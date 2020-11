Ein Alltag mit Hindernissen: Diese Noten geben Menschen mit einer Behinderung der Stadt St.Gallen Für blinde, schwerhörige oder gehbehinderte Personen kann die Stadt St.Gallen einem Hindernisparcours ähneln. Drei Betroffene erzählen, was gut läuft und wo es Verbesserungspotenzial gibt. Notiert: Marlen Hämmerli 03.11.2020, 05.00 Uhr

Alleine findet Rudolf Gossweiler den Weg zum Bleicheli kaum. Ralph Ribi

«Gäbe es eine Behindertenskala für die Stadt St. Gallen, würde ich ihr eine Acht geben. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Die Buschauffeure sind zum Beispiel sehr hilfsbereit. Ich pendle täglich von Rotmonten nach Bruggen, wo ich arbeite. Wenn ich auf dem Aufmerksamkeitsfeld warte, dem Feld aus weissen Leitlinien, halten die Chauffeure vor mir, öffnen die Tür und sagen die Buslinie an.

Der Knopf an den Haltestellen, der eine Durchsage der nächsten Abfahrten auslöst, nützt mir nichts. Wenn ich einen Bus kommen höre, weiss ich ja nicht, welcher es ist. Ich müsste mich sehr konzentrieren und die Abfahrtszeiten behalten.

Der Stock geht immer voraus

Ich gehe nicht alleine im Laden einkaufen. Eine Ausnahme ist das Lebensmittelgeschäft in Rotmonten. Das Personal hilft mir: Ich gebe meine Wünsche bekannt und sie suchen mir die Produkte zusammen.

Ein Problem ist es manchmal, wenn Blindenleitlinien fehlen. Ohne Hilfe komme ich nicht vom Neumarkt 3 über die Passage im Neumarkt 5 zur Haltestelle Bleicheli.

Man muss sich Wege aneignen und dann immer diese gehen. Den Bahnhofplatz bin ich einmal ganz abgelaufen, damit ich weiss, wo ich durch muss und wo es keine hohen Kanten hat. Diese sind übrigens kein Problem: Der Stock geht immer voraus. So merke ich, wenn eine Kante oder ein Hindernis kommt.

Der Blindenstock war schon zwischen den Velospeichen

Auf dem Bahnhofplatz habe ich mich aber schon verirrt. Dann bitte ich um Hilfe. In der Regel reagieren die Leute herzlich. Wenn ich irgendwo hin will, nutze ich eine spezielle Navigationsapp und orientiere mich an den Randsteinen. Kreuzungen überquere ich meist nur, wenn es ein Lichtsignal hat mit einem tastbaren Pfeil, der mir die Laufrichtung anzeigt. Ich fahre mit dem Bus zum Beispiel zum Säntispark und zurück nach Bruggen, um bei der Post nicht den Fussgängerstreifen überqueren zu müssen.



An der Fürstenlandstrasse ist mir letzthin eine Velofahrerin auf dem Trottoir entgegengekommen. Sie ist erst abgestiegen, als ich mit dem Blindenstock schon zwischen den Velospeichen war. Ab nächstem Jahr dürfen Kinder bis zwölf Jahren auf dem Trottoir fahren. Das macht mir Angst. Was mich in letzter Zeit ebenfalls beunruhigt sind die E-Trottinette, die teilweise mitten auf dem Trottoir stehen gelassen werden.»

Gibt es eine Durchsage, hört Viktor Schilter sie nicht. Ralph Ribi

«Theater- oder auch Konzertsälen fehlen Ringleitungen für Hörgeräte. Durch diese Leitungen wird der Ton aus dem Mikrofon oder der Beschallungsanlage direkt auf das Hörgerät übertragen. Darum sollte es bei den Eingangstüren entsprechende Hinweise geben. Gerade in Kirchen wären solche Ringleitungen wichtig. Schliesslich sind die meisten Gottesdienstbesucher Senioren. Das Theater St. Gallen wird jetzt saniert. Da können wir nur hoffen. Trotzdem gebe ich der Stadt St. Gallen auf einer Skala von eins bis zehn eine Neun.

An einer viel befahrenen Strasse, neben einer Baustelle oder anderem Umgebungslärm habe ich oft Mühe, Gespräche zu verstehen. Deshalb treffe ich mich lieber an ruhigen Orten. Vor fünf Jahren bin ich nach Bruggen gezogen. Dabei bin ich in St. Georgen aufgewachsen. Auch die Kinder und vier Enkelkinder sind dort zur Schule gegangen. In Bruggen schätze ich die ruhige Wohnlage, die guten Einkaufsmöglichkeiten und den guten ÖV.

