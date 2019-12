Zu viele Kinder, zu unsichere Schulwege: Horn will einen dritten Kindergarten bauen Die Horner Schulgemeinde schlägt der Bevölkerung im Mai vor, einen neuen Kindergarten zu bauen. Gleichzeitig soll der Steuerfuss gesenkt werden. Jolanda Riedener 21.12.2019, 05.00 Uhr

Neben der Turnhalle, südlich des Sportplatzes, soll ein Neubau die dritte Kindergarteneinheit beherbergen. Bild: Jolanda Riedener

Die Kindergärten in Horn sind sanierungsbedürftig. Das Gebäude an der Bogenstrasse wurde 1952, jenes an der Himmelrichstrasse 1964 gebaut. Die beiden Räumlichkeiten wurden als Doppelkindergärten erstellt und auch lange so betrieben. Inzwischen wurden nur kleinere Anpassungen und Erneuerungen vorgenommen. Mittlerweile entspricht auch das Raumangebot nicht mehr den heutigen schulischen Anforderungen. Es besteht dringend Handlungsbedarf. Denn: Ab dem Schuljahr 2022/23 sind wieder drei statt zwei Kindergartenklassen erforderlich.

Mit dieser Botschaft ist die Schulgemeinde Horn bereits im Oktober an die Horner Bürgerinnen und Bürger herangetreten und hat verschiedene Varianten präsentiert, wie das Platzproblem in den Kindergärten behoben werden könnte. «Die Mehrheit hat sich für einen Neubau an der Feldstrasse ausgesprochen», sagt Schulpräsidentin Margrit Schrepfer.

So habe man das Projekt von Imhof Architekten wieder aus der Schublade geholt. Es sieht einen Neubau südlich der Mehrzweckhalle vor. Die Stimmbürger haben 2016 einen Antrag zur Realisierung dieses Projekts allerdings abgelehnt. «Der Standort ist zentral und eignet sich im Hinblick auf die Entwicklung in Horn West», heisst es im Bericht der Volksschulgemeinde.

Der Neubau soll 2022 bezogen werden

Entscheidend bei der Variante mit drei Standorten sei die Sicherheit und Flexibilität. Bereits an der Informationsveranstaltung beschäftigte die Schulwegsicherheit die Anwesenden. Gefährliche Achsen, wie der Übergang der Tübacherstrasse oder der Bahnlinie, könnten mit dem Neubau aber vermieden werden. Insbesondere die Kinder aus dem Gebiet Horn West könnten davon profitieren.

Der Kreditantrag für das Bauprojekt an der Feldstrasse wird an der Versammlung vom 18. Mai erfolgen. Die Inbetriebnahme ist spätestens auf das Schuljahr 2022/23 geplant. Anschliessend soll der Kindergarten an der Bogenstrasse saniert werden. Im Jahr darauf ist die Sanierung des Kindergarten Himmelrich geplant. «Eine Herausforderung wird sein, die Kinder so einzuteilen, dass sie den Kindergarten möglichst nicht wechseln müssen», sagt Margrit Schrepfer. Die Kosten für den Neubau und die Sanierung der beiden bestehenden Kindergärten belaufen sich gesamt auf 4,05 Millionen Franken.

Die Schulgemeinde senkt die Steuern

Im Budget 2020 rechnet die Schulgemeinde mit einem Verlust von 516700 Franken, unter Berücksichtigung einer Steuerfusssenkung um 3 Prozentpunkte auf 77 Prozent, den sie der Bürgerversammlung im Januar beantragt. Insbesondere die Revision des Beitragsgesetzes habe für die Volksschulgemeinde Horn einen positiven Einfluss. Künftig muss sie als Finanzausgleich deutlich weniger an den Kanton Thurgau bezahlen.

Zum Vergleich: Fürs laufende Jahr beträgt dieser voraussichtlich 2,37 Millionen Franken. Die Änderung habe aber erst ab Jahr 2021 Auswirkungen. Der budgetierte Rückschlag könnte den Reserven entnommen werden. Weiter seien in der Vergangenheit die budgetierten Aufwandüberschüsse mehrfach nach Abschluss der Jahresrechnung ins Positive gekippt.