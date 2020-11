«Das lokale Gewerbe braucht unsere Hilfe»: Sportvereine in der Region Rorschach appellieren an die Solidarität Sportvereine aus der Region Rorschach rufen ihre Mitglieder und die Bevölkerung dazu auf, bei Einkäufen vermehrt den heimischen Detailhandel zu berücksichtigen. Nur so könnten lokale Arbeits- und Ausbildungsplätze gerettet werden . Rudolf Hirtl 14.11.2020, 13.30 Uhr

Statt mit Einkaufstaschen, gefüllt mit Waren vom hiesigen Detailhandel, sind Passanten in Rorschach vorwiegend mit Paketen der grossen Onlinehändler anzutreffen. Bild: Rudolf Hirtl



Schweizer Postverteilzentren stöhnen unter der Päckliflut. Insbesondere bei Amazon und dessen chinesischen Pendants Wish oder Aliexpess werden seit den Coronaeinschränkungen Waren bestellt, als gäbe es kein Morgen mehr.

Während der Rubel für die Grossen der Branche also kräftig rollt und auch Schweizer Versandhändler von der aktuellen Situation um Covid-19 profitieren, stehen sich Angestellte von heimischen Detaillisten die Beine in den Bauch, weil die Kundschaft ausbleibt. Den hiesigen Detailhändlern brechen die eh schon bescheidenen Umsätze nun beinahe völlig weg.

Das Gewerbe ist das Rückgrat der Vereine

Auch Markus Beck, Präsident des HC Goldach-Rorschach, beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. Der Vorstand diskutiere seit längerer Zeit, wie sich der Handballverein in seinem Jubiläumsjahr (zehn Jahre) beim lokalen Gewerbe für die jahrelange Unterstützung erkenntlich zeigen könnte. «Das lokale Gewerbe ist das wirtschaftliche und ideelle Rückgrat unserer Region. Ohne dessen Unterstützung könnten viele Vereine nicht überleben», so Beck. Gerade wegen Covid-19 wolle der Vorstand die Mitglieder – aber auch die Allgemeinheit – daran erinnern, wie wichtig das lokale Gewerbe für das Gemeinwohl in der Region Rorschach sei.

Markus Beck und Debora Angehrn hoffen, dass der Aufruf den heimischen Detailhandel zu unterstützen, schnell Wirkung zeigt Bild: PD

Der Handballklub Goldach-Rorschach setze daher ein Zeichen und rufe seine Mitglieder auch mit Blick auf Weihnachten zu Solidarität gegenüber dem lokalen Gewerbe auf. «Als Handballverein stecken wir mitten in der schwierigsten Phase, die wir je erlebt haben. Bei genauerer Betrachtung ist das Problem unseres lokalen Gewerbes längst auch unser Problem», betont Beck. Denn ohne Unterstützung des Gewerbes als Sponsoren wäre auch der Handballklub nicht dort, wo er heute sei. «Was wir jetzt wirklich unbedingt brauchen, ist Solidarität gegenüber unserem lokalen Gewerbe. Jeder von uns kann helfen. Wieso nicht einen Gutschein ‹Gewerbe am See› verschenken oder direkt den hiesigen Detailhandel berücksichtigen? Helft mit und tragt diese Botschaft nach aussen.»

Viele Unternehmen kämpfen ums Überleben

«Natürlich freuen wir uns über den Aufruf und die Anerkennung der Bedeutung des lokalen Gewerbes als Motor für eine prosperierende Region. Dieser Motor ist durch Covid-19 mehr als ins Stottern geraten. Für viele Unternehmen geht es mittlerweile ums Überleben – und damit auch um die Sicherung von lokalen Arbeits- und Ausbildungsplätzen», sagt Debora Angehrn, Vizepräsidentin des Gewerbevereins Rorschach. Der Aufruf komme nur schon deshalb zur richtigen Zeit und sie hoffe, dass er die Bewohner der Region in der ganzen Breite erfasse und eine Welle der Solidarität auslöse.

Auch Fussball- und Judoklub unterstützen den Aufruf

Bereits beim Lockdown im Frühling hat der FC Rorschach-Goldach 17 in einem offenen Brief seine Mitglieder und auch die Bevölkerung ersucht, das lokale Gewerbe und somit auch Sponsoren und Gönner der Vereine bei allen Bedürfnissen wann immer möglich zu berücksichtigen. «Wir können den jetzigen Appell des Handballklubs nur unterstützen. Mit der Solidarität gegenüber unserem Gewerbe können wir aktiv dazu beitragen, die wichtigen wirtschaftlichen Strukturen in unserer Region zu erhalten», sagt FC-Präsident Markus Hundsbichler.

Auch beim Judoklub Tadashi Goldach sieht man sorgenvoll auf die durch Corona ausgelöste Entwicklung in der Region. «Wir schliessen uns nicht nur dem Aufruf an, möglichst den heimischen Detailhandel zu unterstützen», sagt Vizepräsident Marcel Muttner. Der Vorstand diskutiere aktuell auch über Möglichkeiten einer direkten finanziellen Unterstützung.

«Es ist nun an den Vereinen, ihren Sponsoren und Gönnern in dieser schwierigen Zeit etwas zurückzugeben.»