampf gegen Autoposer Röbi Raths fordert im Kantonsrat, Strassen sperren zu können, wenn sich darauf zu viele Autolenker mit ihren PS-Boliden tummeln. Im Kampf gegen solche Autoposer ist Rorschachs Stadtpräsident nicht allein. Die Regionalparteien stehen hinter ihm. Rudolf Hirtl 08.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Stadtpräsident von Rorschach und Kantonsrat kämpft Röbi Raths gegen Balzfahrten. Bild: Urs Bucher

Seit Jahren sind laute Balzfahrten in der Stadt Rorschach ein Ärgernis

Stadtpräsident Röbi Raths (FDP) fordert zusammen mit seinem Goldacher Pendant Dominik Gemperli (CVP) im Kantonsrat die Möglichkeit, Strassen bei zu vielen Balzfahrten sperren zu können.

Die Ortsparteien hat er dabei hinter sich.

Der Motor dröhnt, der Auspuff knallt – zusammen mit Gleichgesinnten drehen sogenannte Autoposer in ihren getunten Vehikeln Runde um Runde durch Rorschach. Vor allem an Sonn- und Feiertagen wird die Hafenstadt jeweils zum Hotspot der Szene. Einer der Fahrer liess sich kürzlich so zitieren:

«Es muss knallen, das liegt uns im Blut. Wenn der Auspuff nicht knallt, dann ist es kein Auto.»

Sabina Revoli, SVP-Kreispräsidentin. Bild: PD

Ob solcher Aussagen kann SVP-Kreispräsidentin Sabina Revoli nur den Kopf schütteln. «Meine beste Freundin wohnt in der Nähe des Hauptbahnhofs Rorschach. Sie beobachtet regelmässig Autorennen auf der Churerstrasse. Die Lärmemissionen, die dabei entstehen, sind beträchtlich.»

Richard Faust, Präsident der Grünen Rorschach, hat unlängst geäussert:

Richard Faust, Präsident Grüne Rorschach. Bild: Benjamin Manser

«Es freut und überrascht uns gleichermassen, mit welcher Radikalität Röbi Raths gegen die Autoraudis vorgehen will. Wenn er demnächst eigenhändig die Strasse an einem Wochenende sperren wird, helfen wir Grüne ihm gerne dabei.»

Hauptstrasse sonntags wenn nötig sperren

Nur an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer zu appellieren würde wenig helfen und komme bei den Autobenutzern gar nicht an. Lokale Sperrungen in Ausnahmefällen sollten seiner Meinung nach möglich sein. Auf gesetzlicher Ebene gäbe es nämlich einige Möglichkeiten, die längerfristig das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer beeinflussen würden. «Wie wäre es, wenn wir wie 1978, über zwölf autofreie Sonntage abstimmen könnten?», überlegt Faust.

So weit will Revoli «noch nicht» gehen. «Ich finde es super, wie Röbi Raths in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei gegen die Autoposer vorgeht. Man muss diese unverbesserlichen Autolenker aus der Stadt wegweisen.»

«Wenn das nicht hilft, dann müssen in der Tat drastischere Massnahmen in Erwägung gezogen werden.»

Eine Sperre der Hauptstrasse von der Kreuzung St.Galler-/Thurgauerstrasse bis Rathaus während des Sommers», wie sie Felix Kuster, Präsident der FDP Regionalpartei Rorschach, vorschlägt, würde sie, ebenso wie autofreie Sonntage, unterstützen. «Man sollte allerdings nicht auch jene bestrafen, die sich korrekt verhalten. Die Zufahrt zum Hafenbahnhof beispielsweise müsste immer gegeben sein», ergänzt Revoli.

Zustimmung für rigoroses Vorgehen von Raths

Felix Kuster findet den von Röbi Raths eingeschlagenen Weg gut.

Felix Kuster, Präsident FDP-Regionalpartei. Bild: PD

«Die Autoposer in Rorschach sind für die Einwohner ein echtes Problem. Es muss entschieden dagegen vorgegangen werden.»

Auch autofreie Sonntage befürworte er. Nur so bekomme man die Situation in den Griff. Für ihn sei das Auto Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. Die Rücksichtslosigkeit, welche die Poser an den Tag legten, lasse ihn eher sprachlos zurück.

Gratulationen von der SP

Peter Buschor, Präsident SP Stadt am See. Bild: PD

Auch SP-Stadt-am-See-Präsident Peter Buschor ist «selbstverständlich dafür», dass rigoros gegen Autoposer vorgegangen wird. «Ich begrüsse die Interpellation von Dominik Gemperli und Röbi Raths im Kantonsrat, um auch auf kantonaler Ebene etwas zu erreichen.»

Er beobachte die Szene in Rorschach schon seit Jahren. Bisher habe aber der politische Wille gefehlt, um dem Treiben Einhalt zu gebieten. Rorschachs Stadtpräsident zeige nun, dass es doch geht. Man könne ihm zu seinem persönlichen und politischen Engagement nur gratulieren. Eine teilweise Sperre der Hauptstrasse könne er sich sehr wohl vorstellen.

«Es wäre dann auch zu sehen, welch hohe Siedlungsqualität dieser Abschnitt in Rorschach hat.»

Buschor erinnert in diesem Zusammenhang an die Multergasse in St.Gallen, die Anfang der 70er-Jahre autofrei und zur ersten Fussgängerzone der Schweiz wurde. Eine solche Sperre würde seiner Meinung nach auch in Rorschach funktionieren.

Ruth Belz, Präsidentin CVP-Ortspartei. Bild: PD

CVP bevorzugt kreative Lösungen

CVP-Ortspräsidentin Ruth Belz sagt:

«Es ist traurig, wenn sich junge Menschen nur über ihr Auto definieren.»

Wenn durch deren Verhalten Menschen gefährdet würden, müsse sofort etwas dagegen unternommen werden. Sie sei daher mit Röbi Raths’ Vorgehen einig. Eine Sperre der Hauptstrasse betrachte sie aber als schwierig, da das Problem so nur verschoben würde. «Es ist sicher ein möglicher Ansatz. Aber zuerst müssten kreative Konzepte überlegt und diese getestet werden.»