Vor allem der öffentliche Verkehr ist mühsam

Mühe habe ich im öffentlichen Verkehr. Ich verstehe die Durchsagen oft nicht. Dann zum Beispiel, wenn ein Zug auf einem anderen Gleis einfährt. Ich höre, dass etwas ist, verstehe den Inhalt aber nicht. Dann muss ich nachschauen, wo ich hinmuss.

In den Bussen ist das Verstehen weniger wichtig, denn in der Regel sind Anzeigen vorhanden. Es ist aber auch nicht immer gleich. Wenn es ruhig ist, habe ich eine höhere Chance, die Durchsage zu verstehen. Velos und Trottinette auf Wegen oder in den Gassen der Altstadt schätze ich gar nicht. Das Problem ist, dass ich sie nicht kommen höre. Der Fussverkehr und der Veloverkehr müssten besser voneinander getrennt sein, vor allem in der Altstadt. Auch auf Kieswegen höre ich Velos und Trottis kaum, dann erschrecken sie mich.

Man ist etwas ausgeschlossen

Die Leute sehen mir nicht an, dass ich schlecht höre. Darum weiche ich ihnen oft aus. Man ist schon etwas ausgeschlossen, wenn man einem Gespräch nicht richtig folgen kann.

Wenn mir meine Frau etwas sagt und ich verstehe es nicht richtig, gibt es Spannungen. Sie schätzt es auch überhaupt nicht, wenn ich in ein Buch oder einen Film vertieft bin. Dann höre ich nichts anderes mehr und von Verstehen ist keine Spur mehr.»



Die Rampe beim Neumarkt kommt Remo Truniger nur knapp hoch. Ralph Ribi

«Ich sage jeweils: Ich bin nicht behindert, ich werde behindert. Die Rampe beim Neumarkt ist zum Beispiel ziemlich steil. Ich schaffe es knapp, aber je nach Behindertengrad kommt man dort nicht hoch. Normalerweise nehme ich den Lift im Neumarkt 1 und fahre dann die Rampe zum Vadianplatz runter.

Die Stadt St. Gallen ist recht rollstuhlfreundlich. Ich würde ihr eine Acht geben auf einer Skala von eins bis zehn. Und sonst weicht man aus. Während des Lockdowns war eine Zeit lang bei der Hauptpost die Tür mit dem Rollstuhllift geschlossen. Später erfuhr ich, dass man anrufen kann, aber das muss man erst auch noch wissen.

Die meisten Leute sind freundlich und helfen

Für mich wäre es gut, wenn öffentliche Gebäude von Anfang an rollstuhlgängig wären. Vor 20 Jahren sind wir gezügelt. Ich wohne jetzt im Neudorf. Eine geeignete Wohnung zu finden, war schwierig. Häufig hat es ein, zwei Tritte. Schwellen bis etwa fünf Zentimeter sind hingegen kein Hindernis. Bei Fussgängerstreifen bin ich aber schon umgekippt, weil der Randabschluss nicht sauber gemacht war.

Die meisten Leute sind freundlich und helfen, wenn nötig. Etwa, wenn beim Einkaufen ein Produkt zu weit oben platziert ist. So viele Produkte des Grundbedarfs sind zu weit oben! Mühe habe ich auch, wenn ein Einkaufswagen mitten im Weg steht. Dann schiebe ich ihn weg, sonst lernen die Menschen es nie.

Erst beim zweiten Mal schaute er runter

Ab und an mache ich mir einen Spass daraus. Einmal bin ich mit Schuss die Marktgasse runtergefahren. Da sah ich einen, der auf mich zusteuerte. Ich hielt vorsichtshalber an und wartete ab. Da lief der glatt in mich rein. Weil er recht gross war und geradeaus schaute, nahm er mich nicht wahr. Er ging einen Schritt rückwärts und lief nochmals in mich rein. Erst dann schaute er runter.

Vor einigen Jahren war ich in London. Dort kann man bei Bussen die Rampe selbständig ausfahren. Das ist super. Ich bin gerne selbständig unterwegs. Deshalb fahre ich auch nicht gerne Zug. Da muss man sich je nachdem 24 Stunden vorher anmelden. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich in mehrere Busse hintereinander nicht einsteigen konnte, weil die Leute den Platz für Rollstuhlfahrer blockiert haben.»